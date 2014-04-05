Proxy Footprint

ProxyFootprint — 概述

ProxyFootprint Advanced 是一款适用于 MetaTrader 5 的订单流可视化指标，可帮助交易者了解不同价格水平下的买卖压力。

它是什么（以及它不是什么）

重要提示： 这并非真正的 足迹图（Footprint Chart）。真实的足迹图需要从交易所或专业数据提供商处获取实际订单簿数据（每个价格级别的买/卖量）。本指标使用公开的行情数据，基于 模拟算法 提供类似足迹图的可视化效果。

工作原理

该指标逐笔分析价格变动，以估算买卖压力：

  • 向上的价格跳动视为买方压力

  • 向下的价格跳动视为卖方压力

  • 在每根K线内部的多个价格层级计算并显示买卖差（买量 – 卖量，称为“Delta”）

主要功能

  • 多层价格分析：每根K线可显示多达8个可自定义价位的Delta值

  • 净Delta显示：展示每根K线的整体买卖压力

  • 六种视觉主题：Professional、Dark、Light、Vibrant、Classic、Custom

  • 智能过滤：仅显示重要的Delta值，避免视觉干扰

  • 实时更新：当前K线每2秒刷新一次

  • 高效轻量：针对 M1、M5、M15 时间周期优化

使用场景

非常适合希望：

  • 在没有机构级订单流数据的情况下可视化买卖压力

  • 通过成交量不平衡识别潜在支撑/阻力位

  • 结合成交量分析确认价格行为

  • 观察价格与Delta之间的背离

限制

  • 并非基于真实订单簿数据

  • 精度取决于经纪商提供的行情数据质量和深度

  • 最佳适配 ECN/STP 经纪商，需具备完整的逐笔历史数据

  • 模拟方法可能无法捕捉所有市场细微变化

技术要求

  • 平台：MetaTrader 5

  • 时间周期：M5、M15

  • 数据：需要具备丰富Tick历史的经纪商


推荐产品
Vwap Freeze
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
指标
The previous day's vwap is used by some traders as a support and resistance point, after all it is one of the ways to consider the fair price of that asset or that pair the day before. Possible defenses can occur in this region indicating a reversal, or triggering stops starting a new, more directional movement. It is a matter of analyzing how it will add to your operational. To avoid manually drawing the previous day's vwaps and saving time for your analysis, use the Vwap Freeze indicator, as
Anchored VWAP with Alerts
Alexandre Silva Diniz
指标
锚定VWAP 锚定VWAP是传统VWAP的一种变体，该指标的计算从特定的时间点（锚点）开始，而不是从交易时段开始或固定时间间隔计算。这对于希望从特定事件（如重大新闻、趋势开始或技术事件（例如支撑位或阻力位的突破））评估价格与成交量关系的交易者非常有用。 该指标适用于外汇、股票和指数。 您可以在同一图表上添加多个实例，并通过单击修改每个VWAP的锚点。 当价格触及VWAP时启用警报。 VWAP具有"磁性"：鼠标位于K线上方时，自动配置为HIGH；位于中心时，为TYPICAL；位于K线下方时，为LOW。 .....................................................
Zone vwap auto band
Anizio Donizete Dias De Moraes
指标
It is an indicator used to identify support and resistance points from the daily VWAP and you can use it to check the best entry and exit points. The calculated value of the channel distance can be calculated in several ways: - Manual   Defining the value to be projected to calculate the distance of the channels. - Automatic   Select the timeframe to be used.   Regardless of the graphic time that is on the screen, if the parameter is changed to      H1(One hour candles), the system will calc
Visual Volatility Clustering mt5
Andriy Sydoruk
指标
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
指标
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
Extended Traders Dynamic Index MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
指标
该指标允许您确定当前的价格方向和市场波动。此版本的交易者动态指数消除了历史数据的重绘，优化了算法计算速度，更多的外部参数进行了更精确的调整，并扩展了其功能：增加了初始振荡器的选择和平均线的平滑方法. 参数： Mode Osc - 估计振荡器选择 Period Osc - 所用振荡器的计算周期 Price Osc - 振荡计算的应用价格 Osc volatility bands period - 振荡器的波动周期 Osc volatility bands multiplier - 振荡器的波动率乘数 Smoothing Osc price line period - 主线平滑期 Smoothing Osc price line method - 主线的平滑方法 Smoothing Osc signal line period - 信号线的平滑周期 Smoothing Osc signal line method - 信号线的平滑方法 Use original levels - 允许添加指标的初始水平水平
