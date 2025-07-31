Haven Gold Daily Breakout

Haven Gold Daily Breakout, finans piyasalarındaki en popüler ve anlaşılır stratejilerden biri olan günlük aralık kırılımı ile işlem yapmak için oluşturulmuş tam otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Riskleri sıkı bir şekilde kontrol ederken ve duygusal kararları ortadan kaldırırken, yüksek volatilitesinden kâr elde etmek amacıyla özel olarak Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir.

Diğer ürünlerim -> BURADA || Danışman Takibi -> GÖRÜNTÜLE

İşlem Prensibi: Şeffaf ve Kanıtlanmış Bir Strateji

"Kara kutu" sistemlerin aksine, Haven Gold Daily Breakout'un mantığı basit, etkili ve tamamen şeffaftır. Uzman Danışman, karmaşık göstergeler veya belirsiz sinyaller kullanmaz. Çalışması, klasik fiyat hareketi analizine dayanmaktadır.

  1. İşlem Aralığının Belirlenmesi: Her yeni işlem gününün başında, EA otomatik olarak bir önceki günün en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini belirler. Bu seviyeler, ticarette PDH (Önceki Günün En Yükseği) ve PDL (Önceki Günün En Düşüğü) olarak bilinir.
  2. Kırılım Beklentisi: Bu iki seviye, piyasaya giriş için anahtar noktalar haline gelir. EA, güçlü bir yönlü momentum sinyali veren bu seviyelerden birinin fiyat tarafından güvenle kırılmasını sabırla bekler.
    • Yukarı yönlü bir kırılım (fiyat bir önceki günün en yüksek seviyesinin üzerinde kapanır) → bir AL (BUY) işlemi açılır.
    • Aşağı yönlü bir kırılım (fiyat bir önceki günün en düşük seviyesinin altında kapanır) → bir SAT (SELL) işlemi açılır.
  3. Disiplin ve Kontrol: Günde Bir Giriş. İlk kırımdan ve işlem açılışından hemen sonra, EA bir sonraki işlem gününe kadar yeni sinyal aramayı durdurur. Bu katı filtre, kaotik girişleri ortadan kaldırır ve piyasa belirsizliği dönemlerinde hesabınızı aşırı işlem yapmaktan korur.

Temel Avantajlar ve Özellikler

  • Şeffaf Ticaret Stratejisi: Artık "gizli algoritmalar" yok. EA'nın hangi prensiple işlem yaptığını tam olarak bilirsiniz, bu da kararlarına güvenmenizi sağlar.
  • Altın (XAUUSD) Odaklı: EA, kendine özgü volatilitesini ve fiyat hareketi karakterini dikkate alarak altın ticareti için özel olarak optimize edilmiştir.
  • Güvenli Sermaye Yönetimi: Haven Gold Daily Breakout, martingal, grid (ızgara) veya ortalama düşürme gibi tehlikeli yöntemler kullanmaz. Her işlem, açıldığı andan itibaren Zarar Durdur (Stop Loss) ile korunur.
  • Piyasaya Uyum (ATR Zarar Durdur): Volatiliye dayalı dinamik bir Zarar Durdur (ATR) kullanma yeteneği sayesinde, EA mevcut piyasa koşullarına esnek bir şekilde uyum sağlar.
  • Esnek Risk Ayarları: Otomatik ölçeklendirme için lot büyüklüğünü mevduatın yüzdesi olarak hesaplama veya tam kontrol için sabit bir lot kullanma arasında seçim yapabilirsiniz.
  • Gelişmiş İşlem Yönetimi: Dahili Takip Eden Zarar Durdur (Breakeven+), elde edilen karları korumaya yardımcı olur ve pozisyonu mümkün olan en kısa sürede başabaş noktasına taşır.
  • Sezgisel Arayüz: Grafikteki bilgi paneli, EA'nın tüm temel çalışma parametrelerini ve hesap durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir.
  • Anlık ve Telegram Bildirimleri: İşlem operasyonları hakkında anlık bildirimlerin yanı sıra haftalık ve aylık raporlar alın.

Strateji Özellikleri ve Risk Yönetimi (Okunması Zorunludur!)

