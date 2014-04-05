Proxy Footprint

ProxyFootprint — Übersicht

ProxyFootprint Advanced ist ein Orderflow-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der Einblicke in Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Preisniveaus bietet.

Was es ist (und was nicht)

Wichtig: Dies ist kein echtes Footprint-Chart.

Echte Footprint-Charts erfordern Zugriff auf tatsächliche Orderbuchdaten (Bid-/Ask-Volumen auf jedem Preisniveau) von Börsen oder spezialisierten Datenanbietern.

Dieser Indikator erstellt eine visuelle Annäherung, inspiriert von Footprint-Charts, basierend auf öffentlich verfügbaren Tick-Daten.

Funktionsweise

Der Indikator analysiert Preisbewegungen Tick für Tick, um Kauf- und Verkaufsdruck abzuschätzen:

Aufwärts-Ticks werden als Kaufdruck klassifiziert

Abwärts-Ticks werden als Verkaufsdruck klassifiziert

Das Delta (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) wird auf mehreren Preisniveaus innerhalb jeder Kerze berechnet und angezeigt

Hauptmerkmale

Mehrstufige Preisanalyse: Zeigt Delta-Werte auf bis zu 8 konfigurierbaren Preisstufen pro Kerze

Netto-Delta-Anzeige: Zeigt den gesamten Kauf-/Verkaufsdruck jeder Kerze

6 visuelle Themen: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic und Custom

Intelligente Filterung: Zeigt nur signifikante Deltas an, um visuelles Rauschen zu vermeiden

Echtzeit-Updates: Aktualisiert alle 2 Sekunden für die aktuelle Kerze

Leichtgewichtig: Optimiert für die Zeitrahmen M1, M5 und M15

Anwendungsfälle

Ideal für Trader, die:

Kauf-/Verkaufsdruck ohne institutionelle Orderflow-Daten visualisieren möchten

Potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand von Volumenungleichgewichten erkennen möchten

Preisaktionen mit Volumenanalysen bestätigen möchten

Divergenzen zwischen Preis und Delta erkennen möchten

Einschränkungen

Nicht auf echten Orderbuchdaten basierend

Genauigkeit hängt von der Qualität und Verfügbarkeit der Tick-Daten des Brokers ab

Funktioniert am besten mit ECN/STP-Brokern mit umfassender Tick-Historie

Die Annäherungsmethode kann nicht alle Marktdetails vollständig erfassen

Technische Anforderungen