Dynamic FVG Detector – Indicador Fair Value Gap para MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector detecta y muestra automáticamente los Fair Value Gaps (FVG) en el gráfico. Identifica patrones de ineficiencia de tres velas y actualiza las zonas en tiempo real a medida que se rellenan.

Funciones principales

Detección automática de FVG alcistas y bajistas

Umbral configurable en pips

Estructura mínima de tres velas

Validación histórica inmediata al crear una zona

Seguimiento dinámico del relleno

Ajuste continuo según la interacción del precio

Reducción del tamaño de la zona según el porcentaje rellenado

Eliminación automática al completarse

Actualización en tiempo real

Dos modos disponibles:

Estándar: actualización en cada nueva vela

Tiempo real: detección y actualización en cada tick, optimizado para las últimas 10 velas

Visualización

Rectángulos verdes (alcistas), rojos (bajistas), grises (rellenos)

Extensión automática en el tiempo

Opciones de transparencia y visibilidad de zonas rellenadas

Optimización de rendimiento

Profundidad de análisis configurable

Límite de zonas rastreadas

Limpieza automática de objetos

Prevención de duplicados

Compatible con todos los marcos temporales

Uso

Ideal para identificar zonas de reacción, optimizar entradas, fijar stops y objetivos, y analizar la estructura del mercado.