Uyarı: EA'nın stratejisi, nispeten büyük bir Zarar Durdur kullanılarak elde edilen yüksek bir kârlı işlem yüzdesini (kazanma oranı) hedeflemektedir. Bu, nadir görülen kaybeden işlemlerin boyut olarak önemli olabileceği anlamına gelir.

Lütfen unutmayın:

  • Psikolojik Yönü: Önemli tek seferlik kayıplar sizin için psikolojik olarak rahatsız ediciyse, bu Uzman Danışman size uygun olmayabilir.
  • Risk Tavsiyeleri:
    1. Küçük Başlayın: Bir demo veya küçük bir gerçek hesapta minimum risk ayarlarıyla (örneğin, düşük bir RiskPercent) başlamanız şiddetle tavsiye edilir.
    2. Alternatifleri Değerlendirin: Bu risk yaklaşımı size uymuyorsa, lütfen diğer ürünlerimizi inceleyin.

Tavsiyeler ve Parametreler

  • İşlem Çifti: XAUUSD (Altın)
  • Zaman Aralığı: Herhangi biri, H1 tavsiye edilir. EA'nın mantığı D1 ve M1 verilerine dayandığından, grafikteki zaman aralığı işlem kararlarını etkilemez.
  • Minimum Depozito: 200 USD'den itibaren

Önemli: Gerçek bir hesapta kullanmadan önce, lütfen Uzman Danışmanı farklı ayarlarla bir demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Finans piyasalarında işlem yapmak yüksek düzeyde risk içerir.

