MTF Trend Dashboard MT5
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
MTF TREND DASHBOARD - Çoklu Zaman Dilimi Trend Analiz Aracı
7 zaman diliminde (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) trend yönünü aynı anda gösteren güçlü bir görsel panel.
=== ANA ÖZELLİKLER ===
-
EMA kesişimi ile gerçek zamanlı çoklu zaman dilimi trend tespiti
-
Aşırı alım/aşırı satım renk kodlamasıyla RSI değerleri
-
Dinamik trend güç çubukları
-
Genel piyasa eğilim sinyali (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)
-
Spread, ATR, Alış/Satış fiyatlarının canlı gösterimi
-
Özelleştirilebilir neon renklerle modern koyu tema
-
Ölçeklenebilir panel boyutu (50–200%)
-
Grafiğin herhangi bir köşesine taşınabilir
=== SİNYALLER ===
BUY: Hızlı MA > Yavaş MA + RSI > 50
SELL: Hızlı MA < Yavaş MA + RSI < 50
Sinyal gücü MA/ATR oranına dayanır
=== ÖZELLEŞTİRME ===
-
Hızlı/Yavaş MA dönemleri
-
RSI dönemi
-
ATR dönemi
-
Tüm panel renkleri
-
Panel pozisyonu ve ölçeklendirme
=== ÖNERİLEN KULLANIM ===
Trend takip stratejileri için idealdir. Üst zaman dilimi uyumu (4+ uyumlu sinyal) daha güçlü giriş sağlar. Tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur.
Repaint yoktur. Hafiftir. Her 500 ms’de güncellenir.