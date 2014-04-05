Proxy Footprint

ProxyFootprint — Übersicht

ProxyFootprint Advanced ist ein Orderflow-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der Einblicke in Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Preisniveaus bietet.

Was es ist (und was nicht)

Wichtig: Dies ist kein echtes Footprint-Chart.
Echte Footprint-Charts erfordern Zugriff auf tatsächliche Orderbuchdaten (Bid-/Ask-Volumen auf jedem Preisniveau) von Börsen oder spezialisierten Datenanbietern.
Dieser Indikator erstellt eine visuelle Annäherung, inspiriert von Footprint-Charts, basierend auf öffentlich verfügbaren Tick-Daten.

Funktionsweise

Der Indikator analysiert Preisbewegungen Tick für Tick, um Kauf- und Verkaufsdruck abzuschätzen:

  • Aufwärts-Ticks werden als Kaufdruck klassifiziert

  • Abwärts-Ticks werden als Verkaufsdruck klassifiziert

  • Das Delta (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) wird auf mehreren Preisniveaus innerhalb jeder Kerze berechnet und angezeigt

Hauptmerkmale

  • Mehrstufige Preisanalyse: Zeigt Delta-Werte auf bis zu 8 konfigurierbaren Preisstufen pro Kerze

  • Netto-Delta-Anzeige: Zeigt den gesamten Kauf-/Verkaufsdruck jeder Kerze

  • 6 visuelle Themen: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic und Custom

  • Intelligente Filterung: Zeigt nur signifikante Deltas an, um visuelles Rauschen zu vermeiden

  • Echtzeit-Updates: Aktualisiert alle 2 Sekunden für die aktuelle Kerze

  • Leichtgewichtig: Optimiert für die Zeitrahmen M1, M5 und M15

Anwendungsfälle

Ideal für Trader, die:

  • Kauf-/Verkaufsdruck ohne institutionelle Orderflow-Daten visualisieren möchten

  • Potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand von Volumenungleichgewichten erkennen möchten

  • Preisaktionen mit Volumenanalysen bestätigen möchten

  • Divergenzen zwischen Preis und Delta erkennen möchten

Einschränkungen

  • Nicht auf echten Orderbuchdaten basierend

  • Genauigkeit hängt von der Qualität und Verfügbarkeit der Tick-Daten des Brokers ab

  • Funktioniert am besten mit ECN/STP-Brokern mit umfassender Tick-Historie

  • Die Annäherungsmethode kann nicht alle Marktdetails vollständig erfassen

Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Zeitrahmen: M5, M15

  • Daten: Erfordert Broker mit umfangreicher Tick-Historie