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
指标
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
Initial Balance MT5
Ricardo Almeida Branco
指标
The Initial Balance (Initial Balance / Initial Balance) is a concept related to the study of volume (to learn more, study about Market Profile and Auction Market Theory. You can find some videos in English when searching for "Initial Balance Market Profile"). The IB defines a range in which prices were negotiated in the first hour of trading.The amplitude of the range is important and the break in the range defined by the Initial Balance may have occurred due to the movement of several players
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
指标
️ Real Flow Defense Levels：真实流防御水平 Real Flow Defense Levels 指标是一个专有工具，旨在直接在您的主交易图表上识别和绘制 重要、高可信度的价格区域 。它使用动态的、基于成交量的分析，来确定市场先前展示出 最强防御或活动集中 的位置。 这些绘制的线条充当 动态的支撑和阻力位 ，突出显示了主要参与者最有可能进场或捍卫其头寸的价格。与静态的水平线不同，这些水平线会随着时间调整，根据近期的高影响力活动反映出当前的市场结构。 主要特点 动态支撑与阻力 自动识别并绘制多达 四个关键防御水平 ，这些水平曾发生过强烈的成交量活动，标志着市场关注的关键区域。 实时相关性 该指标持续监控最近的交易活动，以确保所绘制的水平线与 当前市场环境保持相关性 。 可配置的权重 包含 可选的加权因子 ，允许交易者强调发生在 一天中特定时间 或具有 更高成交量影响 的水平。 视觉优先级和水平层级 四个水平中的每一个都被分配了独特且可自定义的颜色，以帮助交易者确定其重要性。这些水平根据市场活动强度进行排名： 一级 代表 最强 的防御区域（最高成交量/影响）
Anchored VWAP Pro
TitanScalper
指标
What is VWAP? The Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark that reflects the average price of a security, weighted by volume, over a specific time period. It helps traders identify fair value and is used widely in intraday trading to assess price action relative to institutional trading levels. Key Features of Anchored VWAP PRO Anchored Calculation : Unlike traditional VWAP that resets daily, your indicator allows users to anchor VWAP to specific time frames or key points (e.g
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
指标
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
指标
The 3 Automatic Vwap (Midas) Indicator can be used for Price and Volume studyers to map the movement of market drivers. It automatically plots 3 Vwaps, two of which are dynamic and will be updated throughout the day if new highs or new lows emerge. The third Vwap is daily and can help if the trend is up or down. Also, an auxiliary indicator that plots (also dynamic) points of interest with OHLC prices (Open, High and Low of the current day and Close of the previous day) was inserted. Success and
Trend Battle
Osmar Santiago
5 (1)
指标
Trend Battle Indicator Overview The Trend Battle Indicator is a professional technical analysis tool that reveals the battle between buyers (Bulls) and sellers (Bears) in the market through a comprehensive dashboard. Using an intuitive visual interface, the indicator offers a unique perspective on market power dynamics by analyzing the last twenty bars to provide precise insights into momentum and directional strength. Additionally, the panel provides automatic real-time updates for bars in for