Önerilen ürünler
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Uzman Danışmanlar
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Uzman Danışmanlar
The   Prop Firm Mastery EA   is a cutting-edge low risk expert advisor designed for   multi-symbol   trading with   advanced correlation filters   to increase trade accuracy. Unlike traditional EAs that blindly take trades, this EA ensures   only the strongest Buy and Sell setups   by analyzing   correlation strength   between your chosen trading pairs. This state-of-the-art EA combines pending order execution with a suite of powerful filters to optimize your entry and exit points across up to f
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Uzman Danışmanlar
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boy
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.61 (33)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal Daha fazlasını burada bulun:   https://www.mql5.com/tr/users/prizmal/seller En son haberler, güncellemeler ve gelişmeler için resmi  PrizmaL Kanalı 'na abone olun! Bu işlem robotu, NZDCAD döviz çifti için özel olarak tasarlanmıştır ve temel göstergeler olarak RSI ve CCI kullanan bir ortalama alma stratejisine dayalı olarak çalışır. Her işlem, risk kontrolünü ve kârlılığı artırmak için dinamik kâr alma ve zarar durdurma seviyeleriyle yönetilir. Strateji, IC Markets sunucusund
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Nova DCA Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (365)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.68 (62)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.69 (13)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (77)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (73)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (73)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Gerçek izleme. Dürüst testler. Sıfır abartı. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Teknik detaylara geçmeden önce bilmeniz gereken iki önemli şey var: PipsHunter, gerçek para ile çalışan bir izleme sinyali tarafından doğrulanmıştır. EA birkaç aydır gerçek bir hesapta (Pepperstone) canlı olarak işlem yapıyor ve tüm izleme tamamen herkese açıktır. Hiçbir simülasyon yok, gizli hesap yok, yalnızca “mükemmel backtest” yok — gerçek işlem sonuçları EA’nın gerçek performansını kanıtlıyor. Backtestler %100 dü
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Uzman Danışmanlar
yanılsama       GoldSKY EA,   XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir...       Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!     Tüm ürünleri görüntüle:       https://www.mql5.com/tr/kullanıcılar/fxmanagedforexltd/satıcı IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Şirketin gerçek kârı 60.000 sterlinin üzerinde gerçekleşti. Güç Sinyali:   https://www.mql5.com/
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (19)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (125)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (492)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $449 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining seven independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (9)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (37)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.62 (39)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.19 (70)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4 (13)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (2)
Uzman Danışmanlar
META i9 – Kuantum Adaptif Trading Motoru  -  Teknik Referans META i9 , üç katmanlı bir mimariye dayanan tamamen otonom bir Expert Advisor’dır: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) META i9 satın aldığınızda META i7 tamamen ücretsizdir! (Bu teklif sınırlıdır ve yalnızca bir hafta geçerlidir) META i7 iki işbirlikçi sinir ağından yararlanırken, META i9 bunu bir adım öteye taşır: Sinir ağı mimarileri önemli ölçüde genişletilmiş ve op
Yazarın diğer ürünleri
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Göstergeler
Gösterge   Haven FVG   , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar. Diğer ürünler ->  BURADA Ana Özellikler: Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi   (Bullish FVG Color). Satış FVG rengi   (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı. FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzat
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Göstergeler
Haven Volume Profile, ticaret hacminin dağılımına dayalı olarak önemli fiyat seviyelerini belirlemeye yardımcı olan çok fonksiyonlu bir hacim profili analiz göstergesidir. Piyasayı daha iyi anlamak ve önemli giriş ve çıkış noktalarını belirlemek isteyen profesyonel yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer Ürünler ->  BURADAN Temel Özellikler: Point of Control (POC) Hesaplama - en yüksek ticaret aktivitesinin gerçekleştiği seviye, en likit seviyeleri belirlemeye yardımcı olur Value Area (yüksek ak
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Göstergeler
