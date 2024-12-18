Haven Stop Loss Hunter

Haven ZScore Osilatörü , fiyatın ortalama değerinden anormal sapmaları belirlemek için tasarlanmış güçlü bir istatistiksel osilatördür. İndikatör sadece fiyatı takip etmekle kalmaz, aynı zamanda mevcut fiyatın istatistiksel olarak ne kadar önemli bir olay olduğunu ölçer, bu da aşırı alım/satım bölgelerini yüksek hassasiyetle belirlemeye ve potansiyel trend dönüş noktalarını bulmaya olanak tanır. Bu araç, veri odaklı bir yaklaşımı tercih eden ve bir düzeltme veya trend değişikliği olasılığının ma