Anchored Vwap With Arrows
Fillipe Dos Santos
指标
An anchored Vwap With Arrows is an indicator that includes a moving average weighted by volume that allows you to plot on a bottom or a top. Usually banks and institutions measure an average price, this average price is a price range where they agree to make a trade. Using the logic of anchored vwap with arrows it is possible to understand that if the price breaks the vwap it means that someone with enough buying and selling power has lost control. You can use vwap anchored with arrows in any ti
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
指标
Elevate Your Trading with Advanced Anchored Volume Weighted Average Price Technology Unlock the true power of price action with our premium Anchored VWAP Indicator for MetaTrader 5 - the essential tool for precision entries, strategic exits, and high-probability trend continuation setups. Write me a DM for a 7 day free trial.  Anchored VWAP Plus gives traders unprecedented control by allowing custom anchor points for Volume Weighted Average Price calculations on any chart. With support for 4 sim
FREE
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
指标
Weighted average price indicator or VWAP. The well-known standard VWAP with the beginning of the day is added with the function of selecting the periodization. It can be calculated both every day and on other periods. Also the indicator allows to exclude the volume from the calculation, which will allow using it on the cryptocurrencies and forex. There is an alert for a VWAP price crossing. There are 1 and 2 standard deviation. Settings: Volume: turning volume on and off in the calculation mecha
Vwap Bar
Jean Jacques Huve Ribeiro
5 (1)
指标
VWAP BAR  It´s power full indicator of candle by candle when lined up   with greate analysis, you have great opportunity, finder defense candle. Is a good ideia from order flow method, now your meta trader 5   inside you time frame chart .   What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important be
FREE
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
指标
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
指标
Swiss VWAPsimple Motivation Did not find free VWAP that works, the one that I found craseh. So I created a VWAP which calculates values only for the actual day. So computer resouces are not over stressed. What is VWAP, how is it used?  VWAP stands for Volume Weighed Average Price, it calculates the running sum of tick volume and the runnung sum of price times tickvolume. The division of these sums result in a weighed price (Sum P*V/Sum V). The calculation starts normally at midnight. The values
FREE
Advanced Order Flow Volume Profile Indicator
Pusita Worapong
指标
Each VolumeProfile holds: The price range for a given period Buy/sell volume for each price level Calculated POC, VAH, VAL, Delta, and Imbalance Indicator Logic Summary Divide data by timeframe (e.g., one H1 profile per hour). Aggregate volumes for each price level. Separate buy and sell volumes using tick or trade direction. Compute Delta (Buy − Sell) and Imbalance (dominance ≥70%). Detect POC, VAH, VAL to outline the Value Area. Draw graphical profiles beside price candles using color-co
