Haven Gold Daily Breakout, finans piyasalarındaki en popüler ve anlaşılır stratejilerden biri olan günlük aralık kırılımı ile işlem yapmak için oluşturulmuş tam otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Riskleri sıkı bir şekilde kontrol ederken ve duygusal kararları ortadan kaldırırken, yüksek volatilitesinden kâr elde etmek amacıyla özel olarak Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir.

İşlem Prensibi: Şeffaf ve Kanıtlanmış Bir Strateji

"Kara kutu" sistemlerin aksine, Haven Gold Daily Breakout'un mantığı basit, etkili ve tamamen şeffaftır. Uzman Danışman, karmaşık göstergeler veya belirsiz sinyaller kullanmaz. Çalışması, klasik fiyat hareketi analizine dayanmaktadır.

İşlem Aralığının Belirlenmesi: Her yeni işlem gününün başında, EA otomatik olarak bir önceki günün en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini belirler. Bu seviyeler, ticarette PDH (Önceki Günün En Yükseği) ve PDL (Önceki Günün En Düşüğü) olarak bilinir. Kırılım Beklentisi: Bu iki seviye, piyasaya giriş için anahtar noktalar haline gelir. EA, güçlü bir yönlü momentum sinyali veren bu seviyelerden birinin fiyat tarafından güvenle kırılmasını sabırla bekler. Yukarı yönlü bir kırılım (fiyat bir önceki günün en yüksek seviyesinin üzerinde kapanır) → bir AL (BUY) işlemi açılır.

Aşağı yönlü bir kırılım (fiyat bir önceki günün en düşük seviyesinin altında kapanır) → bir SAT (SELL) işlemi açılır. Disiplin ve Kontrol: Günde Bir Giriş. İlk kırımdan ve işlem açılışından hemen sonra, EA bir sonraki işlem gününe kadar yeni sinyal aramayı durdurur. Bu katı filtre, kaotik girişleri ortadan kaldırır ve piyasa belirsizliği dönemlerinde hesabınızı aşırı işlem yapmaktan korur.

Temel Avantajlar ve Özellikler

Şeffaf Ticaret Stratejisi: Artık "gizli algoritmalar" yok. EA'nın hangi prensiple işlem yaptığını tam olarak bilirsiniz, bu da kararlarına güvenmenizi sağlar.

Altın (XAUUSD) Odaklı: EA, kendine özgü volatilitesini ve fiyat hareketi karakterini dikkate alarak altın ticareti için özel olarak optimize edilmiştir.

EA, kendine özgü volatilitesini ve fiyat hareketi karakterini dikkate alarak altın ticareti için özel olarak optimize edilmiştir. Güvenli Sermaye Yönetimi: Haven Gold Daily Breakout, martingal, grid (ızgara) veya ortalama düşürme gibi tehlikeli yöntemler kullanmaz. Her işlem, açıldığı andan itibaren Zarar Durdur (Stop Loss) ile korunur.

Haven Gold Daily Breakout, martingal, grid (ızgara) veya ortalama düşürme gibi tehlikeli yöntemler kullanmaz. Her işlem, açıldığı andan itibaren Zarar Durdur (Stop Loss) ile korunur. Piyasaya Uyum (ATR Zarar Durdur): Volatiliye dayalı dinamik bir Zarar Durdur (ATR) kullanma yeteneği sayesinde, EA mevcut piyasa koşullarına esnek bir şekilde uyum sağlar.

Volatiliye dayalı dinamik bir Zarar Durdur (ATR) kullanma yeteneği sayesinde, EA mevcut piyasa koşullarına esnek bir şekilde uyum sağlar. Esnek Risk Ayarları: Otomatik ölçeklendirme için lot büyüklüğünü mevduatın yüzdesi olarak hesaplama veya tam kontrol için sabit bir lot kullanma arasında seçim yapabilirsiniz.

Otomatik ölçeklendirme için lot büyüklüğünü mevduatın yüzdesi olarak hesaplama veya tam kontrol için sabit bir lot kullanma arasında seçim yapabilirsiniz. Gelişmiş İşlem Yönetimi: Dahili Takip Eden Zarar Durdur (Breakeven+), elde edilen karları korumaya yardımcı olur ve pozisyonu mümkün olan en kısa sürede başabaş noktasına taşır.

Dahili Takip Eden Zarar Durdur (Breakeven+), elde edilen karları korumaya yardımcı olur ve pozisyonu mümkün olan en kısa sürede başabaş noktasına taşır. Sezgisel Arayüz: Grafikteki bilgi paneli, EA'nın tüm temel çalışma parametrelerini ve hesap durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir.

Grafikteki bilgi paneli, EA'nın tüm temel çalışma parametrelerini ve hesap durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Anlık ve Telegram Bildirimleri: İşlem operasyonları hakkında anlık bildirimlerin yanı sıra haftalık ve aylık raporlar alın.

Strateji Özellikleri ve Risk Yönetimi (Okunması Zorunludur!) Uyarı: EA'nın stratejisi, nispeten büyük bir Zarar Durdur kullanılarak elde edilen yüksek bir kârlı işlem yüzdesini (kazanma oranı) hedeflemektedir. Bu, nadir görülen kaybeden işlemlerin boyut olarak önemli olabileceği anlamına gelir. Lütfen unutmayın: Psikolojik Yönü: Önemli tek seferlik kayıplar sizin için psikolojik olarak rahatsız ediciyse, bu Uzman Danışman size uygun olmayabilir.

Önemli tek seferlik kayıplar sizin için psikolojik olarak rahatsız ediciyse, bu Uzman Danışman size uygun olmayabilir. Risk Tavsiyeleri: Küçük Başlayın: Bir demo veya küçük bir gerçek hesapta minimum risk ayarlarıyla (örneğin, düşük bir RiskPercent) başlamanız şiddetle tavsiye edilir. Alternatifleri Değerlendirin: Bu risk yaklaşımı size uymuyorsa, lütfen diğer ürünlerimizi inceleyin.



Tavsiyeler ve Parametreler

İşlem Çifti: XAUUSD (Altın)

XAUUSD (Altın) Zaman Aralığı: Herhangi biri, H1 tavsiye edilir. EA'nın mantığı D1 ve M1 verilerine dayandığından, grafikteki zaman aralığı işlem kararlarını etkilemez.

Herhangi biri, tavsiye edilir. EA'nın mantığı D1 ve M1 verilerine dayandığından, grafikteki zaman aralığı işlem kararlarını etkilemez. Minimum Depozito: 200 USD'den itibaren

Önemli: Gerçek bir hesapta kullanmadan önce, lütfen Uzman Danışmanı farklı ayarlarla bir demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Finans piyasalarında işlem yapmak yüksek düzeyde risk içerir.