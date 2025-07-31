Haven Gold Daily Breakout

Haven Gold Daily Breakout est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, conçu pour trader l'une des stratégies les plus populaires et les plus simples des marchés financiers : la cassure du range journalier. Il est spécialement optimisé pour l'Or (XAUUSD) afin d'utiliser sa forte volatilité pour générer des profits, tout en contrôlant rigoureusement les risques et en éliminant les décisions émotionnelles.

Mes autres produits -> ICI || Suivi du Conseiller -> VOIR

Principe de trading : une stratégie transparente et éprouvée

Contrairement aux systèmes de type "boîte noire", la logique de Haven Gold Daily Breakout est simple, efficace et totalement transparente. L'Expert Advisor n'utilise pas d'indicateurs complexes ni de signaux ambigus. Son fonctionnement est basé sur l'analyse classique de l'action des prix (price action).

  1. Identification de la plage de trading : Au début de chaque nouvelle journée de trading, l'EA identifie automatiquement le plus haut (High) et le plus bas (Low) de la journée précédente. Ces niveaux sont connus dans le trading sous les noms de PDH (Previous Day High) et PDL (Previous Day Low).
  2. Attente de la cassure : Ces deux niveaux deviennent les points d'entrée clés sur le marché. L'EA attend patiemment que le prix franchisse avec assurance l'un de ces niveaux, ce qui signale une forte impulsion directionnelle.
    • Cassure vers le haut (le prix se consolide au-dessus du plus haut de la veille) → une transaction d'ACHAT (BUY) est ouverte.
    • Cassure vers le bas (le prix se consolide en dessous du plus bas de la veille) → une transaction de VENTE (SELL) est ouverte.
  3. Discipline et contrôle : une seule entrée par jour. Immédiatement après la première cassure et l'ouverture de la transaction, l'EA cesse de chercher de nouveaux signaux jusqu'au jour de trading suivant. Ce filtre strict élimine les entrées chaotiques et protège votre dépôt contre le sur-trading (overtrading) pendant les périodes d'incertitude du marché.

Avantages et fonctionnalités clés

  • Stratégie de trading transparente : Fini les "algorithmes secrets". Vous savez exactement selon quel principe l'EA trade, ce qui vous permet de faire confiance à ses décisions.
  • Focalisation sur l'or (XAUUSD) : L'EA est spécialement optimisé pour le trading de l'or, en tenant compte de sa volatilité unique et de la nature de ses mouvements de prix.
  • Gestion de capital sécurisée : Haven Gold Daily Breakout n'utilise pas de méthodes dangereuses telles que la martingale, la grille d'ordres ou le moyennage à la baisse. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss dès son ouverture.
  • Adaptabilité au marché (Stop Loss ATR) : Grâce à la possibilité d'utiliser un Stop Loss dynamique basé sur la volatilité (ATR), l'EA s'adapte de manière flexible aux conditions actuelles du marché.
  • Flexibilité des réglages de risque : Vous pouvez choisir entre un calcul de lot en pourcentage du dépôt ou l'utilisation d'un lot fixe pour un contrôle total.
  • Gestion avancée des transactions : Le Trailing Stop intégré (Breakeven+) aide à protéger les profits réalisés et déplace la position au seuil de rentabilité le plus rapidement possible.
  • Interface intuitive : Le panneau d'information sur le graphique affiche tous les paramètres de fonctionnement clés de l'EA et l'état du compte en temps réel.
  • Notifications Push et Telegram : Recevez des notifications instantanées sur les opérations de trading, ainsi que des rapports hebdomadaires et mensuels.

Spécificités de la stratégie et gestion des risques (À lire absolument !)

Avertissement : La stratégie de l'EA vise à atteindre un pourcentage élevé de transactions gagnantes (win rate), ce qui est obtenu en utilisant un Stop Loss relativement large. Cela signifie que les rares transactions perdantes могут быть значительными по размеру.

Veuillez noter :

  • Aspect psychologique : Si des pertes uniques importantes sont psychologiquement inconfortables pour vous, cet Expert Advisor pourrait не vous convenir.
  • Recommandations sur le risque :
    1. Commencez petit : Il est fortement recommandé de commencer avec des réglages de risque minimaux (par exemple, un RiskPercent faible) sur un compte de démonstration ou un petit compte réel.
    2. Explorez les alternatives : Si cette approche du risque ne vous convient pas, veuillez consulter nos autres produits.