Intraday Vwap Orion
Joao Paulo Botelho Silva
指标
Theory VWAP is a volume-weighted moving average, bringing greater relevance to prices. The VWAP base calculation follows the classic formula described in Investopedia ( https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp ). VWAP = sum(typical price[i]*volume[i]) / sum(volume[i]) Functionalities Orion Intraday VWAP innovates by allowing the user to choose between the conventional Daily, Weekly and Monthly periods, also having the option of calculating the Intraday indicator, as used in other platform
Auto Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
指标
AUTO MIDAS VWAP Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Commonly, MIDAS VWAP damand you to determine the initial point of analysis. This indicator plots automatically based on ZigZag Approach. You will be able to use up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW MIDAS VWAP's. Wish the best trade results!!
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
指标
AutoLevelsPro —— 一个智能指标，用于自动标记 支撑与阻力区间 。 它专为 低周期图表 设计，最佳应用在 15分钟图表 上，能够快速捕捉市场的关键反应点。 使用的数据： High —— 每根K线的最高价 Low —— 每根K线的最低价 Close —— 用于ATR计算 时间戳 —— 精确定位区间在图表上的位置 ️ 分析流程： 识别局部高点 (swing high) 与低点 (swing low) 通过ATR计算市场波动率，决定区间宽度 将相近的水平合并为统一的区间 过滤掉弱势水平，仅显示达到最少触碰次数的区间 数据来源： 当前应用的图表（遵循所选时间周期） MetaTrader内置的ATR指标（周期随时间框架动态调整） 结果解读： 绿色区间 = 支撑 (Support) 红色区间 = 阻力 (Resistance) 区间内的数字 = 触碰次数（次数越多，水平越强） 区间宽度 = 市场波动率（越宽代表波动越大） 完全适应不同的时间周期与市场环境。 适用于 外汇交易 以
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Avwap 主要功能： 自动每日 VWAP（每天服务器时间 00:00 完美重新开始） 8 种价格计算方式：Close、(H+L+C)/3、(H+L)/2、(O+C)/2、(O+H+L+C)/4 等 锚定 VWAP 模式：只需将垂直线拖到过去的任何位置，VWAP 会立即从该点重新计算 垂直线的颜色、粗细和样式 100% 可自定义（你决定如何显示锚点） 图表中没有标签或文字 代码极度优化 锚定 VWAP 的巨大优势： 普通日 VWAP 只适用于当前交易日。 锚定 VWAP 允许你： 准确查看从最近上涨/下跌波段低点开始的成交量加权平均价格 分析从突破重要区域以来的公允价格 从任何选定点进行基于 VWAP 的视觉回测 精确识别价格是否在某一特定事件（新闻、缺口等）以来的累积成交量上方或下方交易 总结：普通 VWAP 显示“今天发生什么”，而锚定 VWAP 显示“从我认为重要的点开始发生什么”。这完全改变你读取价格的方式。 适用于： Price Action Tape Reading / Volume Profile 日内交易和波段交易 指数、股票、期货和外汇交易
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
指标
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
指标
O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada por agressão de preço ou volume e escalpelamento rápido. Características Período de tempo do WPR em milissegundos Oscilador de agressão de preço Tela personalizável O indicador pode indicar movimentos de entrada, como: Cruzamento da linha 0.0 Identificando padrões de onda A velocidade de exibição do gráfico dependerá do seu hardware, quanto menores os milissegundos, mais serão necessários do hardwar
FREE
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
专家
