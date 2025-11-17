Auto Levels Pro

AutoLevelsPro — fiyat verilerini analiz ederek otomatik olarak destek ve direnç bölgelerini işaretleyen bir indikatördür.

Özellikle düşük zaman dilimleri için tasarlanmıştır; en iyi sonuçları 15 dakikalık grafiklerde verir ve piyasanın en dinamik tepkilerini yakalar.

📊 Kullandığı veriler:

🔼 High — mumun en yüksek fiyatı

🔽 Low — mumun en düşük fiyatı

🔚 Close — ATR hesaplamasında kullanılır

🕒 Her mumun zaman damgası, bölgelerin doğru konumlandırılması için

⚙️ Analiz süreci:

🔍 Yerel zirveleri (swing high) ve dipleri (swing low) tespit eder

📈 ATR hesaplayarak piyasa volatilitesini ölçer ve bölge genişliğini belirler

🧩 Yakın seviyeleri ortak bölgelerde birleştirir

🚫 Minimum temas sayısına ulaşmayan zayıf seviyeleri filtreler

📍 Veri kaynakları:

📊 Uygulanan aktif grafik (seçilen zaman dilimine göre)

📐 MetaTrader’ın dahili ATR indikatörü (zaman dilimine göre dinamik ayarlanır)

🧠 Sonuçların yorumu:

🟩 Yeşil bölgeler = Destek (Support)

🟥 Kırmızı bölgeler = Direnç (Resistance)

🔢 Bölgelerdeki sayılar = temas sayısı (ne kadar çok temas, o kadar güçlü seviye)

📏 Bölge genişliği = piyasa volatilitesi (genişlik arttıkça volatilite yükselir)

✅ Farklı zaman dilimlerine ve piyasa koşullarına otomatik uyum sağlar.

Hem Forex hem de ikili opsiyonlar için uygundur.