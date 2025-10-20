Proxy Footprint

ProxyFootprint — Présentation

ProxyFootprint Advanced est un indicateur de visualisation du flux d’ordres pour MetaTrader 5, qui offre une lecture claire des pressions d’achat et de vente à différents niveaux de prix.

Ce que c’est (et ce que ce n’est pas)

Important : Il ne s’agit pas d’un véritable graphique footprint.

Les vrais graphiques footprint nécessitent l’accès à des données réelles du carnet d’ordres (volumes d’achat/vente à chaque niveau de prix) fournies par les bourses ou des prestataires spécialisés.

Cet indicateur crée une approximation visuelle, inspirée des graphiques footprint, à partir des données de ticks publiques disponibles.

Fonctionnement

L’indicateur analyse les mouvements de prix tick par tick afin d’estimer la pression d’achat et de vente :

Les ticks haussiers sont classés comme pression d’achat

Les ticks baissiers sont classés comme pression de vente

Le delta (volume d’achat - volume de vente) est calculé et affiché à plusieurs niveaux de prix à l’intérieur de chaque bougie

Caractéristiques principales

Analyse multi-niveaux : affiche les valeurs de delta sur jusqu’à 8 niveaux configurables par bougie

Affichage du delta net : indique la pression globale d’achat/vente de chaque barre

6 thèmes visuels : Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic et Custom

Filtrage intelligent : affiche uniquement les deltas significatifs pour éviter la surcharge visuelle

Mise à jour en temps réel : actualisation toutes les 2 secondes sur la bougie en cours

Performance optimisée : conçu pour les unités de temps M1, M5 et M15

Cas d’utilisation

Idéal pour les traders qui souhaitent :

Visualiser la pression d’achat/vente sans accès aux données institutionnelles du carnet d’ordres

Identifier des zones potentielles de support/résistance basées sur les déséquilibres de volume

Confirmer l’action du prix grâce à l’analyse du volume

Détecter des divergences entre le prix et le delta

Limitations

Ne repose pas sur des données réelles du carnet d’ordres

La précision dépend de la qualité et de la profondeur des données de ticks du courtier

Fonctionne mieux avec des courtiers ECN/STP disposant d’un historique complet de ticks

La méthode d’approximation peut ne pas refléter toutes les subtilités du marché

Exigences techniques

Plateforme : MetaTrader 5

Unités de temps : M5, M15

Données : nécessite un courtier offrant un historique complet de ticks



