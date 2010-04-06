RSI with Dynamic OSB zones mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım Bölgelerine Sahip RSI" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir - Scalping için çok iyidir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesinden Satış işlemleri ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Alış işlemleri yapmak için harikadır.
- RSI osilatörü ayrıca sapma tespiti için de çok faydalıdır.
- Bu gösterge, Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden Fiyat Hareketi işlemleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - yeşil çizginin altında.
- Bilgisayar ve Mobil Uyarılarla.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.