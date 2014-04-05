Proxy Footprint
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ProxyFootprint — Обзор
ProxyFootprint Advanced — это индикатор визуализации потока ордеров для MetaTrader 5, который предоставляет информацию о покупательском и продавательском давлении на разных ценовых уровнях.
Что это такое (и чем это не является)
Важно: Это не настоящий footprint-график. Реальные footprint-графики требуют доступа к данным реальной книги ордеров (объёмы bid/ask на каждом ценовом уровне) от бирж или специализированных поставщиков данных. Этот индикатор создаёт визуальную аппроксимацию, вдохновлённую footprint-графиками, используя общедоступные тиковые данные.
Как это работает
Индикатор анализирует движения цены по каждому тику, чтобы оценить покупательское и продавательское давление:
-
Повышение тика классифицируется как покупательское давление
-
Понижение тика классифицируется как продавательское давление
-
Рассчитывается и отображается дельта (объём покупок – объём продаж) на нескольких ценовых уровнях внутри каждой свечи
Ключевые особенности
-
Многоуровневый ценовой анализ: отображает значения дельты на 8 настраиваемых уровнях цены для каждой свечи
-
Отображение чистой дельты: показывает общее покупательское/продавательское давление для каждого бара
-
6 визуальных тем: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic и Custom
-
Умная фильтрация: отображает только значимые дельты, чтобы избежать визуального шума
-
Обновление в реальном времени: обновляется каждые 2 секунды для текущей свечи
-
Лёгкая нагрузка: оптимизирован для таймфреймов M1, M5 и M15
Применение
Подходит для трейдеров, которые хотят:
-
Визуализировать покупательское/продавательское давление без доступа к институциональным данным потока ордеров
-
Определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе дисбалансов объёма
-
Подтверждать ценовое движение анализом объёма
-
Находить расхождения между ценой и дельтой
Ограничения
-
Не основан на реальных данных книги ордеров
-
Точность зависит от качества и доступности тиковых данных брокера
-
Лучше всего работает с ECN/STP брокерами, предоставляющими глубокую историю тиков
-
Метод аппроксимации может не учитывать все рыночные нюансы
Технические требования
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Таймфреймы: M5, M15
-
Данные: требуется брокер с глубокой историей тиков