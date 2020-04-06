Haven Gold Daily Breakout

Haven Gold Daily Breakout 是一款全自动EA（智能交易系统），专为金融市场上最流行、最易于理解的策略之一而设计：日内区间突破。它专门针对黄金（XAUUSD）进行了优化，以利用其高波动性获取利润，同时严格控制风险并排除情绪化决策。

我的其他产品 -> 这里 || EA监控 -> 查看

交易原理：透明且经过验证的策略

与“黑匣子”系统不同，Haven Gold Daily Breakout 的逻辑简单、高效且完全透明。该EA不使用复杂的指标或模棱两可的信号。其操作基于经典的价格行为分析。

  1. 确定交易区间： 在每个新交易日开始时，EA会自动确定前一天的最高价（High）和最低价（Low）。这些水平在交易中被称为PDH（前一日高点）和PDL（前一日低点）。
  2. 等待突破： 这两个水平成为入市的关键点。EA会耐心等待价格有效突破其中一个水平，这预示着强烈的方向性动力。
    • 向上突破（价格稳定在前一日高点之上）→ 开启买入 (BUY) 交易。
    • 向下突破（价格稳定在前一日低点之下）→ 开启卖出 (SELL) 交易。
  3. 纪律与控制：每日一次入场。 在第一次突破并开仓后，EA会停止寻找新信号，直到下一个交易日。这个严格的过滤器可以排除混乱的入场，并在市场不确定期间保护您的账户免受过度交易的影响。

核心优势与功能

  • 透明的交易策略： 不再有“秘密算法”。您能确切地了解EA的交易原理，从而信任其决策。
  • 专注于黄金（XAUUSD）： EA专门为黄金交易进行了优化，考虑了其独特的波动性和价格行为特征。
  • 安全的资金管理： Haven Gold Daily Breakout 不使用马丁格尔、网格或加仓等危险方法。每一笔交易从开仓起就受到止损的保护。
  • 市场适应性（ATR止损）： 通过使用基于波动率（ATR）的动态止损功能，EA能够灵活适应当前的市场状况。
  • 灵活的风险设置： 您可以选择按账户资金的百分比计算手数，也可以使用固定手数进行完全控制。
  • 高级交易管理： 内置的移动止损（保本+）有助于保护已获得的利润，并尽快将仓位移至盈亏平衡点。
  • 直观的界面： 图表上的信息面板实时显示EA的所有关键运行参数和账户状态。
  • 推送和Telegram通知： 接收交易操作的即时通知，以及每周和每月的报告。

策略特点与风险管理（必读！）

警告： 该EA的策略旨在实现高胜率，这是通过使用相对较大的止损来实现的。这意味着不常见的亏损交易可能会数额巨大。

请注意：

  • 心理层面： 如果单次重大亏损让您在心理上感到不适，那么这款EA可能不适合您。
  • 风险建议：
    1. 从小开始： 强烈建议在模拟账户或小型真实账户上从最低的风险设置（例如，较低的RiskPercent）开始。
    2. 考虑其他选择： 如果这种风险管理方式不适合您，请查看我们的其他产品。

建议与参数

  • 交易对： XAUUSD（黄金）
  • 时间周期： 任何周期，推荐 H1。EA的逻辑基于D1和M1数据，因此图表上的时间周期不影响其交易决策。
  • 最低入金： 200美元起

重要提示： 在真实账户上使用之前，请务必在模拟账户上使用不同设置对EA进行全面测试。过往业绩不保证未来回报。金融市场交易涉及高风险。