Camarilla Pivot Pro EA is a fully automated trading robot built around the powerful Camarilla Pivot Point formula. The EA calculates intraday pivot levels (H1–H6 & L1–L6) and trades based on price reactions at major Camarilla reversal and breakout zones. It is designed for traders who want a clean, mechanical, and proven pivot-based strategy without repainting signals or complicated indicators.
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
指标
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Levels of Pivots
Nikolay Mitrofanov
实用工具
The utility draws reversal levels using the formulas for each of the selected number of candles: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close On any timeframe. After a new candle closes on the calculated timeframe
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
指标
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
指标
该仪表盘显示所选符号的最新可用谐波形态，因此您可以节省时间并提高效率 /  MT4 版本 。 免费指标:  Basic Harmonic Pattern 指标列 Symbol:   显示所选符号 Trend:     看涨或看跌 Pattern:    形态类型（Gartley、蝴蝶、蝙蝠、螃蟹、鲨鱼、Cypher 或 ABCD） Entry:     入口价格 SL： 止损价 TP1： 第一止盈价 TP2： 第二次获利价格 TP3： 第三次获利价格 Current price:    当前价格 Age (in bars):   最后绘制的模式的年龄 主要输入 Symbols :   从 "28 种主要货币对 "或 "选定符号 "中选择。 Selected Symbols :   希望监控的符号，用逗号分隔（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。如果您的经纪商为货币对设置了后缀或前缀，您必须在以下两个参数中添加（货币对前缀或货币对后缀）。 Max Iteration:   调整模式的最大迭代次数（如果该值越小，则模式越少，性能越快；如果该值越大，则模式越多，性能越慢）
作者的更多信息
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
指标
MTF TREND DASHBOARD - 多周期趋势分析面板 强大的可视化仪表板，可同时显示 7 个周期的趋势方向（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）。 === 主要功能 === 基于 EMA 金叉/死叉的多周期实时趋势检测 RSI 数值及超买/超卖颜色提示 动态趋势强度条 全局市场偏向信号（Strong Buy/Sell、Bias、Weak、Neutral） 实时显示点差、ATR、买价/卖价 现代暗色主题，可自定义霓虹颜色 面板可缩放（50–200%） 可移动到图表任意角落 === 信号条件 === BUY ：快 MA > 慢 MA 且 RSI > 50 SELL ：快 MA < 慢 MA 且 RSI < 50 信号强度基于 MA/ATR 比率 === 自定义选项 === 快/慢 MA 周期 RSI 周期 ATR 周期 全部面板颜色 面板位置和缩放 === 推荐用法 === 非常适合趋势跟随策略。使用高周期共振（4 个及以上一致信号）可获得更强的入场机会。适用于所有品种和周期。 无重绘。轻量级。每 500ms 更新一次。
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
AMD 自适应移动平均线 (AAMA) AAMA 是一款适用于 MetaTrader 4 的自适应移动平均指标，可根据市场状况自动调整其反应速度。 主要功能： 基于 Kaufman 效率比的自适应移动平均线——在趋势行情中快速反应，在震荡行情中过滤噪音 自动识别四个 AMD 市场阶段：积累期 (Accumulation)、上涨期 (Markup)、分配期 (Distribution)、下跌期 (Markdown) 通过 ATR 实现波动性自适应——根据当前市场状况调整灵敏度 实时信息面板显示检测到的市场阶段、置信度和适应速度 多指标集成：结合 ADX、RSI 和 MACD 精确识别市场阶段 快速/缓慢参考区域，用于可视化自适应行为 使用方法： 指标会根据市场自动调整适应速度——在强趋势时反应更快，在盘整阶段更慢。可视化面板帮助理解当前的市场阶段。所有参数（周期、颜色、灵敏度）都可根据您的交易风格自由设置。
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
指标
SimpleCustomBox – MT5 自定义交易区间及高低线指标 概述： SimpleCustomBox 是一款功能强大且易于使用的 MT5 指标，可以在图表上清晰标注指定的交易时间段。自定义时间范围，直观显示区间的最高价和最低价，让你轻松做出更明智的交易决策。非常适合日内交易者、剥头皮交易者以及依赖日内价格模式的交易者。 主要功能： 自定义交易区间： 在图表上高亮显示任意时间段（例如 02:00 – 06:00）。 动态交易区间框： 自动每日更新，支持显示多天历史数据，便于回测和分析。 高低线绘制： 根据区间绘制顶部和底部价格线，可延伸至用户自定义的时间（例如延伸至 14:00）。 可视化自定义： 可调整区间框颜色、线条颜色、宽度及样式（实线、虚线、点线等）。 自动更新： 区间框和高低线实时更新，无需手动调整。 图表清理方便： 移除指标时，所有区间框和高低线将自动删除。 优势： 快速识别交易区间和波动区域。 通过精确的视觉标记提升日内交易策略的效率。 完全自定义图表显示，简化分析过程。 秒级显示多天历史区间，节省时间。 参数设置概览： 参数 功能说明 StartHour ,
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
指标
