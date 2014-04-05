Proxy Footprint
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 1.0
- 激活: 5
ProxyFootprint — 概述
ProxyFootprint Advanced 是一款适用于 MetaTrader 5 的订单流可视化指标，可帮助交易者了解不同价格水平下的买卖压力。
它是什么（以及它不是什么）
重要提示： 这并非真正的 足迹图（Footprint Chart）。真实的足迹图需要从交易所或专业数据提供商处获取实际订单簿数据（每个价格级别的买/卖量）。本指标使用公开的行情数据，基于 模拟算法 提供类似足迹图的可视化效果。
工作原理
该指标逐笔分析价格变动，以估算买卖压力：
-
向上的价格跳动视为买方压力
-
向下的价格跳动视为卖方压力
-
在每根K线内部的多个价格层级计算并显示买卖差（买量 – 卖量，称为“Delta”）
主要功能
-
多层价格分析：每根K线可显示多达8个可自定义价位的Delta值
-
净Delta显示：展示每根K线的整体买卖压力
-
六种视觉主题：Professional、Dark、Light、Vibrant、Classic、Custom
-
智能过滤：仅显示重要的Delta值，避免视觉干扰
-
实时更新：当前K线每2秒刷新一次
-
高效轻量：针对 M1、M5、M15 时间周期优化
使用场景
非常适合希望：
-
在没有机构级订单流数据的情况下可视化买卖压力
-
通过成交量不平衡识别潜在支撑/阻力位
-
结合成交量分析确认价格行为
-
观察价格与Delta之间的背离
限制
-
并非基于真实订单簿数据
-
精度取决于经纪商提供的行情数据质量和深度
-
最佳适配 ECN/STP 经纪商，需具备完整的逐笔历史数据
-
模拟方法可能无法捕捉所有市场细微变化
技术要求
-
平台：MetaTrader 5
-
时间周期：M5、M15
-
数据：需要具备丰富Tick历史的经纪商