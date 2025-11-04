Haven HTF Candle
- Göstergeler
- Maksim Tarutin
- Sürüm: 1.0
Haven HTF Candle — Grafiğinizdeki Üst Zaman Diliminin Gücü
Haven HTF Candle'ı sunuyoruz — üst zaman dilimi (HTF) mumlarını doğrudan çalışma grafiğinizde gösteren güçlü bir araç. Sürekli olarak pencereler arasında geçiş yapmayı bırakın ve bilinçli alım satım kararları vermenin temeli olan gerçek piyasa bağlamını görmeye başlayın.
Temel Özellikler ve "Power of 3" Konsepti
-
"Power of 3" (AMD) konseptine göre analiz: Gösterge, bu strateji için kilit bir seviye olan HTF mumunun açılış fiyatını net bir şekilde gösterir. Alt zaman dilimindeyken Toplama (Accumulation), Manipülasyon (Manipulation, Judas Swing) ve Dağıtım (Distribution) aşamalarını kolayca belirleyin.
-
Anında trend değerlendirmesi: Zaman diliminizdeki mevcut hareketin küresel resim içinde bir itki mi yoksa bir düzeltme mi olduğunu hızla anlayın.
-
Görsel kolaylık: Gereksiz gürültü olmadan mükemmel bir çalışma alanı oluşturmak için HTF mumlarının konumunu, renklerini ve sayısını tamamen özelleştirin.
Ana Ayarlar:
-
Higher Timeframe – Görüntülenecek üst zaman dilimini seçin.
-
Number of candles to display – Görüntülenecek mum sayısı.
-
Bullish candle color / Bearish candle color – Yükseliş ve düşüş mumlarının renkleri.
-
Display width of each candle (minutes) – Her mumun görüntülenme genişliği.
-
Margin between candles (minutes) – Mumlar arasındaki boşluk.
-
Right shift from current candle (minutes) – Mum bloğunun sağ kenardan kaydırılması.
-
Open price line color / style / width – Açılış fiyatı çizgisi için ayarlar.
-
Show Time Text – Zaman etiketlerini etkinleştirme/devre dışı bırakma ve özelleştirme (renk, boyut, kaydırma).
Bu gösterge kimler için?
Bu gösterge, Fiyat Hareketi (Price Action) ve Akıllı Para Konseptleri (SMC) kullanan yatırımcılar ve piyasa yapısını derinlemesine anlayarak girişlerinin doğruluğunu artırmak isteyen herkes için vazgeçilmezdir.