Haven Stop Loss Hunter

4

Haven Stop Loss Hunter Indicator
 Anahtar seviyeleri analiz etmek için hassas bir araç. Fiyat dinamiklerini daha iyi anlamak ve ticaret kararlarını geliştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:

  • Önemli fiyat uçlarını hızlı bir şekilde belirlemeye yardımcı olur.
  • Potansiyel kırılım (sweep) seviyelerinin tespiti
    Fiyatın belirli bir seviyeyi kırmaya çalıştığı ancak başaramadığı anları tespit eder, olası bir trend dönüşü veya devamı hakkında sinyal verir.
  • Kritik fiyat noktalarının görsel gösterimi
    Piyasa yapısının analizini kolaylaştırır ve görünür verilere dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Bu gösterge, fiyatın anahtar seviyeleri test ettiği ancak kıramadığı durumları belirlemek için idealdir ve yatırımcılara önemli sinyaller sağlar.

Esnek yapılandırma sayesinde aracı kişisel ticaret stratejinize uyarlayabilir ve seçtiğiniz herhangi bir finansal araçta kullanabilirsiniz.


İncelemeye yanıt