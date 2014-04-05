Proxy Footprint

ProxyFootprint — Visão geral

ProxyFootprint Advanced é um indicador de visualização de fluxo de ordens para o MetaTrader 5 que oferece informações sobre a pressão de compra e venda em diferentes níveis de preço.

O que é (e o que não é)

Importante: Isto não é um gráfico footprint real. Os gráficos footprint verdadeiros exigem acesso aos dados reais do livro de ordens (volume de compra/venda em cada nível de preço) de bolsas ou provedores especializados.

Este indicador cria uma aproximação visual, inspirada nos gráficos footprint, utilizando dados públicos de ticks.

Como funciona

O indicador analisa o movimento dos preços tick a tick para estimar a pressão de compra e venda:

Ticks de alta são classificados como pressão de compra

Ticks de baixa são classificados como pressão de venda

O delta (volume de compra - volume de venda) é calculado e exibido em vários níveis de preço dentro de cada candle

Principais recursos

Análise de múltiplos níveis de preço: mostra valores de delta em até 8 níveis configuráveis por candle

Exibição de delta líquido: mostra a pressão geral de compra/venda de cada barra

6 temas visuais: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic e Custom

Filtro inteligente: exibe apenas deltas significativos para evitar poluição visual

Atualização em tempo real: atualiza a cada 2 segundos no candle atual

Desempenho leve: otimizado para os períodos M1, M5 e M15

Casos de uso

Ideal para traders que desejam:

Visualizar a pressão de compra/venda sem acesso a dados institucionais de fluxo de ordens

Identificar possíveis níveis de suporte e resistência com base em desequilíbrios de volume

Confirmar a ação do preço através da análise de volume

Detectar divergências entre preço e delta

Limitações

Não é baseado em dados reais do livro de ordens

A precisão depende da qualidade e disponibilidade dos dados de ticks do corretor

Funciona melhor com corretores ECN/STP que oferecem histórico profundo de ticks

O método de aproximação pode não capturar todas as nuances do mercado

Requisitos técnicos