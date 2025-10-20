Proxy Footprint

ProxyFootprint — 개요

ProxyFootprint Advanced 는 MetaTrader 5용 주문 흐름 시각화 지표로, 다양한 가격 수준에서의 매수 및 매도 압력을 분석하여 보여줍니다.

이것이 무엇이며 (그리고 무엇이 아닌가)

중요: 이것은 실제 풋프린트 차트(footprint chart) 가 아닙니다.
실제 풋프린트 차트는 거래소나 전문 데이터 공급자로부터 각 가격 수준의 실제 호가 데이터(Bid/Ask 거래량)에 대한 접근이 필요합니다.
이 지표는 공개적으로 제공되는 틱 데이터를 기반으로 한 시각적 근사치를 통해 풋프린트 차트에서 영감을 받은 형태로 제작되었습니다.

작동 방식

이 지표는 틱 단위의 가격 움직임을 분석하여 매수 및 매도 압력을 추정합니다:

  • 상승 틱은 매수 압력으로 분류됩니다.

  • 하락 틱은 매도 압력으로 분류됩니다.

  • 각 캔들 내 여러 가격 수준에서 매수량과 매도량의 차이(델타, Delta)가 계산 및 표시됩니다.

주요 기능

  • 다중 가격 수준 분석: 각 캔들에 대해 최대 8개의 사용자 지정 가능한 가격 레벨에서 델타 표시

  • 순 델타 표시: 각 봉의 전체 매수/매도 압력을 표시

  • 6가지 시각 테마: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic, Custom

  • 스마트 필터링: 시각적 혼잡을 방지하기 위해 의미 있는 델타만 표시

  • 실시간 업데이트: 현재 캔들을 2초마다 새로 고침

  • 경량 성능: M1, M5, M15 타임프레임에 최적화

사용 사례

다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:

  • 기관급 오더 플로우 데이터 없이 매수/매도 압력을 시각화하고자 하는 경우

  • 거래량 불균형을 기반으로 지지/저항 수준을 식별하고자 하는 경우

  • 거래량 분석으로 가격 움직임을 확인하고자 하는 경우

  • 가격과 델타 간의 다이버전스를 포착하고자 하는 경우

제한 사항

  • 실제 주문장 데이터에 기반하지 않음

  • 정확도는 브로커의 틱 데이터 품질과 깊이에 따라 달라짐

  • 충분한 틱 데이터 기록을 제공하는 ECN/STP 브로커에서 가장 잘 작동

  • 근사화 방식이므로 시장의 모든 세부 사항을 완벽하게 반영하지 못할 수 있음

기술 요구 사항

  • 플랫폼: MetaTrader 5

  • 타임프레임: M5, M15

  • 데이터: 틱 데이터 이력이 풍부한 브로커 필요

