Proxy Footprint
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
ProxyFootprint — Visão geral
ProxyFootprint Advanced é um indicador de visualização de fluxo de ordens para o MetaTrader 5 que oferece informações sobre a pressão de compra e venda em diferentes níveis de preço.
O que é (e o que não é)
Importante: Isto não é um gráfico footprint real. Os gráficos footprint verdadeiros exigem acesso aos dados reais do livro de ordens (volume de compra/venda em cada nível de preço) de bolsas ou provedores especializados.
Este indicador cria uma aproximação visual, inspirada nos gráficos footprint, utilizando dados públicos de ticks.
Como funciona
O indicador analisa o movimento dos preços tick a tick para estimar a pressão de compra e venda:
-
Ticks de alta são classificados como pressão de compra
-
Ticks de baixa são classificados como pressão de venda
-
O delta (volume de compra - volume de venda) é calculado e exibido em vários níveis de preço dentro de cada candle
Principais recursos
-
Análise de múltiplos níveis de preço: mostra valores de delta em até 8 níveis configuráveis por candle
-
Exibição de delta líquido: mostra a pressão geral de compra/venda de cada barra
-
6 temas visuais: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic e Custom
-
Filtro inteligente: exibe apenas deltas significativos para evitar poluição visual
-
Atualização em tempo real: atualiza a cada 2 segundos no candle atual
-
Desempenho leve: otimizado para os períodos M1, M5 e M15
Casos de uso
Ideal para traders que desejam:
-
Visualizar a pressão de compra/venda sem acesso a dados institucionais de fluxo de ordens
-
Identificar possíveis níveis de suporte e resistência com base em desequilíbrios de volume
-
Confirmar a ação do preço através da análise de volume
-
Detectar divergências entre preço e delta
Limitações
-
Não é baseado em dados reais do livro de ordens
-
A precisão depende da qualidade e disponibilidade dos dados de ticks do corretor
-
Funciona melhor com corretores ECN/STP que oferecem histórico profundo de ticks
-
O método de aproximação pode não capturar todas as nuances do mercado
Requisitos técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Prazos: M5, M15
-
Dados: requer corretor com bom histórico de ticks