Auto Levels Pro
- Göstergeler
- Oleksandr Sheyko
- Sürüm: 1.6
- Etkinleştirmeler: 5
AutoLevelsPro — fiyat verilerini analiz ederek otomatik olarak destek ve direnç bölgelerini işaretleyen bir indikatördür.
Özellikle düşük zaman dilimleri için tasarlanmıştır; en iyi sonuçları 15 dakikalık grafiklerde verir ve piyasanın en dinamik tepkilerini yakalar.
📊 Kullandığı veriler:
- 🔼 High — mumun en yüksek fiyatı
- 🔽 Low — mumun en düşük fiyatı
- 🔚 Close — ATR hesaplamasında kullanılır
- 🕒 Her mumun zaman damgası, bölgelerin doğru konumlandırılması için
⚙️ Analiz süreci:
- 🔍 Yerel zirveleri (swing high) ve dipleri (swing low) tespit eder
- 📈 ATR hesaplayarak piyasa volatilitesini ölçer ve bölge genişliğini belirler
- 🧩 Yakın seviyeleri ortak bölgelerde birleştirir
- 🚫 Minimum temas sayısına ulaşmayan zayıf seviyeleri filtreler
📍 Veri kaynakları:
- 📊 Uygulanan aktif grafik (seçilen zaman dilimine göre)
- 📐 MetaTrader’ın dahili ATR indikatörü (zaman dilimine göre dinamik ayarlanır)
🧠 Sonuçların yorumu:
- 🟩 Yeşil bölgeler = Destek (Support)
- 🟥 Kırmızı bölgeler = Direnç (Resistance)
- 🔢 Bölgelerdeki sayılar = temas sayısı (ne kadar çok temas, o kadar güçlü seviye)
- 📏 Bölge genişliği = piyasa volatilitesi (genişlik arttıkça volatilite yükselir)
✅ Farklı zaman dilimlerine ve piyasa koşullarına otomatik uyum sağlar.
Hem Forex hem de ikili opsiyonlar için uygundur.