Haven Gold Daily Breakoutは、金融市場で最も人気があり理解しやすい戦略の一つであるデイリーレンジブレイクアウトを取引するために作られた、完全自動のEA（エキスパートアドバイザー）です。リスクを厳格に管理し、感情的な判断を排除しながら、高いボラティリティを利用して利益を得るために、ゴールド（XAUUSD）に特化して最適化されています。

取引の原則：透明で実績のある戦略

「ブラックボックス」とは異なり、Haven Gold Daily Breakoutのロジックはシンプルで効果的、そして完全に透明です。このEAは複雑なインジケーターや曖昧なシグナルを使用しません。その動作は、クラシックなプライスアクション分析に基づいています。

取引レンジの特定： 新しい取引日のはじめに、EAは自動的に前日の高値（High）と安値（Low）を特定します。これらのレベルはトレーディングでPDH（前日高値）とPDL（前日安値）として知られています。 ブレイクアウトを待つ： これら二つのレベルが市場へのエントリーのキーポイントとなります。EAは、価格がこれらのレベルの一つを確実にブレイクするのを辛抱強く待ち、それが強力な方向性のあるインパルスを示唆します。 上方 へのブレイクアウト（価格が前日の高値を超えて確定）→ BUY（買い） 取引が開始されます。

へのブレイクアウト（価格が前日の高値を超えて確定）→ 取引が開始されます。 下方へのブレイクアウト（価格が前日の安値を下回って確定）→ SELL（売り）取引が開始されます。 規律と管理：一日一回のエントリー。 最初のブレイクアウトと取引開始直後、EAは次の取引日まで新しいシグナルを探すのを停止します。この厳格なフィルターが混沌としたエントリーを排除し、市場の不確実な時期に過剰な取引からあなたの証拠金を保護します。

主な利点と機能

透明な取引戦略： 「秘密のアルゴリズム」はもうありません。EAがどのような原則で取引するかを正確に知ることができるため、その決定を信頼できます。

「秘密のアルゴリズム」はもうありません。EAがどのような原則で取引するかを正確に知ることができるため、その決定を信頼できます。 ゴールド（XAUUSD）に特化： EAは、ゴールド特有のボラティリティと価格の動きを考慮して、ゴールド取引に特化して最適化されています。

EAは、ゴールド特有のボラティリティと価格の動きを考慮して、ゴールド取引に特化して最適化されています。 安全な資金管理： Haven Gold Daily Breakoutは、マーチンゲール、グリッド、ナンピンなどの危険な手法を使用しません。すべての取引は開始時からストップロスによって保護されています。

Haven Gold Daily Breakoutは、マーチンゲール、グリッド、ナンピンなどの危険な手法を使用しません。すべての取引は開始時からストップロスによって保護されています。 市場への適応性（ATRストップロス）： ボラティリティに基づいたダイナミックストップロス（ATR）を使用する機能により、EAは現在の市場状況に柔軟に適応します。

ボラティリティに基づいたダイナミックストップロス（ATR）を使用する機能により、EAは現在の市場状況に柔軟に適応します。 柔軟なリスク設定： 証拠金に対するパーセンテージでのロット計算と、完全なコントロールのための固定ロットの使用を選択できます。

証拠金に対するパーセンテージでのロット計算と、完全なコントロールのための固定ロットの使用を選択できます。 高度な取引管理： 内蔵のトレーリングストップ（ブレークイーブン+）が、得られた利益を保護し、ポジションをできるだけ早く損益分岐点に移動させます。

内蔵のトレーリングストップ（ブレークイーブン+）が、得られた利益を保護し、ポジションをできるだけ早く損益分岐点に移動させます。 直感的なインターフェース： チャート上の情報パネルには、EAのすべての主要な動作パラメータと口座状況がリアルタイムで表示されます。

チャート上の情報パネルには、EAのすべての主要な動作パラメータと口座状況がリアルタイムで表示されます。 プッシュ通知とTelegram通知： 取引操作に関する即時通知や、週次・月次レポートを受け取ることができます。

戦略の特性とリスク管理（必読！） 警告： このEAの戦略は、比較的大きなストップロスを使用することで高い勝率を目指しています。これは、稀に発生する損失取引が大きな額になる可能性があることを意味します。 ご注意ください： 心理的な側面： 一度の大きな損失が心理的に不快である場合、このEAはあなたに適していない可能性があります。

一度の大きな損失が心理的に不快である場合、このEAはあなたに適していない可能性があります。 リスクに関する推奨事項： 小さく始める： デモ口座または少額のリアル口座で、最小限のリスク設定（例：低いRiskPercent）から始めることを強くお勧めします。



推奨事項とパラメータ

取引ペア： XAUUSD（ゴールド）

XAUUSD（ゴールド） 時間足： 任意、 H1 を推奨。EAのロジックはD1とM1のデータに基づいているため、チャート上の時間足は取引決定に影響しません。

任意、 を推奨。EAのロジックはD1とM1のデータに基づいているため、チャート上の時間足は取引決定に影響しません。 最低証拠金： 200 USDから

重要： リアル口座で使用する前に、デモ口座で様々な設定を試してEAを十分にテストしてください。過去の成績は将来の収益を保証するものではありません。金融市場での取引には高いレベルのリスクが伴います。