Haven Entry Bands - Hassas Piyasa Girişleri için Rehberiniz

Karşınızda Haven Entry Bands – bu, grafiğinizdeki bir dizi çizgiden daha fazlası; trendleri belirlemek ve yüksek olasılıklı giriş noktaları bulmak için tasarlanmış kapsamlı bir sistemdir. Gösterge, yumuşatılmış fiyat hareketleri ve adaptif volatilitenin birleşimine dayanır ve bu sayede Fibonacci oranlarına göre dinamik destek ve direnç seviyeleri oluşturur.

Diğer ürünler -> BURADAN.

Piyasaya nereden gireceğinizi tahmin etmeyi bırakın. Haven Entry Bands, boğaların mı yoksa ayıların mı kontrolü elinde tuttuğunu otomatik olarak belirler ve işlem açmak için kilit bölgeleri vurgular. Böylece en önemli şeye, yani bilinçli kararlar vermeye odaklanmanız için size zaman kazandırır.

Göstergenin Temel Sinyalleri

Gösterge, her biri belirli bir amaca hizmet eden üç tür sinyal üretir:

Giriş Sinyalleri (Entry Signals) – ana çizginin (basis line) yön değiştirdiği, yeni bir trendin başlangıcında ortaya çıkar. Bu, yeni bir hareketin en başında piyasaya girmek için ana sinyaldir .

Sekme Sinyalleri (Bounce Signals) – fiyatın merkezi ana çizgiye geri çekilip (pullback) oradan sekerek trende devam etmesi durumunda oluşur. Bu, küçük bir geri çekilmenin ardından trendin devamı için ideal bir giriş noktasıdır .

Reddedilme / Kâr Al Sinyalleri (Rejection / TP Signals) – fiyat dış Fibonacci seviyelerine ulaştığında tetiklenir. Bu sinyaller, mevcut momentumun tükendiğini gösterebilir ve kâr almak (Take Profit) veya tersine dönüş formasyonları aramak için bir rehber görevi görür.

Haven Entry Bands'i Benzersiz Kılan Nedir?

Dinamik Fibonacci Seviyeleri

Elle çizdiğiniz statik çizgilerin aksine, bu göstergenin seviyeleri mevcut piyasa volatilitesine uyum sağlar. Yükseliş trendinde dinamik destek seviyeleri, düşüş trendinde ise dinamik direnç seviyeleri oluşturur. Fiyatın kendisi, onu nerede bekleyeceğinizi size söyler. İkili Volatilite Hesaplama Motoru

Bantların genişliğini hesaplamak için hangi göstergenin kullanılacağını seçebilirsiniz: klasik ATR (Average True Range) veya StdDev (Standart Sapma). Bu, Haven Entry Bands'i kendi ticaret tarzınıza ve belirli bir varlığa göre özelleştirmenize olanak tanır. Hepsi Bir Arada: Trend, Giriş ve Çıkış

Gösterge sadece trend yönünü göstermez. Trendin başında giriş, geri çekilmelerde pozisyona ekleme ve potansiyel çıkış bölgelerini belirleme gibi eksiksiz bir sinyal seti sunar. Bu da onu kendi kendine yeterli bir ticaret sistemine dönüştürür.

Haven Entry Bands'in Tüm Özellikleri:

Çift yumuşatılmış hareketli ortalamaya dayalı otomatik trend yönü tespiti.

Fibonacci seviyelerine (0.618, 1.0, 1.618, 2.618) dayalı dinamik destek/direnç kanallarının oluşturulması.

Her olay türü (Giriş, Sekme, Reddedilme) için net ve sezgisel görsel ok sinyalleri.

Volatilite hesaplaması için ATR ve StdDev arasında seçim yapma imkanı.

Kâr Al (TP) sinyalleri için özelleştirilebilir agresiflik seviyesi.

Gelişmiş Bildirim Sistemi: Terminal Alarmları, Anlık Bildirimler (telefonunuza) ve Sesli Uyarılar ile hiçbir sinyali kaçırmazsınız.

Tamamen özelleştirilebilir görünüm: tüm çizgiler ve oklar için renkler ve kalınlıklar.

Yeniden çizmeyen (non-repainting) ve terminalinizi yormayan yüksek performanslı kod.

Herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir döviz çifti, hisse senedi veya kripto para için optimize edilmiştir.

Ana Ayarlar:

InpLength – ana hareketli ortalamanın periyodu, trend tespit hassasiyetini etkiler.

InpAtrLength – volatilite göstergesinin (ATR veya StdDev) periyodu.

InpUseATR – bant hesaplaması için ATR (true) ve Standart Sapma (false) arasında geçiş yapar.

InpTPAggressiveness – Reddedilme/TP sinyallerini oluşturmak için Fibonacci seviyesini (Düşük, Orta, Yüksek) seçer.

InpShowRejections / InpShowBounces – Reddedilme ve Sekme sinyallerinin gösterimini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Alert Settings – tüm bildirim türleri üzerinde tam kontrol.

Bu Gösterge Kimler İçin?