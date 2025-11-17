Auto Levels Pro

AutoLevelsPro — fiyat verilerini analiz ederek otomatik olarak destek ve direnç bölgelerini işaretleyen bir indikatördür.
Özellikle düşük zaman dilimleri için tasarlanmıştır; en iyi sonuçları 15 dakikalık grafiklerde verir ve piyasanın en dinamik tepkilerini yakalar.

📊 Kullandığı veriler:

  • 🔼 High — mumun en yüksek fiyatı
  • 🔽 Low — mumun en düşük fiyatı
  • 🔚 Close — ATR hesaplamasında kullanılır
  • 🕒 Her mumun zaman damgası, bölgelerin doğru konumlandırılması için

⚙️ Analiz süreci:

  • 🔍 Yerel zirveleri (swing high) ve dipleri (swing low) tespit eder
  • 📈 ATR hesaplayarak piyasa volatilitesini ölçer ve bölge genişliğini belirler
  • 🧩 Yakın seviyeleri ortak bölgelerde birleştirir
  • 🚫 Minimum temas sayısına ulaşmayan zayıf seviyeleri filtreler

📍 Veri kaynakları:

  • 📊 Uygulanan aktif grafik (seçilen zaman dilimine göre)
  • 📐 MetaTrader’ın dahili ATR indikatörü (zaman dilimine göre dinamik ayarlanır)

🧠 Sonuçların yorumu:

  • 🟩 Yeşil bölgeler = Destek (Support)
  • 🟥 Kırmızı bölgeler = Direnç (Resistance)
  • 🔢 Bölgelerdeki sayılar = temas sayısı (ne kadar çok temas, o kadar güçlü seviye)
  • 📏 Bölge genişliği = piyasa volatilitesi (genişlik arttıkça volatilite yükselir)

✅ Farklı zaman dilimlerine ve piyasa koşullarına otomatik uyum sağlar.
Hem Forex hem de ikili opsiyonlar için uygundur.


