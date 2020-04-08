Dynamic FVG Detector

Dynamic FVG Detector – MetaTrader 4 公平价值缺口指标

Dynamic FVG Detector 可在图表上自动检测并显示公平价值缺口（FVG）。它识别三根K线形成的价格低效区域，并在价格回填时实时更新这些区域。

主要功能

  • 自动识别多头与空头 FVG

  • 可自定义点差阈值

  • 基于三根K线的最小结构

  • 区域创建时立即进行历史验证

动态回填监控

  • 根据价格行为持续调整

  • 区域大小根据回填百分比自动缩小

  • 区域完全填补后自动移除

实时更新

提供两种模式：

  • 标准模式：在新K线形成时更新

  • 实时模式：每个tick检测和更新，优化为监控最近10根K线

可视化显示

  • 绿色（多头）、红色（空头）、灰色（已填补）矩形

  • 区域自动向当前时间延伸

  • 可调节透明度及已填补区域的显示

性能优化

  • 可设置历史扫描深度

  • 可限制最大跟踪区域数量

  • 自动清理图表对象

  • 防止重复检测

  • 适用于所有时间周期

使用场景

适用于识别价格反应区域、优化入场点、设置止损与目标，以及分析市场结构。


