Haven Gold Daily Breakout est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, conçu pour trader l'une des stratégies les plus populaires et les plus simples des marchés financiers : la cassure du range journalier. Il est spécialement optimisé pour l'Or (XAUUSD) afin d'utiliser sa forte volatilité pour générer des profits, tout en contrôlant rigoureusement les risques et en éliminant les décisions émotionnelles.

Principe de trading : une stratégie transparente et éprouvée

Contrairement aux systèmes de type "boîte noire", la logique de Haven Gold Daily Breakout est simple, efficace et totalement transparente. L'Expert Advisor n'utilise pas d'indicateurs complexes ni de signaux ambigus. Son fonctionnement est basé sur l'analyse classique de l'action des prix (price action).

Identification de la plage de trading : Au début de chaque nouvelle journée de trading, l'EA identifie automatiquement le plus haut (High) et le plus bas (Low) de la journée précédente. Ces niveaux sont connus dans le trading sous les noms de PDH (Previous Day High) et PDL (Previous Day Low). Attente de la cassure : Ces deux niveaux deviennent les points d'entrée clés sur le marché. L'EA attend patiemment que le prix franchisse avec assurance l'un de ces niveaux, ce qui signale une forte impulsion directionnelle. Cassure vers le haut (le prix se consolide au-dessus du plus haut de la veille) → une transaction d' ACHAT (BUY) est ouverte.

(le prix se consolide au-dessus du plus haut de la veille) → une transaction d' est ouverte. Cassure vers le bas (le prix se consolide en dessous du plus bas de la veille) → une transaction de VENTE (SELL) est ouverte. Discipline et contrôle : une seule entrée par jour. Immédiatement après la première cassure et l'ouverture de la transaction, l'EA cesse de chercher de nouveaux signaux jusqu'au jour de trading suivant. Ce filtre strict élimine les entrées chaotiques et protège votre dépôt contre le sur-trading (overtrading) pendant les périodes d'incertitude du marché.

Avantages et fonctionnalités clés

Stratégie de trading transparente : Fini les "algorithmes secrets". Vous savez exactement selon quel principe l'EA trade, ce qui vous permet de faire confiance à ses décisions.

Fini les "algorithmes secrets". Vous savez exactement selon quel principe l'EA trade, ce qui vous permet de faire confiance à ses décisions. Focalisation sur l'or (XAUUSD) : L'EA est spécialement optimisé pour le trading de l'or, en tenant compte de sa volatilité unique et de la nature de ses mouvements de prix.

L'EA est spécialement optimisé pour le trading de l'or, en tenant compte de sa volatilité unique et de la nature de ses mouvements de prix. Gestion de capital sécurisée : Haven Gold Daily Breakout n'utilise pas de méthodes dangereuses telles que la martingale, la grille d'ordres ou le moyennage à la baisse. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss dès son ouverture.

Haven Gold Daily Breakout n'utilise pas de méthodes dangereuses telles que la martingale, la grille d'ordres ou le moyennage à la baisse. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss dès son ouverture. Adaptabilité au marché (Stop Loss ATR) : Grâce à la possibilité d'utiliser un Stop Loss dynamique basé sur la volatilité (ATR), l'EA s'adapte de manière flexible aux conditions actuelles du marché.

Grâce à la possibilité d'utiliser un Stop Loss dynamique basé sur la volatilité (ATR), l'EA s'adapte de manière flexible aux conditions actuelles du marché. Flexibilité des réglages de risque : Vous pouvez choisir entre un calcul de lot en pourcentage du dépôt ou l'utilisation d'un lot fixe pour un contrôle total.

Vous pouvez choisir entre un calcul de lot en pourcentage du dépôt ou l'utilisation d'un lot fixe pour un contrôle total. Gestion avancée des transactions : Le Trailing Stop intégré (Breakeven+) aide à protéger les profits réalisés et déplace la position au seuil de rentabilité le plus rapidement possible.

Le Trailing Stop intégré (Breakeven+) aide à protéger les profits réalisés et déplace la position au seuil de rentabilité le plus rapidement possible. Interface intuitive : Le panneau d'information sur le graphique affiche tous les paramètres de fonctionnement clés de l'EA et l'état du compte en temps réel.

Le panneau d'information sur le graphique affiche tous les paramètres de fonctionnement clés de l'EA et l'état du compte en temps réel. Notifications Push et Telegram : Recevez des notifications instantanées sur les opérations de trading, ainsi que des rapports hebdomadaires et mensuels.

Spécificités de la stratégie et gestion des risques (À lire absolument !) Avertissement : La stratégie de l'EA vise à atteindre un pourcentage élevé de transactions gagnantes (win rate), ce qui est obtenu en utilisant un Stop Loss relativement large. Cela signifie que les rares transactions perdantes могут быть значительными по размеру. Veuillez noter : Aspect psychologique : Si des pertes uniques importantes sont psychologiquement inconfortables pour vous, cet Expert Advisor pourrait не vous convenir.

Si des pertes uniques importantes sont psychologiquement inconfortables pour vous, cet Expert Advisor pourrait не vous convenir. Recommandations sur le risque : Commencez petit : Il est fortement recommandé de commencer avec des réglages de risque minimaux (par exemple, un RiskPercent faible) sur un compte de démonstration ou un petit compte réel. Explorez les alternatives : Si cette approche du risque ne vous convient pas, veuillez consulter nos autres produits.



Recommandations et paramètres

Paire de trading : XAUUSD (Or)

XAUUSD (Or) Unité de temps (Timeframe) : Toutes, H1 est recommandé. La logique de l'EA est basée sur les données D1 et M1, donc l'unité de temps sur le graphique n'affecte pas ses décisions de trading.

Toutes, est recommandé. La logique de l'EA est basée sur les données D1 et M1, donc l'unité de temps sur le graphique n'affecte pas ses décisions de trading. Dépôt minimum : à partir de 200 USD

Important : Avant de l'utiliser sur un compte réel, veuillez tester minutieusement l'Expert Advisor sur un compte de démonstration avec différents réglages. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading sur les marchés financiers comporte un niveau de risque élevé.