Dynamic FVG Detector

Dynamic FVG Detector – Indicador Fair Value Gap para MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector detecta y muestra automáticamente los Fair Value Gaps (FVG) en el gráfico. Identifica patrones de ineficiencia de tres velas y actualiza las zonas en tiempo real a medida que se rellenan.

Funciones principales

  • Detección automática de FVG alcistas y bajistas

  • Umbral configurable en pips

  • Estructura mínima de tres velas

  • Validación histórica inmediata al crear una zona

Seguimiento dinámico del relleno

  • Ajuste continuo según la interacción del precio

  • Reducción del tamaño de la zona según el porcentaje rellenado

  • Eliminación automática al completarse

Actualización en tiempo real

Dos modos disponibles:

  • Estándar: actualización en cada nueva vela

  • Tiempo real: detección y actualización en cada tick, optimizado para las últimas 10 velas

Visualización

  • Rectángulos verdes (alcistas), rojos (bajistas), grises (rellenos)

  • Extensión automática en el tiempo

  • Opciones de transparencia y visibilidad de zonas rellenadas

Optimización de rendimiento

  • Profundidad de análisis configurable

  • Límite de zonas rastreadas

  • Limpieza automática de objetos

  • Prevención de duplicados

  • Compatible con todos los marcos temporales

Uso

Ideal para identificar zonas de reacción, optimizar entradas, fijar stops y objetivos, y analizar la estructura del mercado.


