Haven Gold Daily Breakout

Haven Gold Daily Breakout – это полностью автоматизированный советник, созданный для торговли по одной из самых популярных и понятных стратегий на финансовых рынках: пробой дневного диапазона. Он специально оптимизирован для золота (XAUUSD), чтобы использовать его высокую волатильность для получения прибыли, при этом строго контролируя риски и исключая эмоциональные решения.

Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ || Мониторинг советника -> ПОСМОТРЕТЬ

Принцип торговли: прозрачная и проверенная стратегия

В отличие от "черных ящиков", логика Haven Gold Daily Breakout проста, эффективна и полностью прозрачна. Советник не использует сложные индикаторы или неоднозначные сигналы. Его работа основана на классическом анализе ценового действия.

  1. Определение торгового диапазона: В начале каждого торгового дня советник автоматически определяет максимум (High) и минимум (Low) предыдущего дня. Эти уровни известны как PDH (Previous Day High) и PDL (Previous Day Low).
  2. Ожидание пробоя: Эти два уровня становятся ключевыми точками для входа в рынок. Советник терпеливо ждет, пока цена уверенно пробьет один из этих уровней, что сигнализирует о сильном направленном импульсе.
    • Пробой вверх (цена закрепляется выше High предыдущего дня) → открывается сделка BUY.
    • Пробой вниз (цена закрепляется ниже Low предыдущего дня) → открывается сделка SELL.
  3. Дисциплина и контроль: один вход в день. Сразу после первого пробоя и открытия сделки советник прекращает поиск новых сигналов до следующего торгового дня. Этот строгий фильтр исключает хаотичные входы и защищает ваш депозит от чрезмерной торговли в периоды рыночной неопределенности.

Ключевые преимущества и функции

  • Прозрачная торговая стратегия: Больше никаких "секретных алгоритмов". Вы точно знаете, по какому принципу торгует советник, что позволяет вам доверять его решениям.
  • Фокус на золоте (XAUUSD): Советник специально оптимизирован для торговли золотом, учитывая его уникальную волатильность и характер движения цены.
  • Безопасное управление капиталом: Haven Gold Daily Breakout не использует опасные методы, такие как мартингейл, сетка ордеров или усреднение. Каждая сделка с момента открытия защищена Стоп Лоссом.
  • Адаптивность к рынку (ATR Stop Loss): Благодаря возможности использования динамического Стоп Лосса, основанного на волатильности (ATR), советник гибко подстраивается под текущие рыночные условия.
  • Гибкость в настройках риска: Вы можете выбирать между расчетом лота в процентах от депозита или использовать фиксированный лот для полного контроля над риском.
  • Продвинутое сопровождение сделок: Встроенный Трейлинг Стоп (Breakeven+) помогает защитить полученную прибыль и максимально быстро переводит позицию в безубыток.
  • Интуитивно понятный интерфейс: Информационная панель на графике отображает все ключевые параметры работы советника и состояние счета в реальном времени.
  • Push- и Telegram-уведомления: Получайте мгновенные уведомления о торговых операциях, а также еженедельные и ежемесячные отчеты.

Особенности стратегии и управление риском (Обязательно к прочтению!)

Предупреждение: Стратегия советника направлена на достижение высокого процента прибыльных сделок (винрейт). Это достигается за счет использования относительно большого Стоп Лосса, поэтому редкие убыточные сделки могут быть значительными.

Пожалуйста, обратите внимание:

  • Психологический аспект: Если для вас психологически дискомфортны значительные разовые убытки, данный советник может вам не подойти.
  • Рекомендации по риску:
    1. Начинайте с малого: Настоятельно рекомендуется начать с минимальных настроек риска (например, низкий RiskPercent) на демо- или небольшом реальном счете.
    2. Изучите альтернативы: Если такой подход к риску вам не подходит, пожалуйста, ознакомьтесь с другими нашими продуктами.

Рекомендации и параметры

  • Торговая пара: XAUUSD (Золото)
  • Таймфрейм: Любой, рекомендуется H1. Логика советника основана на данных D1 и M1, поэтому таймфрейм на графике не влияет на торговые решения.
  • Минимальный депозит: от 200 USD

Важно: Перед использованием на реальном счете, пожалуйста, тщательно протестируйте советника на демо-счете с разными настройками. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска.