Recommandations et paramètres

  • Paire de trading : XAUUSD (Or)
  • Unité de temps (Timeframe) : Toutes, H1 est recommandé. La logique de l'EA est basée sur les données D1 et M1, donc l'unité de temps sur le graphique n'affecte pas ses décisions de trading.
  • Dépôt minimum : à partir de 200 USD

Important : Avant de l'utiliser sur un compte réel, veuillez tester minutieusement l'Expert Advisor sur un compte de démonstration avec différents réglages. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading sur les marchés financiers comporte un niveau de risque élevé.

Produits recommandés
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experts
The   Prop Firm Mastery EA   is a cutting-edge low risk expert advisor designed for   multi-symbol   trading with   advanced correlation filters   to increase trade accuracy. Unlike traditional EAs that blindly take trades, this EA ensures   only the strongest Buy and Sell setups   by analyzing   correlation strength   between your chosen trading pairs. This state-of-the-art EA combines pending order execution with a suite of powerful filters to optimize your entry and exit points across up to f
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.61 (33)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
Signal en direct Trouvez-en plus ici:   https://www.mql5.com/fr/users/prizmal/seller Restez informé des dernières nouvelles, mises à jour et évolutions en vous abonnant à la chaîne officielle  PrizmaL ! Ce robot de trading est conçu spécialement pour la paire de devises NZDCAD et fonctionne selon une stratégie de moyennage utilisant le RSI et le CCI comme indicateurs principaux. Chaque transaction est gérée avec des niveaux dynamiques de take-profit et de stop-loss pour améliorer la gestio
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experts
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (365)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.68 (62)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.69 (13)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (77)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (73)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (73)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (15)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.67 (3)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusion       GoldSKY EA   est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe...       Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !     Voir tous les produits :       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Le bénéfice réel de l'entreprise s'est élevé à plus de 60 000 £. Signal d'alimentation :   http
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (19)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (125)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (492)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $449 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining seven independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (9)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (9)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (37)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.62 (39)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.19 (70)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4 (13)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.87 (15)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (2)
Experts
META i9 – Moteur de Trading Adaptatif Quantique  -  Référence Technique META i9 est un Expert Advisor entièrement autonome basé sur une architecture à trois couches : Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Avec l’achat de META i9, META i7 vous est offert gratuitement ! (Offre limitée à une semaine) Alors que META i7 repose sur deux réseaux neuronaux coopératifs, META i9 va encore plus loin : Ses architectures neuronales ont été co
Plus de l'auteur
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicateurs
Haven Volume Profile est un indicateur multifonctionnel pour l'analyse du profil de volume qui aide à identifier les niveaux de prix clés basés sur la répartition du volume de négociation. Il a été conçu pour les traders professionnels qui souhaitent mieux comprendre le marché et identifier les points d'entrée et de sortie importants pour leurs transactions. Autres produits ->  ICI Fonctionnalités principales : Calcul du Point of Control (POC) - le niveau d'activité commerciale maximal, ce qui a
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur   "Haven Key Levels PDH PDL"   aide les traders à visualiser les niveaux clés sur le graphique. Il marque automatiquement les niveaux suivants : DO (Daily Open)   — Niveau d'ouverture du jour. NYM (New York Midnight)   — Niveau de minuit à New York. PDH (Previous Day High)   — Plus haut du jour précédent. PDL (Previous Day Low)   — Plus bas du jour précédent. WO (Weekly Open)   — Niveau d'ouverture de la semaine. MO (Monthly Open)   — Niveau d'ouverture du mois. PWH (Previous Week
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicateurs
Haven Stop Loss Hunter Indicator Un outil précis pour analyser les niveaux clés du marché. Conçu pour les traders cherchant à mieux comprendre la dynamique des prix et à améliorer leurs décisions de trading. Autres produits ->  ICI Principales fonctionnalités : Aide à identifier rapidement les extrêmes de prix importants. Identification des niveaux de rupture potentielle (sweep) Détecte les moments où le prix tente de franchir un niveau mais échoue, signalant ainsi un possible retournement ou
FREE
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur "Haven Candle Timer Countdown" est un outil simple et pratique pour les traders, qui vous aide à suivre les plages horaires de différents intervalles de temps. Il affiche l'heure actuelle du serveur ainsi que le compte à rebours jusqu'à la fin des bougies sur trois intervalles de temps sélectionnés simultanément. Cet outil est particulièrement utile pour les traders qui ont besoin de savoir exactement combien de temps il reste avant la fin de la bougie actuelle sur plusieurs interva
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven Bar Replay — Votre Simulateur de Trading Personnel Nous vous présentons   Haven Bar Replay   – un simulateur professionnel pour le trading manuel et le test de stratégies. Cet outil transforme votre graphique MT5 en un lecteur d'historique, vous permettant de vivre des mois de mouvements de marché en quelques minutes seulement. Découvrez mes autres produits ->  CLIQUEZ ICI . Voulez-vous apprendre à trader de manière rentable mais n'êtes pas prêt à attendre des heures pour que les configur
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicateurs
Haven Average Daily Range est un indicateur puissant et flexible qui calcule et affiche la fourchette quotidienne moyenne (ADR), offrant aux traders un outil indispensable pour évaluer la volatilité et les mouvements de prix quotidiens potentiels. Avec la dernière mise à jour, l'indicateur est devenu encore plus fonctionnel, ajoutant la capacité d'analyser les données historiques directement sur le graphique ! Découvrez mes autres produits ->  ICI Caractéristiques Clés : Niveaux ADR Historiques
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicateurs
Haven Trend Tracker PRO - Votre navigateur dans le monde des tendances Présentation de   Haven Trend Tracker PRO   – un puissant indicateur multi-temporels créé pour les traders qui souhaitent trader en harmonie avec le marché. Son objectif principal est de vous débarrasser de vos doutes en affichant la direction de la tendance simultanément sur votre période de travail (LTF) et sur une période supérieure (HTF). Mes autres produits ->  ICI . Le trading de tendance est la stratégie la plus fiabl
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven HTF Candle — La Puissance du Timeframe Supérieur sur Votre Graphique Découvrez Haven HTF Candle — un outil puissant qui affiche les bougies d'un timeframe supérieur (HTF) directement sur votre graphique de travail. Cessez de basculer constamment entre les fenêtres et commencez à voir le véritable contexte du marché, ce qui est la base pour prendre des décisions de trading éclairées. Autres produits -> ICI . Fonctionnalités Clés et le Concept "Power of 3" Analyse selon le concept "Power of
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicateurs
Ce indicateur est conçu pour afficher des fractales sur le graphique des prix, aidant ainsi les traders à identifier les extrêmes locaux importants. Les fractales sont des points particuliers sur le graphique qui correspondent à la définition classique : un maximum local est formé lorsque la bougie centrale est plus haute que les deux bougies voisines de chaque côté, et un minimum local est formé lorsque la bougie centrale est plus basse que les deux bougies voisines. Autres produits ->  ICI Pri
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicateurs
Haven Market Structure PRO - Votre Analyste de Marché Professionnel Présentation de  Haven Market Structure PRO  – ce n'est pas simplement un indicateur, mais un système complet pour automatiser l'analyse du mouvement des prix, basé sur les concepts clés du Price Action et de la Smart Money. Cette version PRO a été créée pour les traders qui souhaitent obtenir un contrôle maximal sur le graphique et voir une image complète du marché. Autres produits ->  ICI Comprendre la structure du marché est
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven Fibonacci Volume Profiles — Votre Analyste Automatique de Plages de Marché Découvrez Haven Fibonacci Volume Profiles — un outil puissant qui amène l'analyse de marché à un niveau supérieur. Cet indicateur identifie automatiquement les plages de prix clés construites sur des points de pivot significatifs et superpose sur chacune un Profil de Volume détaillé ainsi que des niveaux de Fibonacci. Cela permet aux traders de voir instantanément où la liquidité est concentrée et où se trouvent les
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicateurs
Haven CBDR est un indicateur simple d’utilisation qui affiche sur le graphique la zone de prix ICT « Central Bank Dealers Range » (CBDR). Le programme trace des rectangles délimitant la zone de prix CBDR et affiche également des lignes de déviation standard pour évaluer les niveaux potentiels de support et de résistance. Le produit permet de configurer l’intervalle horaire du CBDR, le nombre de jours calendaires affichés, les couleurs et les styles des éléments graphiques, et adapte automatiquem