"Haven Key Levels PDH PDL"   göstergesi, yatırımcıların grafikteki kilit seviyeleri görselleştirmesine yardımcı olur. Aşağıdaki seviyeleri otomatik olarak işaretler: DO (Daily Open)   — Günlük Açılış seviyesi. NYM (New York Midnight)   — New York Gece Yarısı seviyesi. PDH (Previous Day High)   — Önceki Günün En Yüksek seviyesi. PDL (Previous Day Low)   — Önceki Günün En Düşük seviyesi. WO (Weekly Open)   — Haftalık Açılış seviyesi. MO (Monthly Open)   — Aylık Açılış seviyesi. PWH (Previous Week
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Göstergeler
Haven Stop Loss Hunter Indicator Anahtar seviyeleri analiz etmek için hassas bir araç. Fiyat dinamiklerini daha iyi anlamak ve ticaret kararlarını geliştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer ürünler ->  BURADA Temel Özellikler: Önemli fiyat uçlarını hızlı bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Potansiyel kırılım (sweep) seviyelerinin tespiti Fiyatın belirli bir seviyeyi kırmaya çalıştığı ancak başaramadığı anları tespit eder, olası bir trend dönüşü veya devamı hakkında sinyal
FREE
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Göstergeler
"Haven Candle Timer Countdown" göstergesi, farklı zaman dilimlerinin zaman çerçevelerini kontrol etmenize yardımcı olacak basit ve kullanışlı bir araçtır. Mevcut sunucu saatini ve seçilen üç zaman dilimindeki mumların bitişine kadar olan geri sayımı aynı anda gösterir. Bu araç, birden fazla zaman diliminde mevcut mumun bitişine ne kadar süre kaldığını tam olarak bilmesi gereken trader'lar için özellikle faydalıdır ve böylece zamanında karar vermelerini sağlar. Bu göstergenin kullanımı, analiz sü
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Bar Replay — Kişisel İşlem Simülatörünüz Karşınızda   Haven Bar Replay   – manuel ticaret ve strateji testi için profesyonel bir simülatör. Bu araç, MT5 grafiğinizi bir tarihsel oynatıcıya dönüştürerek, aylarca süren piyasa hareketlerini sadece birkaç dakika içinde yaşamanızı sağlar. Diğer ürünlerime göz atın ->  BURAYA TIKLAYIN . Kârlı işlem yapmayı öğrenmek istiyor ancak kurulumların (setup) oluşması için saatlerce beklemek istemiyor musunuz? Bu araç sizin için tasarlandı. Gözünüzü eğit
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Göstergeler
Haven Average Daily Range , ortalama günlük aralığı (ADR) hesaplayan ve görüntüleyen, yatırımcılara volatiliteyi ve potansiyel günlük fiyat hareketlerini değerlendirmek için vazgeçilmez bir araç sunan güçlü ve esnek bir göstergedir. En son güncelleme ile gösterge, geçmiş verileri doğrudan grafik üzerinde analiz etme yeteneği ekleyerek daha da işlevsel hale geldi! Diğer ürünlerime göz atın ->  BURADAN Ana Özellikler: Geçmiş ADR Seviyeleri: Derinlemesine analiz ve görsel geriye dönük test (backtes
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
Göstergeler
Haven Trend Tracker PRO - Trend Dünyasındaki Rehberiniz Piyasa ile uyum içinde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü bir çoklu zaman dilimi göstergesi olan   Haven Trend Tracker PRO 'yu sunuyoruz. Temel amacı, hem çalışma (LTF) hem de daha yüksek (HTF) zaman dilimlerinizde trend yönünü aynı anda göstererek şüphelerinizi ortadan kaldırmaktır. Diğer ürünlerim ->  BURADA . Trendi takip ederek işlem yapmak en güvenilir stratejidir. Gösterge, piyasadaki baskın gücü belirlemenize v
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven HTF Candle — Grafiğinizdeki Üst Zaman Diliminin Gücü Haven HTF Candle 'ı sunuyoruz — üst zaman dilimi (HTF) mumlarını doğrudan çalışma grafiğinizde gösteren güçlü bir araç. Sürekli olarak pencereler arasında geçiş yapmayı bırakın ve bilinçli alım satım kararları vermenin temeli olan gerçek piyasa bağlamını görmeye başlayın. Diğer ürünler -> BURADA . Temel Özellikler ve "Power of 3" Konsepti "Power of 3" (AMD) konseptine göre analiz: Gösterge, bu strateji için kilit bir seviye olan HTF mum
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Göstergeler
Bu göstergenin amacı, fiyat grafiğinde fraktalleri görüntüleyerek, trader'ların önemli yerel zirveleri ve dipleri tanımlamalarına yardımcı olmaktır. Fraktaller, klasik tanıma uyan özel noktalardır: Yerel bir zirve, merkezi mumun her iki taraftaki iki mumu geçtiği durumlarda oluşur ve yerel bir dip, merkezi mumun her iki taraftaki iki mumu geçtiği durumlarda oluşur. Diğer Ürünler ->  BURADA Ana Özellikler ve Avantajlar : Esnek Görüntüleme — Göstergeler, üst ve alt fraktalleri farklı sembollerle g
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Göstergeler
Haven Market Structure PRO - Profesyonel Piyasa Analistiniz Karşınızda  Haven Market Structure PRO  – bu sadece bir indikatör değil, Fiyat Hareketi (Price Action) ve Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts) gibi temel kavramlara dayanan, fiyat hareketi analizini otomatikleştiren eksiksiz bir sistemdir. Bu PRO sürümü, grafik üzerinde maksimum kontrol sahibi olmak ve piyasanın tam resmini görmek isteyen yatırımcılar için oluşturulmuştur. Diğer ürünler ->  BURADA Piyasa yapısını anlamak, kâr
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Fibonacci Volume Profiles — Otomatik Piyasa Aralığı Analistiniz Piyasa analizini bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir araç olan Haven Fibonacci Volume Profiles ile tanışın. Bu gösterge, önemli pivot noktaları üzerine kurulu kilit fiyat aralıklarını otomatik olarak belirler ve her birinin üzerine ayrıntılı bir Hacim Profili ile Fibonacci seviyelerini yerleştirir. Bu, yatırımcıların likiditenin nerede yoğunlaştığını ve gerçek destek ve direnç seviyelerinin nerede olduğunu anında görmelerini sa
