Haven Gold Daily Breakout – это полностью автоматизированный советник, созданный для торговли по одной из самых популярных и понятных стратегий на финансовых рынках: пробой дневного диапазона. Он специально оптимизирован для золота (XAUUSD), чтобы использовать его высокую волатильность для получения прибыли, при этом строго контролируя риски и исключая эмоциональные решения.

Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ || Мониторинг советника -> ПОСМОТРЕТЬ

Принцип торговли: прозрачная и проверенная стратегия

В отличие от "черных ящиков", логика Haven Gold Daily Breakout проста, эффективна и полностью прозрачна. Советник не использует сложные индикаторы или неоднозначные сигналы. Его работа основана на классическом анализе ценового действия.

Определение торгового диапазона: В начале каждого торгового дня советник автоматически определяет максимум (High) и минимум (Low) предыдущего дня. Эти уровни известны как PDH (Previous Day High) и PDL (Previous Day Low). Ожидание пробоя: Эти два уровня становятся ключевыми точками для входа в рынок. Советник терпеливо ждет, пока цена уверенно пробьет один из этих уровней, что сигнализирует о сильном направленном импульсе. Пробой вверх (цена закрепляется выше High предыдущего дня) → открывается сделка BUY .

(цена закрепляется выше High предыдущего дня) → открывается сделка . Пробой вниз (цена закрепляется ниже Low предыдущего дня) → открывается сделка SELL. Дисциплина и контроль: один вход в день. Сразу после первого пробоя и открытия сделки советник прекращает поиск новых сигналов до следующего торгового дня. Этот строгий фильтр исключает хаотичные входы и защищает ваш депозит от чрезмерной торговли в периоды рыночной неопределенности.

Ключевые преимущества и функции

Прозрачная торговая стратегия: Больше никаких "секретных алгоритмов". Вы точно знаете, по какому принципу торгует советник, что позволяет вам доверять его решениям.

Больше никаких "секретных алгоритмов". Вы точно знаете, по какому принципу торгует советник, что позволяет вам доверять его решениям. Фокус на золоте (XAUUSD): Советник специально оптимизирован для торговли золотом, учитывая его уникальную волатильность и характер движения цены.

Советник специально оптимизирован для торговли золотом, учитывая его уникальную волатильность и характер движения цены. Безопасное управление капиталом: Haven Gold Daily Breakout не использует опасные методы, такие как мартингейл, сетка ордеров или усреднение. Каждая сделка с момента открытия защищена Стоп Лоссом.

Haven Gold Daily Breakout не использует опасные методы, такие как мартингейл, сетка ордеров или усреднение. Каждая сделка с момента открытия защищена Стоп Лоссом. Адаптивность к рынку (ATR Stop Loss): Благодаря возможности использования динамического Стоп Лосса, основанного на волатильности (ATR), советник гибко подстраивается под текущие рыночные условия.

Благодаря возможности использования динамического Стоп Лосса, основанного на волатильности (ATR), советник гибко подстраивается под текущие рыночные условия. Гибкость в настройках риска: Вы можете выбирать между расчетом лота в процентах от депозита или использовать фиксированный лот для полного контроля над риском.

Вы можете выбирать между расчетом лота в процентах от депозита или использовать фиксированный лот для полного контроля над риском. Продвинутое сопровождение сделок: Встроенный Трейлинг Стоп (Breakeven+) помогает защитить полученную прибыль и максимально быстро переводит позицию в безубыток.

Встроенный Трейлинг Стоп (Breakeven+) помогает защитить полученную прибыль и максимально быстро переводит позицию в безубыток. Интуитивно понятный интерфейс: Информационная панель на графике отображает все ключевые параметры работы советника и состояние счета в реальном времени.

Информационная панель на графике отображает все ключевые параметры работы советника и состояние счета в реальном времени. Push- и Telegram-уведомления: Получайте мгновенные уведомления о торговых операциях, а также еженедельные и ежемесячные отчеты.

Особенности стратегии и управление риском (Обязательно к прочтению!) Предупреждение: Стратегия советника направлена на достижение высокого процента прибыльных сделок (винрейт). Это достигается за счет использования относительно большого Стоп Лосса, поэтому редкие убыточные сделки могут быть значительными. Пожалуйста, обратите внимание: Психологический аспект: Если для вас психологически дискомфортны значительные разовые убытки, данный советник может вам не подойти.

Если для вас психологически дискомфортны значительные разовые убытки, данный советник может вам не подойти. Рекомендации по риску: Начинайте с малого: Настоятельно рекомендуется начать с минимальных настроек риска (например, низкий RiskPercent) на демо- или небольшом реальном счете. Изучите альтернативы: Если такой подход к риску вам не подходит, пожалуйста, ознакомьтесь с другими нашими продуктами.



Рекомендации и параметры

Торговая пара: XAUUSD (Золото)

XAUUSD (Золото) Таймфрейм: Любой, рекомендуется H1 . Логика советника основана на данных D1 и M1, поэтому таймфрейм на графике не влияет на торговые решения.

Любой, рекомендуется . Логика советника основана на данных D1 и M1, поэтому таймфрейм на графике не влияет на торговые решения. Минимальный депозит: от 200 USD

Важно: Перед использованием на реальном счете, пожалуйста, тщательно протестируйте советника на демо-счете с разными настройками. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска.