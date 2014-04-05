Proxy Footprint
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
ProxyFootprint — Descripción general
ProxyFootprint Advanced es un indicador de visualización del flujo de órdenes para MetaTrader 5 que proporciona información sobre la presión de compra y venta en diferentes niveles de precio.
Qué es (y qué no es)
Importante: Esto no es un gráfico footprint real. Los gráficos footprint auténticos requieren acceso a datos reales del libro de órdenes (volumen de compra/venta en cada nivel de precio) proporcionados por bolsas o proveedores especializados.
Este indicador crea una aproximación visual, inspirada en los gráficos footprint, utilizando datos públicos de ticks.
Cómo funciona
El indicador analiza el movimiento del precio tick a tick para estimar la presión de compra y venta:
-
Los ticks al alza se clasifican como presión de compra
-
Los ticks a la baja se clasifican como presión de venta
-
Se calcula y muestra el delta (volumen de compra - volumen de venta) en varios niveles de precio dentro de cada vela
Características principales
-
Análisis de precios multinivel: muestra valores de delta en hasta 8 niveles configurables por vela
-
Delta neto: muestra la presión total de compra/venta de cada barra
-
6 temas visuales: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic y Custom
-
Filtro inteligente: muestra solo deltas significativos para evitar saturación visual
-
Actualización en tiempo real: se actualiza cada 2 segundos para la vela actual
-
Rendimiento optimizado: diseñado para los marcos temporales M1, M5 y M15
Casos de uso
Ideal para traders que deseen:
-
Visualizar la presión de compra/venta sin acceso a datos institucionales del flujo de órdenes
-
Identificar posibles niveles de soporte/resistencia basados en desequilibrios de volumen
-
Confirmar la acción del precio mediante el análisis de volumen
-
Detectar divergencias entre el precio y el delta
Limitaciones
-
No se basa en datos reales del libro de órdenes
-
La precisión depende de la calidad y disponibilidad de los datos de ticks del bróker
-
Funciona mejor con brókers ECN/STP que proporcionen un historial completo de ticks
-
El método de aproximación puede no capturar todos los matices del mercado
Requisitos técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Marcos temporales: M5, M15
-
Datos: requiere un bróker con un historial profundo de ticks