Proxy Footprint

ProxyFootprint — Visão geral

ProxyFootprint Advanced é um indicador de visualização de fluxo de ordens para o MetaTrader 5 que oferece informações sobre a pressão de compra e venda em diferentes níveis de preço.

O que é (e o que não é)

Importante: Isto não é um gráfico footprint real. Os gráficos footprint verdadeiros exigem acesso aos dados reais do livro de ordens (volume de compra/venda em cada nível de preço) de bolsas ou provedores especializados.
Este indicador cria uma aproximação visual, inspirada nos gráficos footprint, utilizando dados públicos de ticks.

Como funciona

O indicador analisa o movimento dos preços tick a tick para estimar a pressão de compra e venda:

  • Ticks de alta são classificados como pressão de compra

  • Ticks de baixa são classificados como pressão de venda

  • O delta (volume de compra - volume de venda) é calculado e exibido em vários níveis de preço dentro de cada candle

Principais recursos

  • Análise de múltiplos níveis de preço: mostra valores de delta em até 8 níveis configuráveis por candle

  • Exibição de delta líquido: mostra a pressão geral de compra/venda de cada barra

  • 6 temas visuais: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic e Custom

  • Filtro inteligente: exibe apenas deltas significativos para evitar poluição visual

  • Atualização em tempo real: atualiza a cada 2 segundos no candle atual

  • Desempenho leve: otimizado para os períodos M1, M5 e M15

Casos de uso

Ideal para traders que desejam:

  • Visualizar a pressão de compra/venda sem acesso a dados institucionais de fluxo de ordens

  • Identificar possíveis níveis de suporte e resistência com base em desequilíbrios de volume

  • Confirmar a ação do preço através da análise de volume

  • Detectar divergências entre preço e delta

Limitações

  • Não é baseado em dados reais do livro de ordens

  • A precisão depende da qualidade e disponibilidade dos dados de ticks do corretor

  • Funciona melhor com corretores ECN/STP que oferecem histórico profundo de ticks

  • O método de aproximação pode não capturar todas as nuances do mercado

Requisitos técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Prazos: M5, M15

