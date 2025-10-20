Proxy Footprint
ProxyFootprint — Genel Bakış
ProxyFootprint Advanced, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir emir akışı görselleştirme indikatörüdür.
Farklı fiyat seviyelerinde alım ve satım baskısı hakkında bilgi sağlar.
Nedir (ve ne değildir)
Önemli: Bu, gerçek bir footprint grafiği değildir.
Gerçek footprint grafikleri, her fiyat seviyesindeki emir defteri verilerine (alış/satış hacimleri) erişim gerektirir ve bu veriler borsalar veya özel veri sağlayıcıları tarafından sunulur.
Bu gösterge, herkese açık tick verilerini kullanarak footprint grafiğinden esinlenilmiş görsel bir tahmin oluşturur.
Nasıl çalışır
Gösterge, fiyat hareketlerini tick bazında analiz eder ve alım/satım baskısını tahmin eder:
Yukarı yönlü tick’ler alım baskısı olarak sınıflandırılır
Aşağı yönlü tick’ler satım baskısı olarak sınıflandırılır
Delta (alış hacmi − satış hacmi) hesaplanır ve her mum içinde birden fazla fiyat seviyesinde görüntülenir
Temel Özellikler
Çok katmanlı fiyat analizi: Her mum için 8’e kadar özelleştirilebilir fiyat seviyesinde delta değerlerini gösterir
Net delta görünümü: Her barın toplam alım/satım baskısını gösterir
6 görsel tema: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic ve Custom
Akıllı filtreleme: Görsel karmaşayı önlemek için yalnızca önemli deltaları gösterir
Gerçek zamanlı güncelleme: Mevcut mum her 2 saniyede bir yenilenir
Hafif performans: M1, M5 ve M15 zaman dilimleri için optimize edilmiştir
Kullanım Alanları
Şu amaçlar için idealdir:
Kurumsal düzeyde emir akışı verilerine erişimi olmadan alım/satım baskısını görselleştirmek
Hacim dengesizliklerine dayalı potansiyel destek/direnç seviyelerini belirlemek
Fiyat hareketini hacim analiziyle doğrulamak
Fiyat ile delta arasındaki farklılıkları (uyuşmazlıkları) tespit etmek
Sınırlamalar
Gerçek emir defteri verilerine dayalı değildir
Doğruluk, broker’ın tick verilerinin kalitesine ve kapsamına bağlıdır
Geniş tick geçmişine sahip ECN/STP broker’larla en iyi sonucu verir
Yaklaşım yöntemi, piyasanın tüm detaylarını tam olarak yansıtamayabilir
Teknik Gereksinimler
Platform: MetaTrader 5
Zaman Dilimleri: M5, M15
Veri: Geniş tick geçmişine sahip bir broker gerektirir