Haven Market Structure PRO - Profesyonel Piyasa Analistiniz

Karşınızda  Haven Market Structure PRO – bu sadece bir indikatör değil, Fiyat Hareketi (Price Action) ve Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts) gibi temel kavramlara dayanan, fiyat hareketi analizini otomatikleştiren eksiksiz bir sistemdir. Bu PRO sürümü, grafik üzerinde maksimum kontrol sahibi olmak ve piyasanın tam resmini görmek isteyen yatırımcılar için oluşturulmuştur.

Diğer ürünler -> BURADA

Piyasa yapısını anlamak, kârlı ticaretin temelidir. İndikatör, en önemli yapısal unsurları otomatik olarak belirleyerek, sağlam alım satım kararları vermeniz için size zaman kazandırır.

İndikatörün Temel Sinyalleri

  • BOS (Break of Structure / Yapı Kırılımı) – fiyatın bir önceki tepeyi (yükseliş trendinde) veya dibi (düşüş trendinde) kırması durumunda ortaya çıkar. Bu,  mevcut trendin gücünün bir onayıdır.

  • CHoCH (Change of Character / Karakter Değişimi) – fiyatın yapıyı ters yönde kırması durumunda meydana gelir (örneğin, bir yükseliş trendindeki son dibi kırması). Bu,  potansiyel bir trend değişiminin ilk ve en önemli işaretidir.

PRO Sürümündeki Yenilikler ve Benzersiz Özellikler Nelerdir?

PRO sürümü, indikatörü kapsamlı bir ticaret sistemine dönüştüren gelişmiş özellikler içerir:

  1. Dinamik Volatilite Bantları (ATR tabanlı)
    Sadece volatiliteyi göstermekle kalmaz, aynı zamanda  dinamik destek veya direnç olarak çalışırlar. Yükseliş trendinde alt bant (Boğa Bandı) fiyatı takip ederken, düşüş trendinde üst bant (Ayı Bandı) fiyatı takip eder. Bu, pozisyonunuzu görsel olarak yönetmenize ve trendin gücünü belirlemenize yardımcı olur.

  2. Otomatik Grafik Renklendirme
    Mevcut trend hakkındaki şüpheleri unutun! İndikatör,  mumları aktif volatilite bandının rengine göre otomatik olarak boyar. Turkuaz mumlar yükseliş trendini, kırmızı mumlar ise düşüş trendini gösterir. Piyasada kimin baskın olduğunu anında belirlersiniz.

  3. İşlem Seansı Görselleştirme
    Sadece belirli saatlerde mi işlem yapıyorsunuz? Bu özelliği etkinleştirin, indikatör  grafikte aktif olmayan işlem saatlerini gölgelendirsin. Bu, en volatil saatlere odaklanmanıza ve "sığ" bir piyasada işlem yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Haven Market Structure PRO'nun Tüm Özellikleri:

  • Salınımların (swing) otomatik olarak belirlenmesi:  Daha Yüksek Tepeler (HH), Daha Düşük Dipler (LL), Daha Yüksek Dipler (HL) ve Daha Düşük Tepeler (LH).

  • BOS kırılımlarının ve  CHoCH karakter değişimlerinin net bir şekilde tanımlanması.

  • Trend görselleştirmesi için Dinamik Volatilite Bantları (ATR Bands).

  • Trend yönüne göre mumların otomatik renklendirilmesi.

  • Kilit saatlere odaklanmak için işlem seansı görselleştirmesi.

  • Esnek kırılım ayarı: mum gövdesine veya gölgesine (fitil) göre.

  • Gelişmiş bildirim sistemi: Alarmlar (terminalde) ve Anlık Bildirimler (telefona), böylece hiçbir sinyali kaçırmazsınız.

  • Tamamen özelleştirilebilir görünüm: renkler, boyutlar, çizgi stilleri — her şey sizin kontrolünüzde.

  • Herhangi bir döviz çifti ve herhangi bir zaman diliminde çalışmak üzere optimize edilmiştir.

  • Geçmiş verilerdeki hesaplamaları sınırlayarak PC kaynaklarından tasarruf sağlayan HistoryBars parametresi.

Ana Ayarlar:

  • SwingPeriod – ekstrem noktaları belirleme hassasiyeti. Daha küçük bir değer = daha fazla yerel salınım.

  • HistoryBars – analiz için geçmiş bar sayısı (0 = tüm barlar).

  • UseBodyForBreakout – kırılımı belirlemek için mum gövdesini (true) veya gölgesini (false) kullanın.

  • ShowVolatilityBands – volatilite bantlarının gösterimini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

  • ATRLength / VolatilityMultiplier – volatilite bantlarının genişliğini hesaplamak için parametreler.

  • EnableChartColoring – mumların otomatik renklendirilmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

  • ShowTradingSession – işlem seanslarının gösterimini etkinleştirin/devre dışı bırakın ve saatlerini belirtin.

  • Notification Settings – bildirim ayarları.

Bu indikatör kimler için?

  • Fiyat Hareketi (Price Action) yatırımcıları için: analizinizi otomatikleştirin ve zamandan tasarruf edin.

  • Akıllı Para Konseptleri (SMC) takipçileri için: bu stratejinin temelini oluşturan net BOS ve CHoCH sinyalleri alın.

  • Yeni başlayanlar için: piyasanın nasıl hareket ettiğini anlamaya başlayın ve fiyat yapısını görmeyi öğrenin.

  • Deneyimli yatırımcılar için: fikirlerinizi doğrulayacak ve önemli bir kurulumu kaçırmamanızı sağlayacak güçlü bir yardımcı edinin.

Haven Market Structure PRO ile girişlerinizin doğruluğunu artırın ve piyasayı daha derinlemesine anlamaya başlayın! Her türlü soru ve öneri için özel mesaj yoluyla iletişime geçin.

Jose Nunes
75
Using multiple indicators from this developer to help with market structure and top down bottom up analysis "Daily", "Weekly", "Monthly" and "Yearly decision making, I only had a small problem with pro version which was sorted within hours. Very friendly and helpful and all the tools are fully customisable and easy to understand, highly recommended. If I have to give a tip, remember they are indicators to help you with your market analysis.

