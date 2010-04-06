RSI with Dynamic OSB zones mp

Indicateur Crypto_Forex « RSI avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte.





- Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires en trading, idéal pour le scalping.

- Il est idéal pour les transactions de vente et d'achat en zone dynamique de survente.

- L'oscillateur RSI est également très utile pour la détection des divergences.

- Cet indicateur est également idéal pour combiner les transactions de Price Action en zone de survente/surachat.

- Zone dynamique de surachat : au-dessus de la ligne jaune.

- Zone dynamique de survente : en dessous de la ligne verte.

- Alertes PC et mobile incluses.





