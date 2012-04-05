Haven Gold Daily Breakout
- Experts
- Maksim Tarutin
- 버전: 1.8
- 업데이트됨: 5 1월 2026
- 활성화: 5
Haven Gold Daily Breakout은 금융 시장에서 가장 인기 있고 이해하기 쉬운 전략 중 하나인 일일 범위 돌파를 거래하기 위해 만들어진 완전 자동화된 익스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 금(XAUUSD)에 특별히 최적화되어 높은 변동성을 활용하여 수익을 창출하는 동시에, 엄격하게 리스크를 관리하고 감정적인 결정을 배제합니다.
거래 원칙: 투명하고 검증된 전략
"블랙박스"와 달리, Haven Gold Daily Breakout의 로직은 간단하고 효과적이며 완전히 투명합니다. 이 EA는 복잡한 지표나 모호한 신호를 사용하지 않습니다. 그 작동은 클래식한 가격 행동 분석에 기반합니다.
- 거래 범위 식별: 새로운 거래일이 시작될 때마다 EA는 자동으로 전날의 고가(High)와 저가(Low)를 식별합니다. 이 수준들은 트레이딩에서 PDH(전일 고가)와 PDL(전일 저가)로 알려져 있습니다.
- 돌파 대기: 이 두 수준은 시장 진입의 핵심 지점이 됩니다. EA는 가격이 이 수준 중 하나를 확실하게 돌파할 때까지 참을성 있게 기다리며, 이는 강력한 방향성 임펄스를 신호합니다.
- 상향 돌파 (가격이 전일 고가 위에서 안착) → 매수 (BUY) 거래가 열립니다.
- 하향 돌파 (가격이 전일 저가 아래에서 안착) → 매도 (SELL) 거래가 열립니다.
- 규율 및 통제: 하루 한 번의 진입. 첫 번째 돌파와 거래 개시 직후, EA는 다음 거래일까지 새로운 신호 검색을 중단합니다. 이 엄격한 필터는 혼란스러운 진입을 배제하고 시장 불확실성 기간 동안 과도한 거래로부터 귀하의 예금을 보호합니다.
주요 장점 및 기능
- 투명한 거래 전략: 더 이상 "비밀 알고리즘"은 없습니다. EA가 어떤 원칙으로 거래하는지 정확히 알 수 있어 그 결정을 신뢰할 수 있습니다.
- 금(XAUUSD)에 집중: EA는 금의 독특한 변동성과 가격 움직임 특성을 고려하여 금 거래에 특별히 최적화되었습니다.
- 안전한 자금 관리: Haven Gold Daily Breakout은 마틴게일, 그리드, 물타기와 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 개시 순간부터 손절매로 보호됩니다.
- 시장 적응성 (ATR 손절매): 변동성 기반의 동적 손절매(ATR) 사용 기능 덕분에 EA는 현재 시장 상황에 유연하게 적응합니다.
- 유연한 리스크 설정: 예금 대비 백분율로 랏 크기를 계산하거나 완전한 통제를 위해 고정 랏을 사용할 수 있습니다.
- 고급 거래 관리: 내장된 트레일링 스탑(손익분기점+)은 획득한 수익을 보호하고 포지션을 가능한 한 빨리 손익분기점으로 이동시키는 데 도움을 줍니다.
- 직관적인 인터페이스: 차트의 정보 패널은 EA의 모든 주요 작동 파라미터와 계좌 상태를 실시간으로 표시합니다.
- 푸시 및 텔레그램 알림: 거래 작업에 대한 즉각적인 알림과 주간 및 월간 보고서를 받아보세요.
전략 특징 및 리스크 관리 (필독!)
경고: 이 EA의 전략은 상대적으로 큰 손절매를 사용하여 높은 승률을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이는 드물게 발생하는 손실 거래가 상당한 규모일 수 있음을 의미합니다.
참고:
- 심리적 측면: 상당한 단일 손실이 심리적으로 불편하다면, 이 익스퍼트 어드바이저는 귀하에게 적합하지 않을 수 있습니다.
- 리스크 권장 사항:
- 작게 시작하기: 데모 계좌나 소액 실계좌에서 최소한의 리스크 설정(예: 낮은 RiskPercent)으로 시작하는 것을 강력히 권장합니다.
- 대안 고려: 이 리스크 접근 방식이 귀하에게 맞지 않는 경우, 저희의 다른 제품들을 검토해 보시기 바랍니다.
권장 사항 및 파라미터
- 거래 쌍: XAUUSD (금)
- 타임프레임: 모든 타임프레임, H1 권장. EA의 로직은 D1 및 M1 데이터를 기반으로 하므로 차트의 타임프레임은 거래 결정에 영향을 미치지 않습니다.
- 최소 예치금: 200 USD부터
중요: 실계좌에서 사용하기 전에, 데모 계좌에서 다양한 설정으로 익스퍼트 어드바이저를 철저히 테스트하십시오. 과거의 성과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 금융 시장에서의 거래는 높은 수준의 리스크를 수반합니다.