  • Dados: requer corretor com bom histórico de ticks


Produtos recomendados
Vwap Freeze
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
A vwap do dia anterior é utilizada por alguns traders como ponto de suporte e resistência, afinal é uma das maneiras de considerar o preço justo daquele ativo ou daquele par no dia anterior. Possíveis defesas podem ocorrer nesta região indicando uma reversão, ou acionamento de stops iniciando um novo movimento mais direcional. É uma questão de analisar como vai somar ao seu operacional. Para evitar ficar desenhando manualmente as vwaps do dia anterior e ganhando tempo para suas análises,  use o
Anchored VWAP with Alerts
Alexandre Silva Diniz
Indicadores
O VWAP Ancorado é uma variação do VWAP tradicional, na qual o cálculo do indicador começa a partir de um ponto específico no tempo (âncora), em vez de ser calculado desde o início do pregão ou de um intervalo fixo de tempo. Isso pode ser útil para traders que desejam avaliar o comportamento do preço em relação ao volume a partir de eventos específicos, como uma grande notícia, o início de uma tendência ou um evento técnico, como a quebra de um nível de suporte ou resistência. O indicador funcion
Zone vwap auto band
Anizio Donizete Dias De Moraes
Indicadores
É um indicador utilizado para identificar pontos de suporte e resistência a partir da VWAP diária e é possível usá-lo para verificar os melhores pontos de entrada e saída de posição. O valor calculado da distancia do canal pode ser calculado de varias formas: - Manual      Definindo o valor a ser projetado para calcular a distancia dos canais. - Automatico   Selecione o tempo grafico a ser utilizado.   Independente do tempo grafico que esta na tela se for mudado o parametro para       H1( Ve
Visual Volatility Clustering mt5
Andriy Sydoruk
Indicadores
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Indicadores
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
Extended Traders Dynamic Index MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
O indicador permite determinar a direção do preço atual e a volatilidade do mercado. Esta versão do Traders Dynamic Index tem o redesenho dos dados históricos eliminados, a velocidade de cálculo do algoritmo otimizada, parâmetros mais externos para ajustes mais precisos e suas funcionalidades ampliadas: somadas a seleção do oscilador inicial e os métodos de suavização das médias . Parâmetros: Mode Osc - seleção de oscilador de estimativa Period Osc - o período de cálculo do oscilador usado Price
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
Initial Balance MT5
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
O Initial Balance (Equilíbrio Inicial/Balanço inicial) é um conceito relacionado ao estudo de volume (para saber mais, estude sobre Market Profile e Auction Market Theory. É possível encontrar alguns vídeos em inglês ao pesquisar "Initial Balance Market Profile"). O IB define um range em que os preços foram negociados na primeira hora do pregão. A amplitude do range é importante e o rompimento do range definido pelo Initial Balance pode ter ocorrido pelo movimento de diversos players operando n
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
: ️ Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resis
Anchored VWAP Pro
TitanScalper
Indicadores
What is VWAP? The Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark that reflects the average price of a security, weighted by volume, over a specific time period. It helps traders identify fair value and is used widely in intraday trading to assess price action relative to institutional trading levels. Key Features of Anchored VWAP PRO Anchored Calculation : Unlike traditional VWAP that resets daily, your indicator allows users to anchor VWAP to specific time frames or key points (e.g
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
O Indicador 3 Automatic Vwap (Midas) pode ser usado para quem estuda Preço e Volume para mapear o movimento de quem direciona o mercado. Ele plota automaticamente 3 Vwaps sendo que duas delas são dinâmicas e vão sendo atualizadas no decorrer do dia, se novas máximas ou novas mínimas surgirem. A terceira Vwap é diária e pode ajudar se a tendência é de alta ou baixa. Ainda, foi inserido um indicador auxiliar que plota pontos de interesse (também dinâmicos) com os preços OHLC (Open, High e Low do
Trend Battle
Osmar Santiago
5 (1)
Indicadores
Trend Battle Indicator   Visão Geral O Trend Battle Indicator é uma ferramenta profissional de análise técnica que, por meio de um painel, revela a batalha entre compradores (Bulls) e vendedores (Bears) no mercado. Através de uma interface visual intuitiva, o indicador oferece uma perspectiva única sobre a dinâmica de poder no mercado, analisando as últimas vinte barras para fornecer insights precisos sobre momentum e força direcional. Além disso, o painel fornece atualização automática em real
Anchored Vwap With Arrows
Fillipe Dos Santos
Indicadores
An anchored Vwap With Arrows is an indicator that includes a moving average weighted by volume that allows you to plot on a bottom or a top. Usually banks and institutions measure an average price, this average price is a price range where they agree to make a trade. Using the logic of anchored vwap with arrows it is possible to understand that if the price breaks the vwap it means that someone with enough buying and selling power has lost control. You can use vwap anchored with arrows in any ti
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Elevate Your Trading with Advanced Anchored Volume Weighted Average Price Technology Unlock the true power of price action with our premium Anchored VWAP Indicator for MetaTrader 5 - the essential tool for precision entries, strategic exits, and high-probability trend continuation setups. Write me a DM for a 7 day free trial.  Anchored VWAP Plus gives traders unprecedented control by allowing custom anchor points for Volume Weighted Average Price calculations on any chart. With support for 4 sim
