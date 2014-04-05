Proxy Footprint

ProxyFootprint — Descripción general

ProxyFootprint Advanced es un indicador de visualización del flujo de órdenes para MetaTrader 5 que proporciona información sobre la presión de compra y venta en diferentes niveles de precio.

Qué es (y qué no es)

Importante: Esto no es un gráfico footprint real. Los gráficos footprint auténticos requieren acceso a datos reales del libro de órdenes (volumen de compra/venta en cada nivel de precio) proporcionados por bolsas o proveedores especializados.
Este indicador crea una aproximación visual, inspirada en los gráficos footprint, utilizando datos públicos de ticks.

Cómo funciona

El indicador analiza el movimiento del precio tick a tick para estimar la presión de compra y venta:

  • Los ticks al alza se clasifican como presión de compra

  • Los ticks a la baja se clasifican como presión de venta

  • Se calcula y muestra el delta (volumen de compra - volumen de venta) en varios niveles de precio dentro de cada vela

Características principales

  • Análisis de precios multinivel: muestra valores de delta en hasta 8 niveles configurables por vela

  • Delta neto: muestra la presión total de compra/venta de cada barra

  • 6 temas visuales: Professional, Dark, Light, Vibrant, Classic y Custom

  • Filtro inteligente: muestra solo deltas significativos para evitar saturación visual

  • Actualización en tiempo real: se actualiza cada 2 segundos para la vela actual

  • Rendimiento optimizado: diseñado para los marcos temporales M1, M5 y M15

Casos de uso

Ideal para traders que deseen:

  • Visualizar la presión de compra/venta sin acceso a datos institucionales del flujo de órdenes

  • Identificar posibles niveles de soporte/resistencia basados en desequilibrios de volumen

  • Confirmar la acción del precio mediante el análisis de volumen

  • Detectar divergencias entre el precio y el delta

Limitaciones

  • No se basa en datos reales del libro de órdenes

  • La precisión depende de la calidad y disponibilidad de los datos de ticks del bróker

  • Funciona mejor con brókers ECN/STP que proporcionen un historial completo de ticks

  • El método de aproximación puede no capturar todos los matices del mercado

Requisitos técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Marcos temporales: M5, M15

  • Datos: requiere un bróker con un historial profundo de ticks