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Göstergeler
Haven CBDR , ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR) fiyat aralığını grafikte gösteren kullanımı kolay bir göstergedir. Program, CBDR fiyat aralığını vurgulayan dikdörtgenler çizer ve ayrıca destek ve direnç seviyelerini değerlendirmek için standart sapma çizgilerini gösterir. Ürün, CBDR zaman aralığını, görüntülenecek takvim günleri sayısını, renkleri ve grafik öğeleri stillerini yapılandırmanıza olanak tanır ve grafik temasına göre renk şemasını otomatik olarak ayarlar. Ayrıca, gösterge, günlü
FREE
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven RSI Candlestick , Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) geleneksel çizgi grafiğini sezgisel bir mum grafiği formatına dönüştüren yenilikçi bir teknik göstergedir. Bu araç, teknik analize dayanan ve piyasa momentumunu ve potansiyel geri dönüş noktalarını daha hızlı ve daha derinlemesine yorumlamayı amaçlayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer ürünler -> BURADA . Temel Özellikler: RSI'ın Mum Olarak Görselleştirilmesi: Temel özellik budur. Artık momentum değişikliği sinyallerini daha erken tesp
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Yardımcı programlar
"Risk Control" Danışmanı "Risk Control", MetaTrader 5 için, belirtilen risk parametreleri ve risk-ödül oranı (RR) bazında pozisyonların kısmi olarak kapatılması sürecini otomatikleştiren gelişmiş bir pozisyon yöneticisidir. Danışman, yatırımcıların açık pozisyonları etkin bir şekilde yönetmelerine, riskleri en aza indirmelerine ve potansiyel karları en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Diğer ürünler -> BURADA Temel özellikler: - Belirtilen parametrelere göre pozisyonların otomatik kısmi
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Göstergeler
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Entry Bands - Hassas Piyasa Girişleri için Rehberiniz Karşınızda Haven Entry Bands – bu, grafiğinizdeki bir dizi çizgiden daha fazlası; trendleri belirlemek ve yüksek olasılıklı giriş noktaları bulmak için tasarlanmış kapsamlı bir sistemdir. Gösterge, yumuşatılmış fiyat hareketleri ve adaptif volatilitenin birleşimine dayanır ve bu sayede Fibonacci oranlarına göre dinamik destek ve direnç seviyeleri oluşturur. Diğer ürünler ->  BURADAN . Piyasaya nereden gireceğinizi tahmin etmeyi bırakın.
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven QQE PRO - Tüm Zaman Dilimlerinde Trendler için Görsel Rehberiniz Bir yatırımcının ana görevini çözmek için oluşturulmuş QQE algoritmasına dayalı pratik bir araç olan   Haven QQE PRO 'yu sunuyoruz:   mevcut trendi hızla belirlemek ve yönünde işlem yapmak. İndikatör, aynı anda birden fazla zaman diliminden gelen verileri analiz eder ve piyasada kimin baskın olduğunu (alıcılar mı yoksa satıcılar mı) açıkça gösterir. Diğer ürünler ->  BURADA . Grafikler arasında geçiş yapma ihtiyacını unutun.
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Bands Reversion – Ortalamaya Dönüş Ticareti için Profesyonel Bir Gösterge Ortalamaya dönüş stratejileri kullanan yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve hassas bir araç olan Haven Bands Reversion 'ı sunuyoruz. Klasik Bollinger Bantları'nın aksine, bu gösterge Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama'ya (VWMA) dayanır, bu da kanallarını gerçek piyasa aktivitesine karşı daha duyarlı hale getirir. En önemlisi, gösterge yeniden çizim yapmayan sinyaller üreterek size güvenilir giriş noktaları sağlar.
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Range Dynamics - Önemli Piyasa Seviyelerini Görselleştirin Haven Range Dynamics 'i sunuyoruz – grafiğinizde kilit destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen bir gösterge. Belirli bir dönemdeki En Yüksek (High) ve En Düşük (Low) değerlere dayanarak işlem aralığını tanımlar ve size iyi düşünülmüş işlem kararları vermek için zaman kazandırır. Diğer ürünler ->  BURADA . Bu araç, kanıtlanmış bir matematiksel modele dayalı olarak 8 dinamik seviye oluşturur. Bu seviyeler, potansiyel geri
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven ZScore Osilatörü , fiyatın ortalama değerinden anormal sapmaları belirlemek için tasarlanmış güçlü bir istatistiksel osilatördür. İndikatör sadece fiyatı takip etmekle kalmaz, aynı zamanda mevcut fiyatın istatistiksel olarak ne kadar önemli bir olay olduğunu ölçer, bu da aşırı alım/satım bölgelerini yüksek hassasiyetle belirlemeye ve potansiyel trend dönüş noktalarını bulmaya olanak tanır. Bu araç, veri odaklı bir yaklaşımı tercih eden ve bir düzeltme veya trend değişikliği olasılığının ma
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Breakout Channels - Kırılma Ticaretinin Anahtarı Karşınızda Haven Breakout Channels – konsolidasyon bölgelerini (fiyat kanallarını) otomatik olarak tespit etmek ve kırılma anlarını hassas bir şekilde belirlemek için tasarlanmış akıllı bir gösterge. Volatilite analizine dayalı olarak, sizi manuel olarak yatay piyasa bölgelerini aramaktan kurtarır ve en önemli şeye odaklanmanızı sağlar — yeni bir hareketin başlangıcında işleme girmek. Diğer ürünlerim ->  BURADA . "Konsolidasyon-genişleme" p
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt