Proxy Footprint
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
ProxyFootprint — Présentation
ProxyFootprint Advanced est un indicateur de visualisation du flux d’ordres pour MetaTrader 5, qui offre une lecture claire des pressions d’achat et de vente à différents niveaux de prix.
Ce que c’est (et ce que ce n’est pas)
Important : Il ne s’agit pas d’un véritable graphique footprint.
Les vrais graphiques footprint nécessitent l’accès à des données réelles du carnet d’ordres (volumes d’achat/vente à chaque niveau de prix) fournies par les bourses ou des prestataires spécialisés.
Cet indicateur crée une approximation visuelle, inspirée des graphiques footprint, à partir des données de ticks publiques disponibles.
Fonctionnement
L’indicateur analyse les mouvements de prix tick par tick afin d’estimer la pression d’achat et de vente :
-
Les ticks haussiers sont classés comme pression d’achat
-
Les ticks baissiers sont classés comme pression de vente
-
Le delta (volume d’achat - volume de vente) est calculé et affiché à plusieurs niveaux de prix à l’intérieur de chaque bougie
Caractéristiques principales
-
Analyse multi-niveaux : affiche les valeurs de delta sur jusqu’à 8 niveaux configurables par bougie
-
Affichage du delta net : indique la pression globale d’achat/vente de chaque barre
-
6 thèmes visuels : Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic et Custom
-
Filtrage intelligent : affiche uniquement les deltas significatifs pour éviter la surcharge visuelle
-
Mise à jour en temps réel : actualisation toutes les 2 secondes sur la bougie en cours
-
Performance optimisée : conçu pour les unités de temps M1, M5 et M15
Cas d’utilisation
Idéal pour les traders qui souhaitent :
-
Visualiser la pression d’achat/vente sans accès aux données institutionnelles du carnet d’ordres
-
Identifier des zones potentielles de support/résistance basées sur les déséquilibres de volume
-
Confirmer l’action du prix grâce à l’analyse du volume
-
Détecter des divergences entre le prix et le delta
Limitations
-
Ne repose pas sur des données réelles du carnet d’ordres
-
La précision dépend de la qualité et de la profondeur des données de ticks du courtier
-
Fonctionne mieux avec des courtiers ECN/STP disposant d’un historique complet de ticks
-
La méthode d’approximation peut ne pas refléter toutes les subtilités du marché
Exigences techniques
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Unités de temps : M5, M15
-
Données : nécessite un courtier offrant un historique complet de ticks