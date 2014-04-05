Proxy Footprint
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ProxyFootprint — Übersicht
ProxyFootprint Advanced ist ein Orderflow-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der Einblicke in Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Preisniveaus bietet.
Was es ist (und was nicht)
Wichtig: Dies ist kein echtes Footprint-Chart.
Echte Footprint-Charts erfordern Zugriff auf tatsächliche Orderbuchdaten (Bid-/Ask-Volumen auf jedem Preisniveau) von Börsen oder spezialisierten Datenanbietern.
Dieser Indikator erstellt eine visuelle Annäherung, inspiriert von Footprint-Charts, basierend auf öffentlich verfügbaren Tick-Daten.
Funktionsweise
Der Indikator analysiert Preisbewegungen Tick für Tick, um Kauf- und Verkaufsdruck abzuschätzen:
-
Aufwärts-Ticks werden als Kaufdruck klassifiziert
-
Abwärts-Ticks werden als Verkaufsdruck klassifiziert
-
Das Delta (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) wird auf mehreren Preisniveaus innerhalb jeder Kerze berechnet und angezeigt
Hauptmerkmale
-
Mehrstufige Preisanalyse: Zeigt Delta-Werte auf bis zu 8 konfigurierbaren Preisstufen pro Kerze
-
Netto-Delta-Anzeige: Zeigt den gesamten Kauf-/Verkaufsdruck jeder Kerze
-
6 visuelle Themen: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic und Custom
-
Intelligente Filterung: Zeigt nur signifikante Deltas an, um visuelles Rauschen zu vermeiden
-
Echtzeit-Updates: Aktualisiert alle 2 Sekunden für die aktuelle Kerze
-
Leichtgewichtig: Optimiert für die Zeitrahmen M1, M5 und M15
Anwendungsfälle
Ideal für Trader, die:
-
Kauf-/Verkaufsdruck ohne institutionelle Orderflow-Daten visualisieren möchten
-
Potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand von Volumenungleichgewichten erkennen möchten
-
Preisaktionen mit Volumenanalysen bestätigen möchten
-
Divergenzen zwischen Preis und Delta erkennen möchten
Einschränkungen
-
Nicht auf echten Orderbuchdaten basierend
-
Genauigkeit hängt von der Qualität und Verfügbarkeit der Tick-Daten des Brokers ab
-
Funktioniert am besten mit ECN/STP-Brokern mit umfassender Tick-Historie
-
Die Annäherungsmethode kann nicht alle Marktdetails vollständig erfassen
Technische Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Zeitrahmen: M5, M15
-
Daten: Erfordert Broker mit umfangreicher Tick-Historie