Productos recomendados
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
Indicadores
Este producto le muestra una visión diferente del mercado examinando el comportamiento del volumen y los patrones continuos en el mercado, luego calculando el comportamiento de los operadores y los patrones del mercado, calcula la probabilidad del próximo movimiento del mercado mediante cálculos. Funcionamiento. Cómo recibir la señal: Si la vela es actualmente alcista, de acuerdo con un escaneo del mercado, si la próxima vela alcista está por debajo del 5%, puede abrir una operación libre golpe
RSI Jurik
Augustine Kamatu
Indicadores
Presentamos RSI Jurik, un innovador indicador diseñado para revolucionar su estrategia de negociación en el mercado de divisas mediante la combinación de medias móviles personalizadas basadas en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) con el indicador RSI de MetaTrader 4. Las medias móviles Jurik son conocidas por su precisión y fiabilidad en el análisis de los movimientos de precios en el mercado de divisas. Proporcionan a los operadores representaciones más suaves de la acción del precio, reducie
FREE
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indicadores
Implementar analiza la dinámica del mercado para los puntos de pivote. Si quiere aprender a detectar los retrocesos correctos para operar con probabilidades de rentabilidad constantes, compre este indicador. Muestra momentos favorables de entrar en el mercado en rayas. Listo sistema de comercio. El principio de funcionamiento del indicador es determinar automáticamente el estado actual del mercado cuando se coloca en un gráfico, analizar los datos históricos sobre la base de los datos históric
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Asesores Expertos
NIGHTCRUSHER es un asesor experto totalmente automatizado, diseñado para scalping en cualquier situación de mercado. La versión Lite está limitada a un lote mínimo por par y no tiene multiplicador de lotes ni función dinámica. también puede ejecutar diferentes estrategias como swing trading o grid diferentes Señales de Entrada diferentes Estrategias de Salida incluidas (MA Cut / Cambio de Señal / Trailing TP) Gestión inteligente de Riesgo y Dinero - Basado en Balance - Seguimiento de operaciones
FREE
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
VWAP Bands le proporciona el precio medio ponderado por volumen regular y también las bandas de desviación. Utilice este indicador para ver la posible cantidad de movimiento del mercado, encontrar líneas de soporte y resistencia, encontrar buenos lugares para la entrada y salida, y la característica más importante es encontrar posibles puntos de pivote. Este indicador ha sido matemáticamente mejorado por el equipo de Rira. El cálculo comienza al inicio de cada día de negociación
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Este es un indicador que le ayuda a escanear todo el marco de tiempo a continuación, le informa acerca de la última posición de la vela Engulfing patrón de vela se formó. El indicador también envía una alerta a su móvil cuando se forma una nueva vela envolvente. Para la visual; 1. Flecha verde hacia arriba indica un patrón de vela envolvente alcista 2. La flecha roja hacia abajo indica un patrón de vela envolvente bajista.
FREE
Cycle Wave Oscillator MT4
Gia Thong Nguyen
Indicadores
El indicador CYCLE WAVE OSCILLATOR es un indicador basado en las fluctuaciones cíclicas de los precios. Este indicador puede ayudarle a determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, y ayudarle a predecir las tendencias de los precios dentro del ciclo. ¡Versión MT5 aquí! Puede combinarlo con nuestros indicadores a continuación para que sus decisiones de trading sean más precisas: Cinta Oferta Demanda MT4 Básico Características: - Tres Tipos de Tendencia: + Cero + Básica + Avanzada
FREE
High Low Predict
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Este indicador está diseñado para ayudarle a predecir los precios máximos y mínimos potenciales para el día de negociación actual, basándose en los máximos y mínimos del día anterior. Lo hace aplicando un porcentaje personalizable de aumento o disminución a esos niveles. Cómo funciona: La idea es simple: Observa los precios máximo y mínimo del día anterior y luego los ajusta en el porcentaje que usted elija. Esto es lo que significa: Máximo previsto: se calcula tomando el precio máximo del día a
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicadores
Panel de control MACD   Este indicador le ayuda a escanear los símbolos que se encuentran en la ventana Market Watch y filtrar una tendencia según MACD. La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles del precio de un valor. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. El resultado de ese cálculo es la línea MACD. Una EMA de nueve
FREE
AlgoKing Chandelier Exit Indicator
SQUAWKTRADEFX, LLC
Indicadores
AlgoKing Indicador Chandelier Exit (MT4) El indicador Chandelier Exit es un indicador basado en la volatilidad que maximiza los retornos utilizando el valor del Average True Range (ATR) y el máximo más alto o el mínimo más bajo de un periodo. Ventajas Debe utilizarse como trailing stop. Le ayuda a salir de una posición cuando tiene un beneficio respetable. Identifica una alta probabilidad de un cambio de tendencia cuando el precio se mueve en contra de la tendencia predominante por una distanci
