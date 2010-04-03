Spread and Price Tracker

(Bu metin, orijinal İngilizce metinden otomatik çeviri kullanılarak oluşturulmuştur.)

MetaTrader grafikleri, yalnızca Bid teklif fiyatlarına (veya belirli sembol türleri için Last teklif fiyatlarına) dayalı çubuk/mum grafiklerini gösterir. Ancak, bu resmin tamamı değildir; ayrıca dikkate alınması gereken Ask teklif fiyatları ve bunlar arasındaki Spread de vardır.

Her yeni başlayan yatırımcı, işlem yapmaya ilk başladığında bu tuzağı keşfeder ve bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Temelleri öğrendikten sonra, dikkate alınması gereken Spread olduğunu ve...

Bir "alım" pozisyonu Ask fiyatından açılır ve Bid fiyatından kapanır.

fiyatından açılır ve fiyatından kapanır. Bir "satış" pozisyonu Bid fiyatından açılır ve Ask fiyatından kapanır.

Ancak, grafikte genellikle yalnızca geçmiş Bid veya Last kotasyon fiyatları görüntülenir; bu da Spread ’in gün içinde ne zaman genişleyebileceğini veya stop emirleri koymak ya da geri dönüşler gerçekleştirmek için ideal fiyat seviyelerini doğru bir şekilde tahmin etmeyi oldukça zorlaştırır.

Bu göstergenin amacı, geçmiş tick verilerinin ana grafiğin altındaki bir alt pencerede mumlar olarak grafikte izlenmesini ve gösterilmesini sağlayarak durumu iyileştirmeye yardımcı olmaktır. Öncelikle Spread ’i puan olarak izleyebilir, ancak Ask fiyatını da takip edip görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, Mid fiyatını da (Ask ve Ask kotasyon fiyatlarının ortasında) görüntüleyebilir. Ayrıca, grafiklerin Last fiyatlarına dayandığı semboller için Ask kotasyon fiyatlarını da takip edip görüntüleyebilir.

İndikatörü yeni bir sembolde ilk kez kullandığınızda, MetaTrader ’ın tik verilerini indirmesi oldukça uzun sürecek ve gösterge hiçbir şey göstermeyecektir, bu yüzden bunu yaparken sabırlı olun. Veriler mevcut olduğunda, bir sonraki gelen tikte güncellenmelidir, ancak mevcut değilse, göstergeyi kaldırıp yeniden uygulayın. Maalesef MetaTrader, tik verileri için uygun bir senkronizasyon yöntemine sahip değildir. Ayrıca, işlenen çubuk sayısını artırırsanız veya sembolün çubuk başına tik hacmi yüksekse, sonuçları çizmeden önce indikatörün bilgileri işlemesi biraz zaman alabilir.

Lütfen bu indikatörün tamamen geçmiş tik verilerine bağlı olduğunu ve çubuk verilerine bağlı olmadığını unutmayın. Bu nedenle, geçmiş çubuk sayısını çok fazla artırmayın, aksi takdirde grafik çok yavaş ve çalışmaz hale gelebilir.