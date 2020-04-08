Dynamic FVG Detector
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Dynamic FVG Detector – MetaTrader 4 公平价值缺口指标
Dynamic FVG Detector 可在图表上自动检测并显示公平价值缺口（FVG）。它识别三根K线形成的价格低效区域，并在价格回填时实时更新这些区域。
主要功能
-
自动识别多头与空头 FVG
-
可自定义点差阈值
-
基于三根K线的最小结构
-
区域创建时立即进行历史验证
动态回填监控
-
根据价格行为持续调整
-
区域大小根据回填百分比自动缩小
-
区域完全填补后自动移除
实时更新
提供两种模式：
-
标准模式：在新K线形成时更新
-
实时模式：每个tick检测和更新，优化为监控最近10根K线
可视化显示
-
绿色（多头）、红色（空头）、灰色（已填补）矩形
-
区域自动向当前时间延伸
-
可调节透明度及已填补区域的显示
性能优化
-
可设置历史扫描深度
-
可限制最大跟踪区域数量
-
自动清理图表对象
-
防止重复检测
-
适用于所有时间周期
使用场景
适用于识别价格反应区域、优化入场点、设置止损与目标，以及分析市场结构。