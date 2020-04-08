Dynamic FVG Detector
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Dynamic FVG Detector – Indicador Fair Value Gap para MetaTrader 4
Dynamic FVG Detector detecta y muestra automáticamente los Fair Value Gaps (FVG) en el gráfico. Identifica patrones de ineficiencia de tres velas y actualiza las zonas en tiempo real a medida que se rellenan.
Funciones principales
-
Detección automática de FVG alcistas y bajistas
-
Umbral configurable en pips
-
Estructura mínima de tres velas
-
Validación histórica inmediata al crear una zona
Seguimiento dinámico del relleno
-
Ajuste continuo según la interacción del precio
-
Reducción del tamaño de la zona según el porcentaje rellenado
-
Eliminación automática al completarse
Actualización en tiempo real
Dos modos disponibles:
-
Estándar: actualización en cada nueva vela
-
Tiempo real: detección y actualización en cada tick, optimizado para las últimas 10 velas
Visualización
-
Rectángulos verdes (alcistas), rojos (bajistas), grises (rellenos)
-
Extensión automática en el tiempo
-
Opciones de transparencia y visibilidad de zonas rellenadas
Optimización de rendimiento
-
Profundidad de análisis configurable
-
Límite de zonas rastreadas
-
Limpieza automática de objetos
-
Prevención de duplicados
-
Compatible con todos los marcos temporales
Uso
Ideal para identificar zonas de reacción, optimizar entradas, fijar stops y objetivos, y analizar la estructura del mercado.