FREE
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indicadores
Weighted average price indicator or VWAP. The well-known standard VWAP with the beginning of the day is added with the function of selecting the periodization. It can be calculated both every day and on other periods. Also the indicator allows to exclude the volume from the calculation, which will allow using it on the cryptocurrencies and forex. There is an alert for a VWAP price crossing. There are 1 and 2 standard deviation. Settings: Volume: turning volume on and off in the calculation mecha
Vwap Bar
Jean Jacques Huve Ribeiro
5 (1)
Indicadores
VWAP BAR  It´s power full indicator of candle by candle when lined up   with greate analysis, you have great opportunity, finder defense candle. Is a good ideia from order flow method, now your meta trader 5   inside you time frame chart .   What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important be
FREE
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indicadores
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
Indicadores
Swiss VWAPsimple Motivation Did not find free VWAP that works, the one that I found craseh. So I created a VWAP which calculates values only for the actual day. So computer resouces are not over stressed. What is VWAP, how is it used?  VWAP stands for Volume Weighed Average Price, it calculates the running sum of tick volume and the runnung sum of price times tickvolume. The division of these sums result in a weighed price (Sum P*V/Sum V). The calculation starts normally at midnight. The values
FREE
Advanced Order Flow Volume Profile Indicator
Pusita Worapong
Indicadores
Each VolumeProfile holds: The price range for a given period Buy/sell volume for each price level Calculated POC, VAH, VAL, Delta, and Imbalance Indicator Logic Summary Divide data by timeframe (e.g., one H1 profile per hour). Aggregate volumes for each price level. Separate buy and sell volumes using tick or trade direction. Compute Delta (Buy − Sell) and Imbalance (dominance ≥70%). Detect POC, VAH, VAL to outline the Value Area. Draw graphical profiles beside price candles using color-co
Intraday Vwap Orion
Joao Paulo Botelho Silva
Indicadores
Fundamentação teórica A VWAP é uma média móvel ponderada pelo volume, trazendo maior relevância para os preços. O cálculo base da VWAP segue a fórmula clássica descrita no Investopedia ( https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp ). VWAP = sum(typical price[i]*volume[i]) / sum(volume[i]) Funcionalidades A VWAP Orion inova ao permitir que o usuário escolha dentre os convencionais períodos Diário, Semanal e Mensal, tendo também a opção de cálculo do indicador Intraday, como utilizado em outro
Auto Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
AUTO MIDAS VWAP Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Commonly, MIDAS VWAP damand you to determine the initial point of analysis. This indicator plots automatically based on ZigZag Approach. You will be able to use up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW MIDAS VWAP's. Wish the best trade results!!
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
Indicadores
AutoLevelsPro — um indicador que analisa dados de preços e marca automaticamente zonas de suporte e resistência . Foi projetado especialmente para funcionar em timeframes baixos , sendo ideal no gráfico de 15 minutos , onde o mercado reage de forma mais dinâmica. Dados utilizados: High — preço máximo da vela Low — preço mínimo da vela Close — usado para cálculo do ATR Carimbo de tempo de cada vela para posicionar corretamente as zonas ️ Processo de análise: Identifica picos lo
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principais recursos: VWAP Diário automático (reinicia perfeitamente todo dia às 00:00 do horário do servidor) 8 tipos de preço para cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 e mais Modo VWAP Ancorado: basta arrastar a linha vertical para qualquer ponto do passado e o VWAP recalcula instantaneamente a partir daquele momento Cor, espessura e estilo da linha vertical 100% configuráveis (você escolhe como quer ver a âncora) Sem labels ou textos no gráfico Código extremamente o
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
Indicadores
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicadores
O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada pela agressão do preço ou volume, e scalp rápido. Características Timeframe em milissegundos Oscilador de agressão no preço Tela customizável O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: Cruzamento com inclinação alta antes dos primeiros 500 ticks do gráfico Identificar padrões de ondas A velocidade da exibição do gráfico vai depender do seu hardware, quanto menor o milissegundos mais vai e
FREE
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
Experts
Camarilla Pivot Pro EA is a fully automated trading robot built around the powerful Camarilla Pivot Point formula. The EA calculates intraday pivot levels (H1–H6 & L1–L6) and trades based on price reactions at major Camarilla reversal and breakout zones. It is designed for traders who want a clean, mechanical, and proven pivot-based strategy without repainting signals or complicated indicators.
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Levels of Pivots
Nikolay Mitrofanov
Utilitários
The utility draws reversal levels using the formulas for each of the selected number of candles: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close On any timeframe. After a new candle closes on the calculated timeframe