Volume Profile Density V2.40 显示按价格水平分布的成交量，揭示机构交易兴趣区域。 不同于按时间统计的传统成交量，它展示成交量真正集中的位置。 主要概念： 水平条 = 各价格成交量 条越长 → 成交量越大 红色区域 = 关键支撑/阻力 主要用途： 识别真实支撑与阻力 确定 POC (控制点) 定义 价值区域 (占总量的70%) 低成交量区用于止损或目标 颜色说明： 蓝色 = 低成交量（快速通过区） 黄色 = 中等成交量（平衡区） 红色 = 高成交量（机构活动区） 交易策略： 红区反弹买入 红区或VAH受阻卖出 POC突破配合成交量进场 回测POC时入场 目标设在蓝区 参数设置： 初学者：1.0 / 100% / 1.0 短线交易：0.5 / 200% / 0.5 波段交易：2.0 / 50% / 1.5 技术信息： 版本：2.40 平台：MT5 品种：外汇、CFD、贵金属、加密货币 时间周期：M1–M15 类型：实时自适应指标 总结： 成交量不会说谎——顺应成交量区域交易，而不是逆势而行。
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread 基于点差不平衡的指标。 TF： 适用于所有时间周期（M1 到 D1）。 交易品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（自动适配 JPY、黄金和 CFD 品种）。 参数： TickWindow (200) – 观察的 tick 窗口 SpreadWeight (1.5) – 点差权重 NormalizationPeriod (20) – 标准化周期（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – 超买/超卖阈值 AlertCooldown (300s) – 警报冷却时间 结论： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 通过分析 OHLC 变化和点差，识别买卖压力，清晰显示市场流向与不平衡区域。
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
专家
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
指标
Mean Reversion Probability – 统计性均值回归指标 简短说明 机构级指标，根据历史超延伸分析，计算价格回归到200周期均线（MA200）的统计概率。以量化精度识别市场疲劳区域。 主要功能 高级统计分析 – 基于500+历史延伸数据计算真实概率 概率评分 (0–99%) – 精确量化回归均线的可能性 疲劳检测 – 测量超延伸的持续时间与强度 多资产标准化 – 自动适配外汇、指数、黄金、加密货币、差价合约 智能警报 – 罕见但高度可靠的信号（概率 >80%，持续时间 >15 根K线） 专业级界面 – 清晰、结构化的机构风格设计 方法学 指标实时分析： 价格与MA200的标准化距离（以ATR计） 自上次回归以来的延伸时长 达到最大延伸的时间 与历史平均值比较 概率计算： 距离评分（最高60%）：当前值与历史比值 持续评分（最高40%）：延伸时间与平均时间比 疲劳加成（+15%）：当持续时间 >1.5×最大延伸时间 极端加成（+10%）：当距离 >2.5 ATR 推荐用法 机构级策略： 等待概率 >70% 且 距离 >1.5 ATR 通过较长延伸时间确认（绿色
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
指标
中文（简体）Iceblock 简短描述： Iceblock — MT4 指标，识别高成交量但价格波动小的聚簇（类似冰山单行为）。 时间框架： 适用于所有时间周期（M1 至 D1）。 品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（CFD）。 参数： VolumeLookback – 计算平均成交量的蜡烛数量 VolumeThreshold – 判定成交量异常的乘数 ClusterSize – 用于确认簇的相邻蜡烛数量 RangeComparisonPeriod – 用于平均价格区间（高–低）的周期 简短结论： Iceblock 高亮显示成交活跃但价格变动有限的区域——类似冰山单导致的现象，但仅基于 MT4 的成交量与价格数据。箭头为异常活动标记，不等同买卖信号。
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
指标
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
指标
Spike Signal v1.2 — MT5 指标，可检测 Boom/Crash 指数的剧烈价格尖峰并生成实时剥头皮信号。 时间框架： 适用于所有周期（推荐 M1–M15）。 品种： 专为 Deriv 合成指数 Boom 和 Crash 设计，也适用于高波动市场。 参数： SpikeSensitivity / MinSize – 尖峰灵敏度与最小大小 EMA (8/21) – 入场交叉信号 RSI (14) – 趋势过滤器 TP/SL Points – 止盈与止损点数 Trailing Exit / Alerts – 动态离场逻辑与视觉/声音警报 简短结论： Spike Signal v1.2 自动识别上涨/下跌尖峰，显示买卖箭头，并通过 TP、SL 或追踪逻辑管理离场。非常适合 Boom/Crash 指数剥头皮交易。
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
指标
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
指标
PVWAP Improved MT5 – 高级成交量加权平均价指标 PVWAP Improved MT5 是我个人 VWAP 指标的增强版和优化版。该指标显示成交量加权平均价，并提供多条标准差通道，用于识别潜在的支撑、阻力以及价格动能衰减区域。指标适用于所有周期，并在处理大量历史数据时依然运行流畅。 指标用途 VWAP 表示大量成交发生时的平均价格，是判断市场位置和公平价值的重要参考。 主要用途： 价格高于 VWAP：市场偏多 价格低于 VWAP：市场偏空 标准差通道（+1、+2、-1、-2）显示超买和超卖区域 帮助识别潜在的进场、离场或反弹位置 用于判定市场是趋势运行還是均值回归 该指标非常适合日内交易、剥头皮以及波段交易者，用于分析市场真实压力。 主要特性 使用 MetaTrader 5 的真实成交量進行計算 Daily 模式：每天重置，適合日內交易 Continuous 模式：VWAP 持續計算不中斷 最多 4 條標準差通道：+1、+2、-1、-2 顏色、線型、線寬完全可自定義 支持所有品種和所有周期 計算快速，適合回測和實時交易 指標穩定清晰，易於整合到任何交易策略中
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
机构流动性压缩指标 该指标通过布林带宽度、成交量和平均点差的标准化测量，实时检测流动性收紧情况，以识别价格突破前的压缩阶段。 显示方式： 专业独立窗口，包含“Compression Score”柱状图与“Threshold”阈值线。 主要特点 早期检测： 在价格波动前识别压缩区域。 多因素测量： 结合布林带宽度、成交量与平均点差的标准化数据。 实时更新： 每个行情跳动（tick）即时刷新。 清晰显示： “Compression”柱状图与虚线“Threshold”参考线。 兼容性： 适用于 MT4 与 MT5 平台。 使用方法 将指标添加至目标品种图表。 根据波动性与交易时段调整阈值与权重。 解读： 当分数较高时，表示出现流动性压缩，需关注潜在突破。 参数说明 BB_Period / BB_Dev: 计算布林带宽度。 Norm_Period: 近期波动性标准化周期。 Vol_Period: 成交量标准化周期（按 tick 计）。 Spr_Period: 平均点差标准化周期（MT5 使用历史数据，MT4 使用即时代理）。 Weight_Width / Weight_Volume / We
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
指标
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
指标
VWAP_PC_MQL5 — 一个简单的自制 VWAP 类指标，在 MT5 图表上实时显示成交量加权平均价。 时间框架： 适用于所有周期。 品种： 兼容外汇、指数、大宗商品和股票。 参数： AppliedPrice – 用于计算的价格类型（收盘价、典型价、加权价等） LineColor / Width / Style – 线条样式设置 SessionReset – 可每日重置或连续模式 工作原理（VWAP 原理）： VWAP（成交量加权平均价）计算公式为： VWAP = (价格 × 成交量之和) / (成交量之和) 它反映买卖双方的动态平衡： 价格 高于 VWAP → 多头占优； 价格 低于 VWAP → 空头占优。 简短结论： VWAP_PC_MQL5 是一个轻量级的 VWAP 工具，结构简单但实用，帮助学习和分析成交量行为。
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
指标
交易时段 Range Box 指标 此指标允许交易者在图表上可视化和分析特定时间段，通过为每个交易时段绘制矩形框来直观显示价格区间，帮助快速识别市场波动和关键价位，提升交易决策效率，同时辅助优化交易策略、管理风险，并更清晰地理解市场行为和趋势变化。 主要功能： 自定义交易时段： 设置开盘和收盘时间，灵活适应不同交易策略和交易风格。 显示天数： 选择显示多少天的历史交易时段，便于回顾和分析多日走势和价格模式。 默认颜色和周一高亮颜色： 轻松突出每周模式，快速识别重要交易日和特殊市场行为。 可调边框宽度： 根据个人偏好自定义矩形外观，保持图表整洁并增强可读性。 自动计算高低价： 快速识别每个交易时段的关键价格水平，辅助策略制定和风险管理，提高整体交易效率。
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
指标
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
指标
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
指标
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
指标
此指标可用于对 CFD 交易中的每个交易时段的 K 线进行编号，帮助交易者更直观地了解每一根 K 线在交易日中的位置和顺序。适用于 GER40、UK100、US30、US100 和 US500 ，并且可以完全自定义，以适应您的交易风格和图表偏好，非常适合日常交易分析、策略优化和市场行为研究。 主要功能和参数： 自定义交易时段： 可自由设置开盘和收盘时间，满足不同交易时段需求 隐藏偶数编号选项： 让图表更加清晰整洁，避免视觉干扰 调整编号距离： 灵活调整数字在图表上的显示位置，方便观察 字体大小和颜色： 可根据个人喜好调整，使图表信息一目了然 显示天数： 控制显示的交易日数量，便于回顾和分析多日走势 此工具非常适合希望对交易时段的 K 线有清晰、整齐视图的交易者，帮助用户更高效地跟踪市场波动、分析交易行为，并在制定交易策略和优化交易决策时提供可靠参考。无论是日内交易还是中短线策略，这款指标都能成为您图表分析中的实用助手。
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Candle Activity Visualizer Candle Activity Visualizer 将您的图表转化为动态热力图，清晰展示买卖双方的力量变化。 深入的市场分析： 活动区域识别： 算法检测出高成交量集中在狭窄价格区间的区域，揭示关键的市场压力点。 实时强度变化： 颜色会根据市场变化实时调整，从冷色调逐渐过渡到暖色调。 视觉自定义： 5 种配色主题： Thermal、Ocean、Inferno、Forest 和 Aurora —— 满足不同偏好的视觉风格。 基于成交量的高度： 可选模式，根据成交量调整柱体高度，提供更多视觉信息。 性能与可读性： 高效优化： 即使在市场剧烈波动时，也能保持快速与流畅。 清晰视觉效果： 动态对比度让低活跃与高活跃区域一目了然。 Candle Activity Visualizer 为交易者提供一种直观、简洁的市场分析方式。
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
指标
AutoPivot - 自动枢轴点指标 MT4 专业级指标，用于自动计算并显示每日、每周或每月的关键枢轴点（PP、R1、R2、R3、S1、S2、S3），同时标注前一交易日的高点与低点（PDH/PDL），帮助交易者快速识别潜在的支撑与阻力区域。 主要功能： 智能时间框架检测 ：根据图表周期（H4、D1、W1）自动调整计算方式，确保在不同级别下均显示精准枢轴水平。 前日高低点标识 ：自动绘制 PDH/PDL，并在图表中清晰显示与当前价格的相对位置。 支撑/阻力区域显示 ：在 PDH/PDL 与相邻枢轴线之间生成半透明区域，帮助识别市场可能的反转带或突破区。 多主题外观 ：提供 8 种预设配色方案（经典、暗色、亮色、蓝调、专业等），支持完全自定义颜色、线型与透明度。 价格与标签显示 ：可选显示每条枢轴线对应的价格与紧凑型标签，不干扰图表视图。 自动刷新机制 ：支持实时自动更新与手动刷新模式，确保在市场波动时数据始终最新。 ️ 轻量高效 ：优化性能，不影响图表流畅度，可在多图表、多时间框架下同时运行。 AutoPivot 是日内交易者、波段交易者及技术分析
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
筛选:
无评论
回复评论