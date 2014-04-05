ProxyFootprint — 概要

ProxyFootprint Advanced は、MetaTrader 5 向けのオーダーフロー可視化インジケーターで、異なる価格レベルにおける買い圧力と売り圧力を分析・表示します。

これは何か（そして何ではないか）

重要: これは本物の フットプリントチャート ではありません。

本物のフットプリントチャートには、各価格レベルでの実際の注文板データ（買い／売りボリューム）へのアクセスが必要であり、それは取引所や専門データプロバイダーから提供されます。

本インジケーターは、公開されているティックデータを利用し、フットプリントチャートを模倣した視覚的な近似表現を作成します。

動作の仕組み

このインジケーターは、ティックごとの価格変動を分析して買い／売り圧力を推定します：

価格が上昇したティックは「買い圧力」として分類

価格が下落したティックは「売り圧力」として分類

各ローソク足内の複数の価格レベルで、デルタ（買い量 − 売り量）を計算・表示

主な機能

多層価格分析: 各ローソク足に最大8つのカスタマイズ可能な価格レベルでデルタを表示

ネットデルタ表示: 各バー全体の買い／売り圧力を表示

6つのビジュアルテーマ: Professional、Dark、Light、Vibrant、Classic、Custom

スマートフィルタリング: 視覚的なノイズを避けるために重要なデルタのみ表示

リアルタイム更新: 現在のローソク足を2秒ごとに更新

軽量設計: M1、M5、M15 タイムフレームに最適化

利用ケース

以下のようなトレーダーに最適です：

機関投資家向けのオーダーフローデータにアクセスできない環境で買い／売り圧力を可視化したい

ボリュームの不均衡をもとにサポート／レジスタンスレベルを特定したい

価格アクションをボリューム分析で確認したい

価格とデルタの乖離を検出したい

制限事項

実際の注文板データに基づくものではありません

精度はブローカーのティックデータの品質と提供範囲に依存します

ティック履歴が豊富な ECN/STP ブローカーで最も効果的

近似手法のため、市場のすべてのニュアンスを完全に反映できない場合があります

技術要件