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Mais do autor
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
MTF TREND DASHBOARD - Analisador de Tendências Multi-Timeframe Um painel visual poderoso que exibe a direção da tendência em 7 timeframes simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === PRINCIPAIS RECURSOS === Detecção de tendência em tempo real usando cruzamento de EMAs Valores de RSI com cores de sobrecompra/sobrevenda Barras dinâmicas de força da tendência Sinal de viés de mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Exibição ao vivo de Spread, ATR, Bid/Ask Tema escuro moderno com cores
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Média Móvel Adaptativa AMD (AAMA) AAMA é um indicador de média móvel adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automaticamente sua sensibilidade de acordo com as condições do mercado. Principais recursos: Média móvel adaptativa baseada na razão de eficiência de Kaufman – reage rapidamente em tendências e filtra o ruído em mercados laterais Detecção automática das 4 fases do mercado AMD: Acumulação, Markup (alta), Distribuição, Markdown (baixa) Adaptação à volatilidade via ATR – ajusta a sensibili
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Caixa de Sessão e Linhas de Máxima/Mínima para MT5 Visão geral: SimpleCustomBox é um indicador poderoso e fácil de usar para o MetaTrader 5 que permite destacar visualmente sessões de negociação específicas no seu gráfico. Defina intervalos de tempo personalizados, veja instantaneamente a máxima e mínima da sessão e tome decisões mais inteligentes com limites visuais claros. Perfeito para traders intradiários, scalpers e todos que operam com padrões de preço de cu
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Mostra a distribuição do volume por nível de preço, revelando áreas de interesse institucional. Diferente do volume clássico (por tempo), mostra onde o volume realmente se concentrou. Conceitos principais: Barras horizontais = volume negociado em cada preço Barra mais longa → maior volume Zonas vermelhas = suportes e resistências fortes Principais usos: Identificar suportes e resistências reais Determinar o POC (Ponto de Controle) Definir a Área de Valor (70 % do vol
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador baseado no desequilíbrio do tick-spread. TF: Funciona em todos os timeframes (de M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs (ajuste automático para instrumentos JPY, Ouro e CFD). Configurações: TickWindow (200) – janela de observação de ticks SpreadWeight (1.5) – peso do spread NormalizationPeriod (20) – período de normalização (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – níveis de alerta AlertCooldown (300s) – intervalo entre alertas Conclusão: Proxy Order Flow – Imbalan
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experts
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversão Estatística Descrição curta Indicador institucional que calcula a probabilidade estatística de reversão para a média móvel de 200 períodos, com base na análise de sobreextensões históricas. Identifica zonas de fadiga do mercado com precisão quantitativa. Principais funcionalidades Análise estatística avançada – Cria uma base de dados com mais de 500 extensões históricas para calcular probabilidades reais Pontuação de probabilidade (0–99%) – Qu
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase curta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volume com movimento de preço limitado (comportamento tipo iceberg). TF: Funciona em todos os timeframes (M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs. Configurações: VolumeLookback – velas para cálculo da média de volume VolumeThreshold – multiplicador para sinalizar volume anormal ClusterSize – número de velas próximas para confirmar um cluster RangeComparisonPeriod – período para média de ranges (high–low) C
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash e gera sinais de scalping em tempo real. TF: Funciona em todos os timeframes (recomendado M1–M15). Par: Projetado para índices sintéticos Boom e Crash (Deriv), também aplicável a ativos voláteis. Configurações: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidade e tamanho mínimo do pico EMA (8/21) – cruzamentos de entrada RSI (14) – filtro de tendência TP/SL Points – níveis de lucro e perda Trailing Exit / Alerts – lógica de saíd
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico. Proposito do indicador O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compressão de Liquidez O indicador mede o aperto de liquidez em tempo real utilizando a largura normalizada das Bandas de Bollinger, o volume e o spread médio, a fim de identificar fases de compressão antes das rupturas de preço. Exibição: Janela separada em estilo profissional, com histograma “Compression Score” e linha de limiar (“Threshold”). Principais Características Deteção antecipada: Identifica zonas de contração antes dos impulsos de preço. Medição multifator
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot – Indicador Automático de Pontos de Pivô Indicador MT4 que exibe os pontos de pivô (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) e os níveis do dia anterior (PDH/PDL). Principais características: Adaptação automática ao período de tempo do gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL e o nível de suporte/resistência mais próximo 8 temas de cores pré-configurados Personalização completa de cores, estilos de linha e opacidade das zonas Etiquetas compactas com exibição opcional de preço Atualizações automáticas con
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário