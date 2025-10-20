Proxy Footprint
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ProxyFootprint — Panoramica
ProxyFootprint Advanced è un indicatore di visualizzazione del flusso degli ordini per MetaTrader 5, progettato per mostrare la pressione di acquisto e di vendita a diversi livelli di prezzo.
Cos’è (e cosa non è)
Importante: Questo non è un vero footprint chart.
I veri grafici footprint richiedono l’accesso ai dati reali del book ordini (volumi bid/ask a ciascun livello di prezzo) forniti da borse o provider specializzati.
Questo indicatore crea una approssimazione visiva, ispirata ai grafici footprint, utilizzando dati di tick pubblicamente disponibili.
Come funziona
L’indicatore analizza i movimenti di prezzo tick per tick per stimare la pressione di acquisto e vendita:
-
I tick al rialzo sono classificati come pressione d’acquisto
-
I tick al ribasso sono classificati come pressione di vendita
-
Il delta (volume acquisti − volume vendite) viene calcolato e visualizzato su diversi livelli di prezzo all’interno di ogni candela
Caratteristiche principali
-
Analisi multi-livello: mostra i valori del delta su fino a 8 livelli di prezzo configurabili per candela
-
Delta netto: mostra la pressione complessiva di acquisto/vendita per ogni barra
-
6 temi visivi: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic e Custom
-
Filtro intelligente: visualizza solo i delta significativi per evitare confusione visiva
-
Aggiornamento in tempo reale: aggiorna ogni 2 secondi sulla candela corrente
-
Prestazioni ottimizzate: progettato per i timeframe M1, M5 e M15
Casi d’uso
Ideale per i trader che desiderano:
-
Visualizzare la pressione di acquisto/vendita senza disporre di dati istituzionali sul flusso degli ordini
-
Identificare potenziali livelli di supporto/resistenza basati sugli squilibri di volume
-
Confermare l’azione del prezzo tramite l’analisi dei volumi
-
Rilevare divergenze tra prezzo e delta
Limitazioni
-
Non si basa su dati reali del book ordini
-
La precisione dipende dalla qualità e disponibilità dei dati tick del broker
-
Funziona meglio con broker ECN/STP che offrono una cronologia tick completa
-
Il metodo di approssimazione potrebbe non catturare tutte le sfumature del mercato
Requisiti tecnici
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Timeframe: M5, M15
-
Dati: richiede un broker con cronologia tick approfondita