Dublgis
Ivan Simonika
Indicadores
He aquí un indicador sensible para los profesionales de Dublgis. Se basa en algoritmos completamente nuevos y es más eficaz, en cualquier marco temporal, ya que filtra los movimientos aleatorios de los precios. Encuentra y muestra visualmente los puntos de reversión de los precios. Esta herramienta puede utilizarse como confirmación a la hora de realizar una operación, así como para determinar la dirección de la tendencia y su fuerza. El indicador se desarrolló como complemento de otras herramie
Super trend alert filter
Levi Kevin Midiwo
Indicadores
Este producto funciona detectando oportunidades de tendencia. Así que como se muestra en la captura de pantalla cuando El indicador muestra una flecha hacia arriba muestra que el mercado está en una tendencia alcista y cuando el indicador muestra una flecha hacia abajo muestra que el mercado está en una dirección bajista. Lo que hace que este indicador especial es que tiene señales adicionales justo debajo de las señales de flecha. Depende del operador ser creativo y combinar estas señales con l
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indicadores
Pyro Trend es un nuevo producto que permite identificar la fase actual del mercado (tendencia alcista, bajista o plana). El indicador es aplicable a cualquier dato y periodo. El centro de la onda de tendencia, así como los bordes, son lugares de especial calor y comportamiento del mercado; al escribir el indicador, se intentó implementar con precisión la búsqueda del centro. Pyro Trend es un indicador de tendencia que utiliza un algoritmo de cálculo original. Este indicador pinta flechas de di
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Indicador de tendencia global , muestra las señales de entrada. Muestra tanto los puntos de entrada como la propia tendencia. Muestra con flechas los momentos calculados estadísticamente para entrar en el mercado. Al utilizar el indicador, el factor de riesgo se puede distribuir de forma óptima. Ajustes : Utiliza un único parámetro para los ajustes. Eligiendo un parámetro, es necesario asemejarlo visualmente para que el gráfico apropiado tenga una proyección de extremos. Parámetros : Longit
Waddah Attar Explosion MT4
Do Thi Phuong Anh
5 (1)
Indicadores
El indicador Waddah Attar Explosion (WAE) es una potente herramienta en el mercado Forex, que ofrece señales de compra, venta, salida de la compra y salida de la venta. Evalúa las tendencias como poder de tendencia y el impulso como poder de explosión. Dirección de la tendencia: - Las barras verdes indican una tendencia alcista. - Las barras rojas indican una tendencia bajista. Línea de señal: - Una línea sirve como umbral para el impulso. Configuración de compra : **Entrada:** Ir largo cuan
Dynamic SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicadores
Canal de tendencia SR dinámico Dynamic SR Trend Channel es un indicador sencillo para la detección de tendencias, así como de niveles de resistencia/soporte en el marco temporal actual. Le muestra las áreas donde se puede esperar un posible cambio en la dirección de la tendencia y la continuación de la tendencia. Funciona con cualquier sistema de comercio (tanto la acción del precio y otros sistemas de comercio que utilizan indicadores) y también es muy bueno para el sistema de gráficos renko t
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Asesores Expertos
Podría escribir una descripción fantástica con un montón de parámetros de prueba cuantitativos, pero tenemos un dicho que "el sabor de un pudín está en el comer", así que simplemente voy a poner un RETO: Pruebe este EA en cualquiera de los pares mayores y menores (AUD, USD, EUR, CHF, NZD) y le garantizo un 50% de descuento si usted puede demostrar en una prueba en cualquiera de los principales pares de arriba que ha incurrido en más de 3 ejecuciones de error. *AHORA FELIZ PRUEBA* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Stardust
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
StarDust busca divergencias en los valores de varios indicadores considerándolos como señales de plano y entra en el mercado si se detecta una tendencia relativamente estable. El Asesor Experto opera con símbolos "básicos" con un spread bajo. Los mejores resultados se obtienen en М15. El EA se ajusta automáticamente a los flujos de cotización de 4 y 5 dígitos. Ajustes Comment_to_orders - comentario a una orden colocada. El campo se puede dejar en blanco si no se requiere ningún comentario. MM -
FxSProMT
Sergiy Podolyak
5 (1)
Indicadores
El indicador FxSProMT muestra la tendencia actual del mercado y el cambio de tendencia. Parámetros del indicador Ind_Period - el número de barras anteriores utilizadas para calcular los valores actuales. Number_Bars - el número de barras para mostrar el indicador.. Demasiadas barras pueden ralentizar considerablemente el funcionamiento del terminal de negociación. Signal_Sound - sonido de alerta para notificar el cambio de tendencia. El sonido puede reproducirse varias veces hasta que se confir
FREE
TickChart Indicator Lite for MT4
Mika Akimoto
Indicadores
El indicador TickChart traza la línea de ticks en la ventana principal de MetaTrader. En la versión Lite, el número de ticks está limitado a 20 y se omite la función de alerta que se describe a continuación. El "tick-line" muestra las actividades más detalladas, rápidas y en tiempo real del mercado, que suelen estar ocultas en barras o velas de más de 1 minuto. Normalmente, aparecen varios segmentos nuevos de "tick-line" mientras se completa una barra del marco temporal M1. Tras la publicación d
FREE
Signal Eskiya
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Signal Eskiya, además de las líneas de canal, refleja señales de entrada en forma de flechas. Las estrategias de negociación que utilizan el indicador de canal pertenecen a los métodos clásicos de análisis técnico, son fáciles de ejecutar y, por lo tanto, están disponibles incluso para principiantes. Los rangos de precios funcionan igual de bien en cualquier activo de negociación y marcos temporales, se pueden utilizar tanto de forma independiente como con la confirmación adicional de oscilador
Bands Breakout
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee las operaciones más inteligentes con la ruptura de bandas! ¿Está cansado de gráficos confusos y oportunidades perdidas? Obtenga señales de entrada y salida claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico con el indicador Bands Breakout . Este no es un indicador más; es un sistema completo, consciente de la tendencia, diseñado para simplificar sus decisiones de trading y centrarse sólo en los mejores movimientos. Nuestro motor único combina el poder de impulso de la EMA 10 c
FREE
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
Nota : El problema de la lentitud de carga del indicador ha sido solucionado. Esta nueva versión carga rápido y no ralentiza la plataforma. Versión 1.3 : Hemos actualizado el indicador para incluir una opción de escaneo histórico de barras. Así que en lugar de escanear todas las barras de la historia (que puede hacer que el indicador lento a veces), puede seleccionar el número máximo de barras que puede escanear que puede aumentar el rendimiento y hacer que el indicador más rápido. Este indi
Supply Demand Dashboard
Jan Flodin
Indicadores
Este indicador de panel de zona de oferta y demanda de múltiples períodos de tiempo y múltiples símbolos envía alertas cuando el precio ha alcanzado una zona de oferta / demanda. También es posible usarlo para recibir alertas sobre dobles techos / fondos regulares en lugar de zonas. Se puede utilizar con todos los marcos de tiempo de M1 a MN. Es posible utilizar filtros de RSI, divergencia (MACD, OsMA, RSI o Awesome) y patrones de velas (pin bar, envolvente, pinzas y estrella matutina / nocturna
Fluctuation Bands
Francisco De A Vilar Enriquez
Indicadores
Muestra las bandas de fluctuación de precios asociadas a una media móvil. Es extremadamente preciso y constituye una magnífica guía visual. El indicador consta de 4 bandas . Las dos bandas más cercanas al precio forman el canal de fluctuación , marcan la máxima desviación calculada del precio con respecto a la media móvil. Las bandas exteriores marcan la máxima sobredesviación del precio respecto al canal de fluctuación, son zonas de sobrecompra o sobreventa . Características. -El cambio de peri
Histogram DMI with Oscillator ADX
Catalin Adelin Iovan
Indicadores
Oscilador DMI ADX Histograma Os presento uno de los indicadores más precisos y potentes. Su hecho de DMI Histograma junto con ADX Oscilador. Tiene flecha interior para mostrar una configuración de compra o venta. Características La forma en que funciona es la siguiente: el histograma es una diferencia entre DMI + y DMI-. Al mismo tiempo, junto tenemos el oscilador ADX para El mercado funcione Se puede adaptar a todo tipo de estilos de trading como scalping, day trading o swing. No importa s
TD Sequential Scanner Metatrader 4
Samil Bozuyuk
Indicadores
El indicador busca señales secuenciales de TD en múltiples marcos temporales para todos los mercados filtrados y muestra los resultados en el panel de control. Características principales Dashboard se puede utilizar para todos los mercados Puede buscar señales en MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parámetros UseMarketWatch: Establezca true para copiar todos los símbolos disponibles en market watch MarketWatchCount : Establezca el número de símbolos que desea copiar de la lista de
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Otros productos de este autor
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Media Móvil Adaptativa AMD (AAMA) AAMA es un indicador de media móvil adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automáticamente su capacidad de respuesta según las condiciones del mercado. Características principales: Media móvil adaptativa basada en el Ratio de Eficiencia de Kaufman – reacciona rápidamente en tendencias y filtra el ruido en mercados laterales Detección automática de las 4 fases del mercado AMD: Acumulación, Markup (subida), Distribución, Markdown (bajada) Adaptación a la volatil
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Cajas de Sesión y Líneas de Máximo/Mínimo para MT5 Descripción general: SimpleCustomBox es un potente y fácil de usar indicador para MetaTrader 5 que te permite resaltar visualmente sesiones de trading específicas en tu gráfico. Define rangos de tiempo personalizados, visualiza al instante el máximo y mínimo de cada sesión y toma decisiones más inteligentes con límites visuales claros. Perfecto para traders intradía, scalpers y cualquier persona que opere con patr
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional. A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen. Conceptos clave: Barras horizontales = volumen negociado por precio Barra más larga → mayor volumen Zonas rojas = soportes y resistencias importantes Usos principales: Identificar soportes/resistencias reales Determinar el POC (Point of Control) Definir la Área de Valor (70 %
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Asesores Expertos
Range Breakout EA - Descripción Simple Concepto Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave: Características Gestión automática de las horas de mercado Stop Loss y Take Profit personalizables Trailing Stop inteligente Modo de prueba integrado para simulación Registros detallados para supervisión Cómo funciona Registra los precios extremos al comienzo del día Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario Abre una posició
FREE
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversión Estadística Descripción corta Indicador de nivel institucional que calcula la probabilidad estadística de una reversión hacia la media móvil de 200 periodos, basado en el análisis de sobreextensiones históricas. Identifica zonas de fatiga del mercado con precisión cuantitativa. Características principales Análisis estadístico avanzado – Construye una base de datos con más de 500 extensiones históricas para calcular probabilidades reales Puntu
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase corta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volumen con poco movimiento de precio (comportamiento tipo iceberg). TF: Funciona en todos los marcos temporales (M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs. Ajustes: VolumeLookback – velas para calcular volumen medio VolumeThreshold – multiplicador para detectar volumen anormal ClusterSize – número de velas cercanas para confirmar un cluster RangeComparisonPeriod – periodo para promediar rangos (high–low) Con
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
ste indicador identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia analizando los patrones de volumen. A diferencia de las herramientas tradicionales de S/R que se basan únicamente en el precio, Volume S/R encuentra niveles en los que el mercado realmente reaccionó. LÓGICA DE DETECCIÓN : - Zonas de alto volumen: Niveles de precios donde se produjeron fuertes compras/ventas - Zonas de bajo volumen: Zonas de interés débil - zonas potenciales de ruptura o inversión FILTRADO INTEL
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash y genera señales de scalping en tiempo real. TF: Funciona en todos los marcos temporales (recomendado M1–M15). Par: Diseñado para índices sintéticos Boom y Crash (Deriv), adaptable a activos volátiles. Ajustes: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidad y tamaño mínimo del pico EMA (8/21) – señales de entrada RSI (14) – filtro de tendencia TP/SL Points – niveles de take profit y stop loss Trailing Exit / Alerts – gestión
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – muestra de forma sencilla los máximos y mínimos de los días anteriores directamente en su gráfico, ofreciendo una referencia rápida y visual de los niveles clave pasados. El indicador es ligero y fácilmente configurable , permitiéndole ajustar el número de días mostrados, los colores, así como el estilo y grosor de las líneas según sus preferencias. Está diseñado para ser práctico y sencillo, aunque puede que no funcione en todos los instrumentos o plataformas . Español : Probado únicamen
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avanzado del Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 es una version mejorada y optimizada de mi indicador VWAP personal. Muestra el precio medio ponderado por volumen junto con varias bandas de desviacion estandar que ayudan a identificar posibles zonas de soporte, resistencia y agotamiento del movimiento. El indicador funciona en todos los marcos temporales y mantiene un rendimiento ligero incluso con grandes historicos. Proposito del indicador El VWAP r
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compresión de Liquidez El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio. Visualización: Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”). Características Clave Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significati
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de flujo institucional Una herramienta inteligente basada en el volumen que detecta las zonas de actividad institucional a través de patrones directos de flujo de órdenes. Revela dónde operan las grandes instituciones. Un indicador de volumen avanzado que filtra el ruido para identificar probables patrones institucionales. Características principales Detección inteligente de grupos Identificación automática Clasificación de señales: Violeta / Amarillo - Zona institucional - Actividad i
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Volumen y Fuerza de Movimiento (VMS) para MT5 El indicador V MS muestra la relación entre el volumen de operaciones y la fuerza del movimiento del precio, ayudando a los operadores a evaluar en qué medida la actividad del mercado apoya la acción del precio. Cómo funciona: Mide el volumen de ticks como actividad de negociación. Calcula la fuerza del movimiento usando un Rango Verdadero normalizado (%). Ambos valores pueden ser suavizados (por defecto: 5) y opcionalmente normalizados
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador Range Box para Sesiones de Trading Este indicador permite a los traders visualizar y analizar rangos de tiempo específicos directamente en su gráfico, dibujando cuadros rectangulares para cada sesión de trading. Funciones clave: Intervalo de sesión personalizable: establezca sus propias horas de inicio y fin de sesión. Número de días mostrados: elija cuántas sesiones pasadas serán visibles. Color por defecto y color especial para lunes: destaque fácilmente los patrones semanales. Ancho
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA ESTRUCTURALES - Indicador MT4/MT5 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de o
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones - Su asistente de niveles en el gráfico Este indicador es como un GPS para sus operaciones . Le muestra dónde le gusta estar al precio, dónde se pone nervioso y por dónde vuela. Se acabó calcular pivotes a mano o adivinar niveles de soporte y resistencia. Lo que hace: Traza automáticamente los pivotes H1, H4 y D1 . Muestra las zonas de soporte y resistencia : R1, R2, S1, S2. Las líneas son de colores y fáciles de leer , para que pueda ver al instante lo que es caliente o frío
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs es un indicador de media móvil diseñado para ajustarse de forma natural a los movimientos del mercado. A diferencia de las medias tradicionales, adapta dinámicamente sus periodos en función de la volatilidad reciente y la tendencia actual. La EMA sigue de cerca las rápidas oscilaciones de los precios para captar cada impulso, mientras que la SMA se mantiene más suave, proporcionando una referencia estable y fiable. Con una pantalla limpia que muestra los periodos adaptativos a
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador que numera las barras (velas) de una sesión de negociación personalizada. El indicador permite: Definir la hora de inicio de la sesión (StartHour y StartMinute). Mostrar números sólo en barras impares (si AfficherUniquementImpairs es true) Visualizar los números de los últimos N días (NbJours) Personalizar el color y el tamaño del texto El indicador recorrerá las barras de los últimos N días y, para cada día, empezará a contar desde la hora de inicio de la sesión. Mostrará el número
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Este indicador le permite numerar las barras dentro de una sesión de trading para CFDs. Funciona en GER40, UK100, US30, US100 y US500 y es completamente personalizable para adaptarse a su estilo de trading y preferencias de gráfico, siendo muy útil para el análisis diario y la mejora de estrategias. Funciones y parámetros clave: Intervalo de sesión personalizable: defina su hora de inicio y fin de sesión Opción de ocultar números pares: para un gráfico más limpio Ajustar la distancia de los núm
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
El visualizador de la actividad de las velas convierte su gráfico en un mapa térmico dinámico que le ofrece una visión clara de la presión compradora y vendedora. Conocimiento profundo del mercado: Detección de zonas activas: El algoritmo destaca las áreas en las que se acumula un alto volumen dentro de un estrecho rango de precios, revelando zonas clave de presión. Intensidad en tiempo real: Los colores se ajustan en tiempo real, cambiando suavemente de tonos fríos a tonos más cálidos a medida
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot - Indicador Automático de Puntos Pivote Indicador MT4 que muestra los puntos pivote (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) y los niveles del día anterior (PDH/PDL). Características principales: Adaptación automática al marco temporal del gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL y el nivel de soporte/resistencia más cercano 8 temas de color preconfigurados Personalización completa de colores, estilos de línea y opacidad de zonas Etiquetas compactas con visualización opcional del precio Actualizaciones
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Rectangle Resumen Indicador interactivo de perfil de volumen que muestra un análisis horizontal del volumen negociado en cada nivel de precio dentro de una zona seleccionada. Crea automáticamente un rectángulo móvil y muestra barras de colores que representan la distribución del volumen alcista y bajista. Qué hace: Muestra el volumen horizontal : Visualiza la distribución del volumen en cada nivel de precio mediante barras horizontales Análisis alcista/bajista : Colorea las barras
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario