Haven Gold Daily Breakout

Haven Gold Daily Breakout은 금융 시장에서 가장 인기 있고 이해하기 쉬운 전략 중 하나인 일일 범위 돌파를 거래하기 위해 만들어진 완전 자동화된 익스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 금(XAUUSD)에 특별히 최적화되어 높은 변동성을 활용하여 수익을 창출하는 동시에, 엄격하게 리스크를 관리하고 감정적인 결정을 배제합니다.

거래 원칙: 투명하고 검증된 전략

"블랙박스"와 달리, Haven Gold Daily Breakout의 로직은 간단하고 효과적이며 완전히 투명합니다. 이 EA는 복잡한 지표나 모호한 신호를 사용하지 않습니다. 그 작동은 클래식한 가격 행동 분석에 기반합니다.

거래 범위 식별: 새로운 거래일이 시작될 때마다 EA는 자동으로 전날의 고가(High)와 저가(Low)를 식별합니다. 이 수준들은 트레이딩에서 PDH(전일 고가)와 PDL(전일 저가)로 알려져 있습니다. 돌파 대기: 이 두 수준은 시장 진입의 핵심 지점이 됩니다. EA는 가격이 이 수준 중 하나를 확실하게 돌파할 때까지 참을성 있게 기다리며, 이는 강력한 방향성 임펄스를 신호합니다. 상향 돌파 (가격이 전일 고가 위에서 안착) → 매수 (BUY) 거래가 열립니다.

돌파 (가격이 전일 고가 위에서 안착) → 거래가 열립니다. 하향 돌파 (가격이 전일 저가 아래에서 안착) → 매도 (SELL) 거래가 열립니다. 규율 및 통제: 하루 한 번의 진입. 첫 번째 돌파와 거래 개시 직후, EA는 다음 거래일까지 새로운 신호 검색을 중단합니다. 이 엄격한 필터는 혼란스러운 진입을 배제하고 시장 불확실성 기간 동안 과도한 거래로부터 귀하의 예금을 보호합니다.

주요 장점 및 기능

투명한 거래 전략: 더 이상 "비밀 알고리즘"은 없습니다. EA가 어떤 원칙으로 거래하는지 정확히 알 수 있어 그 결정을 신뢰할 수 있습니다.

더 이상 "비밀 알고리즘"은 없습니다. EA가 어떤 원칙으로 거래하는지 정확히 알 수 있어 그 결정을 신뢰할 수 있습니다. 금(XAUUSD)에 집중: EA는 금의 독특한 변동성과 가격 움직임 특성을 고려하여 금 거래에 특별히 최적화되었습니다.

EA는 금의 독특한 변동성과 가격 움직임 특성을 고려하여 금 거래에 특별히 최적화되었습니다. 안전한 자금 관리: Haven Gold Daily Breakout은 마틴게일, 그리드, 물타기와 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 개시 순간부터 손절매로 보호됩니다.

Haven Gold Daily Breakout은 마틴게일, 그리드, 물타기와 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 개시 순간부터 손절매로 보호됩니다. 시장 적응성 (ATR 손절매): 변동성 기반의 동적 손절매(ATR) 사용 기능 덕분에 EA는 현재 시장 상황에 유연하게 적응합니다.

변동성 기반의 동적 손절매(ATR) 사용 기능 덕분에 EA는 현재 시장 상황에 유연하게 적응합니다. 유연한 리스크 설정: 예금 대비 백분율로 랏 크기를 계산하거나 완전한 통제를 위해 고정 랏을 사용할 수 있습니다.

예금 대비 백분율로 랏 크기를 계산하거나 완전한 통제를 위해 고정 랏을 사용할 수 있습니다. 고급 거래 관리: 내장된 트레일링 스탑(손익분기점+)은 획득한 수익을 보호하고 포지션을 가능한 한 빨리 손익분기점으로 이동시키는 데 도움을 줍니다.

내장된 트레일링 스탑(손익분기점+)은 획득한 수익을 보호하고 포지션을 가능한 한 빨리 손익분기점으로 이동시키는 데 도움을 줍니다. 직관적인 인터페이스: 차트의 정보 패널은 EA의 모든 주요 작동 파라미터와 계좌 상태를 실시간으로 표시합니다.

차트의 정보 패널은 EA의 모든 주요 작동 파라미터와 계좌 상태를 실시간으로 표시합니다. 푸시 및 텔레그램 알림: 거래 작업에 대한 즉각적인 알림과 주간 및 월간 보고서를 받아보세요.

전략 특징 및 리스크 관리 (필독!) 경고: 이 EA의 전략은 상대적으로 큰 손절매를 사용하여 높은 승률을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이는 드물게 발생하는 손실 거래가 상당한 규모일 수 있음을 의미합니다. 참고: 심리적 측면: 상당한 단일 손실이 심리적으로 불편하다면, 이 익스퍼트 어드바이저는 귀하에게 적합하지 않을 수 있습니다.

리스크 권장 사항: 작게 시작하기: 데모 계좌나 소액 실계좌에서 최소한의 리스크 설정(예: 낮은 RiskPercent)으로 시작하는 것을 강력히 권장합니다. 대안 고려: 이 리스크 접근 방식이 귀하에게 맞지 않는 경우, 저희의 다른 제품들을 검토해 보시기 바랍니다.



권장 사항 및 파라미터

거래 쌍: XAUUSD (금)

XAUUSD (금) 타임프레임: 모든 타임프레임, H1 권장. EA의 로직은 D1 및 M1 데이터를 기반으로 하므로 차트의 타임프레임은 거래 결정에 영향을 미치지 않습니다.

모든 타임프레임, 권장. EA의 로직은 D1 및 M1 데이터를 기반으로 하므로 차트의 타임프레임은 거래 결정에 영향을 미치지 않습니다. 최소 예치금: 200 USD부터

중요: 실계좌에서 사용하기 전에, 데모 계좌에서 다양한 설정으로 익스퍼트 어드바이저를 철저히 테스트하십시오. 과거의 성과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 금융 시장에서의 거래는 높은 수준의 리스크를 수반합니다.