FREE
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven RSI Candlestick est un indicateur technique innovant qui transforme le graphique en ligne traditionnel de l'Indice de Force Relative (RSI) en un format intuitif de graphique en chandeliers. Cet outil est conçu pour les traders qui s'appuient sur l'analyse technique et qui cherchent à interpréter la dynamique du marché et les points de retournement potentiels plus rapidement et plus en profondeur. Autres produits -> ICI . Caractéristiques principales : Visualisation du RSI sous forme de cha
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Utilitaires
Conseiller "Risk Control" "Risk Control" est un gestionnaire de positions avancé pour MetaTrader 5 qui automatise le processus de fermeture partielle des positions en fonction de paramètres de risque spécifiés et du ratio risque/rendement (RR). Le conseiller aide les traders à gérer efficacement les positions ouvertes, à minimiser les risques et à maximiser les profits potentiels. Autres produits -> ICI Caractéristiques principales : - Fermeture partielle automatique des positions basée sur de
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicateurs
Haven Market Session Time PRO – votre assistant fiable pour l’analyse des sessions de marché et des actualités. Cet indicateur compact vous informe sur les principales sessions de trading et les événements économiques importants directement sur le graphique. Personnalisez l’affichage des sessions qui vous intéressent : Asie, Londres, États-Unis et autres régions. L’indicateur met automatiquement en évidence les périodes d’activité, en affichant les heures de début et de fin de chaque session. Vo
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven Entry Bands - Votre Navigateur pour des Entrées Précises sur le Marché Découvrez Haven Entry Bands – ce n'est pas juste un ensemble de lignes sur votre graphique, mais un système complet pour identifier les tendances et trouver des points d'entrée à haute probabilité. L'indicateur est basé sur une combinaison de l'action des prix lissée et de la volatilité adaptative, ce qui lui permet de construire des niveaux dynamiques de support et de résistance basés sur les ratios de Fibonacci. Plus
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven QQE PRO - Votre Guide Visuel des Tendances sur Toutes les Unités de Temps Découvrez le   Haven QQE PRO   – un outil pratique basé sur l'algorithme QQE, conçu pour résoudre la tâche principale d'un trader : identifier rapidement la tendance actuelle et trader dans sa direction. L'indicateur analyse les données de plusieurs unités de temps simultanément et montre clairement qui domine le marché — les acheteurs ou les vendeurs. Autres produits ->  ICI . Oubliez la nécessité de basculer entre
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven Bands Reversion – Un indicateur professionnel pour le trading de retour à la moyenne Découvrez Haven Bands Reversion – un outil puissant et précis, conçu pour les traders qui utilisent des stratégies de retour à la moyenne. Contrairement aux Bandes de Bollinger classiques, cet indicateur est basé sur la Moyenne Mobile Pondérée par les Volumes (VWMA) , ce qui rend ses canaux plus sensibles à l'activité réelle du marché. Plus important encore, l'indicateur génère des signaux qui ne se redess
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven Range Dynamics - Visualisez les Niveaux Clés du Marché Découvrez Haven Range Dynamics – un indicateur qui trace automatiquement les niveaux clés de support et de résistance sur votre graphique. Il définit la plage de trading (range) sur une période spécifiée en se basant sur le Plus Haut (High) et le Plus Bas (Low), vous libérant du temps pour prendre des décisions de trading éclairées. Autres produits ->  ICI . L'outil construit 8 niveaux dynamiques basés sur un modèle mathématique éprouv
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Indicateurs
L'oscillateur Haven ZScore est un puissant oscillateur statistique conçu pour identifier les écarts anormaux du prix par rapport à sa valeur moyenne. L'indicateur ne se contente pas de suivre le prix, mais mesure à quel point le prix actuel est un événement statistiquement significatif, ce qui permet de définir avec une grande précision les zones de surachat/survente et de trouver des points de retournement de tendance potentiels. Cet outil deviendra un assistant indispensable pour les traders q
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven Breakout Channels - Votre clé pour le trading de cassures Découvrez Haven Breakout Channels – un indicateur intelligent conçu pour détecter automatiquement les zones de consolidation (canaux de prix) et identifier avec précision les moments de leur cassure. Basé sur l'analyse de la volatilité, il vous évite de rechercher manuellement les zones de marché plat, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel : entrer en position au début d'un nouveau mouvement. Mes autres produits ->  IC
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis