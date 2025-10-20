Proxy Footprint

ProxyFootprint — Genel Bakış

ProxyFootprint Advanced, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir emir akışı görselleştirme indikatörüdür.
Farklı fiyat seviyelerinde alım ve satım baskısı hakkında bilgi sağlar.

Nedir (ve ne değildir)

Önemli: Bu, gerçek bir footprint grafiği değildir.
Gerçek footprint grafikleri, her fiyat seviyesindeki emir defteri verilerine (alış/satış hacimleri) erişim gerektirir ve bu veriler borsalar veya özel veri sağlayıcıları tarafından sunulur.
Bu gösterge, herkese açık tick verilerini kullanarak footprint grafiğinden esinlenilmiş görsel bir tahmin oluşturur.

Nasıl çalışır

Gösterge, fiyat hareketlerini tick bazında analiz eder ve alım/satım baskısını tahmin eder:

  • Yukarı yönlü tick’ler alım baskısı olarak sınıflandırılır

  • Aşağı yönlü tick’ler satım baskısı olarak sınıflandırılır

  • Delta (alış hacmi − satış hacmi) hesaplanır ve her mum içinde birden fazla fiyat seviyesinde görüntülenir

Temel Özellikler

  • Çok katmanlı fiyat analizi: Her mum için 8’e kadar özelleştirilebilir fiyat seviyesinde delta değerlerini gösterir

  • Net delta görünümü: Her barın toplam alım/satım baskısını gösterir

  • 6 görsel tema: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic ve Custom

  • Akıllı filtreleme: Görsel karmaşayı önlemek için yalnızca önemli deltaları gösterir

  • Gerçek zamanlı güncelleme: Mevcut mum her 2 saniyede bir yenilenir

  • Hafif performans: M1, M5 ve M15 zaman dilimleri için optimize edilmiştir

Kullanım Alanları

Şu amaçlar için idealdir:

  • Kurumsal düzeyde emir akışı verilerine erişimi olmadan alım/satım baskısını görselleştirmek

  • Hacim dengesizliklerine dayalı potansiyel destek/direnç seviyelerini belirlemek

  • Fiyat hareketini hacim analiziyle doğrulamak

  • Fiyat ile delta arasındaki farklılıkları (uyuşmazlıkları) tespit etmek

Sınırlamalar

  • Gerçek emir defteri verilerine dayalı değildir

  • Doğruluk, broker’ın tick verilerinin kalitesine ve kapsamına bağlıdır

  • Geniş tick geçmişine sahip ECN/STP broker’larla en iyi sonucu verir

  • Yaklaşım yöntemi, piyasanın tüm detaylarını tam olarak yansıtamayabilir

Teknik Gereksinimler

  • Platform: MetaTrader 5

  • Zaman Dilimleri: M5, M15

  • Veri: Geniş tick geçmişine sahip bir broker gerektirir


