Proxy Footprint

ProxyFootprint — Обзор

ProxyFootprint Advanced — это индикатор визуализации потока ордеров для MetaTrader 5, который предоставляет информацию о покупательском и продавательском давлении на разных ценовых уровнях.

Что это такое (и чем это не является)

Важно: Это не настоящий footprint-график. Реальные footprint-графики требуют доступа к данным реальной книги ордеров (объёмы bid/ask на каждом ценовом уровне) от бирж или специализированных поставщиков данных. Этот индикатор создаёт визуальную аппроксимацию, вдохновлённую footprint-графиками, используя общедоступные тиковые данные.

Как это работает

Индикатор анализирует движения цены по каждому тику, чтобы оценить покупательское и продавательское давление:

Повышение тика классифицируется как покупательское давление

Понижение тика классифицируется как продавательское давление

Рассчитывается и отображается дельта (объём покупок – объём продаж) на нескольких ценовых уровнях внутри каждой свечи

Ключевые особенности

Многоуровневый ценовой анализ: отображает значения дельты на 8 настраиваемых уровнях цены для каждой свечи

Отображение чистой дельты: показывает общее покупательское/продавательское давление для каждого бара

6 визуальных тем: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic и Custom

Умная фильтрация: отображает только значимые дельты, чтобы избежать визуального шума

Обновление в реальном времени: обновляется каждые 2 секунды для текущей свечи

Лёгкая нагрузка: оптимизирован для таймфреймов M1, M5 и M15

Применение

Подходит для трейдеров, которые хотят:

Визуализировать покупательское/продавательское давление без доступа к институциональным данным потока ордеров

Определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе дисбалансов объёма

Подтверждать ценовое движение анализом объёма

Находить расхождения между ценой и дельтой

Ограничения

Не основан на реальных данных книги ордеров

Точность зависит от качества и доступности тиковых данных брокера

Лучше всего работает с ECN/STP брокерами, предоставляющими глубокую историю тиков

Метод аппроксимации может не учитывать все рыночные нюансы

Технические требования