Haven ZScore Oscillator

Haven ZScore Osilatörü, fiyatın ortalama değerinden anormal sapmaları belirlemek için tasarlanmış güçlü bir istatistiksel osilatördür. İndikatör sadece fiyatı takip etmekle kalmaz, aynı zamanda mevcut fiyatın istatistiksel olarak ne kadar önemli bir olay olduğunu ölçer, bu da aşırı alım/satım bölgelerini yüksek hassasiyetle belirlemeye ve potansiyel trend dönüş noktalarını bulmaya olanak tanır.

Bu araç, veri odaklı bir yaklaşımı tercih eden ve bir düzeltme veya trend değişikliği olasılığının maksimum olduğu anlarda piyasaya girmeyi amaçlayan yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır.

Diğer ürünler -> BURADA.

Temel Özellikler:

  • Analize İstatistiksel Yaklaşım: Sabit seviyeler kullanan klasik osilatörlerin (örneğin RSI'daki 70/30) aksine, Haven ZScore Osilatörü standart sapmayı kullanır. Bu, mevcut fiyat pozisyonunun son zamanlardaki davranışına göre ne kadar aşırı olduğunun objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

  • Anlaşılır Aşırılık Bölgeleri: İndikatör, belirlenen eşik değerlerinin üstündeki ve altındaki alanları otomatik olarak renklendirir. Bu renkli bölgeler, piyasanın güçlü bir aşırı alım (kırmızı bölge) veya aşırı satım (yeşil bölge) durumunda olduğu durumlara anında dikkat çeker.

  • Kesin Dönüş Sinyalleri: Özel bir algoritma, Z-Skorunun aşırı bir bölgede yerel bir tepe oluşturduğu anda tam olarak alım ve satım okları üretir. Sinyaller kapalı bir barda belirir, bu da yeniden çizimi ortadan kaldırır ve güvenilirliklerini artırır.

  • Esnek Bildirim Sistemi: Hiçbir işlem fırsatını kaçırmayın. İndikatör, terminalde açılır uyarılar (Alerts), cep telefonuna anlık bildirimler ve sesli sinyaller gibi tam bir uyarı seti ile donatılmıştır.

  • İşlem Tarzınıza Göre Tam Özelleştirme: Hesaplama periyodu, sinyaller için eşik seviyeleri, çizgilerin ve bölgelerin renkleri ve ayrıca dolgunun şeffaflığı gibi her şeyi, indikatörü çalışma alanınıza mükemmel bir şekilde entegre etmek için ayarlayabilirsiniz.

Z-Score'un İstatistiksel Temeli:

İndikatörün etkinliği normal dağılım yasasına dayanmaktadır. Aşağıdaki tablo, fiyatın ortalama değerinden belirli sayıda standart sapma (sigma) kadar saptığı bir olayın ne kadar nadir olduğunu göstermektedir.

Z-Skoru Değeri (sapma seviyesi)
 Fiyatın bu seviyenin DIŞINDA olma olasılığı
±1.0 (Bir sigma)
 ~31.7%
±2.0 (İki sigma)
 ~4.55%
±2.5 (Varsayılan seviye)
 ~1.24%
±3.0 (Üç sigma)
 ~0.27%
±4.0 (Dört sigma)
 ~0.0063% (son derece nadir bir olay)

Tablodan da görülebileceği gibi, 2.5'in üzerindeki bir Z-Skoru değeri, fiyatın istatistiksel olarak zamanın sadece yaklaşık %1'inde bulunduğu bir bölgeye girdiği anlamına gelir. Bu tür anormal sapmalar genellikle bir düzeltme veya dönüşten önce gelir ve yatırımcıya yüksek olasılıklı bir giriş noktası sunar.

Pratik Uygulama Senaryoları:

Bu indikatör aşağıdaki işlem durumlarında özellikle faydalıdır:

  • Ortalamaya Dönüş İşlemleri (Mean Reversion): Bu, Z-Skoru için ana stratejidir. İndikatör çizgisi kırmızı bölgeye (>2.5) derinlemesine girdiğinde ve bir satış oku belirdiğinde, bu, fiyatın ortalama değerine (sıfır çizgisi) doğru olası bir düşüşün güçlü bir sinyalidir. Aynı durum yeşil bölgedeki alımlar için de geçerlidir.

  • Trend Tükenmesinin Belirlenmesi: Aşırı seviyelere ulaşan Z-Skoru değerleri (örneğin, +/- 4), genellikle mevcut trendin duygusal olarak tükendiğini gösterir. Bu, mevcut pozisyonlardan kar almak veya bir karşı trend işlemi için hazırlanmak için mükemmel bir an olabilir.

  • Trend Yönündeki İşlemlerin Filtrelenmesi: Haven ZScore Osilatörünü bir filtre olarak kullanın. Örneğin, ana stratejiniz bir alım sinyali verdiyse ancak Z-Skoru zaten kırmızı aşırı alım bölgesindeyse, büyüme potansiyeli zaten sınırlı olduğundan böyle bir girişi atlamak daha akıllıca olacaktır.

Sonuç olarak, Haven ZScore Osilatörü sıradan bir osilatör değildir. Bu, subjektif değerlendirmeleri objektif verilerle değiştiren, piyasa gürültüsünü filtrelemenize ve gerçek piyasa anormalliklerine dayanarak bilinçli işlem kararları vermenize yardımcı olan profesyonel bir istatistiksel araçtır.


Önerilen ürünler
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Göstergeler
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Göstergeler
This is Gekko's Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX), a customized version of the famous ADX indicator. Use the regular ADX and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the ADX calculation; PlotSignalType: How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Show Signals for Trend Confirmation Swings; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube VIX'e hoş geldiniz Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu gösterge size sp500 / us500 hacimli piyasa hakkında gerçek bilgi sağlar Tanım HiperCube VIX, CBOE Volatilite Endeksi olarak bilinir ve piyasa korkusu veya stresinin yaygın olarak bilinen bir ölçüsüdür. Geniş piyasa için bir vekil olarak S&P 500 endeksini kullanarak hisse senedi piyasasındaki belirsizlik ve volatilite seviyesini işaret eder. VIX Endeksi, S&P 500 endeksindeki opsiyon sözleşmelerinin fiyatlarına göre
FREE
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Göstergeler
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Göstergeler
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Mitimom
Danil Poletavkin
Göstergeler
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Göstergeler
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Trilliant Trend
Philip Sint Sae
Göstergeler
Trilliant trend göstergesi. Trilliant trend, trendi erken tespit etmek için gizli saygın göstergeleri birleştiren gelişmiş bir forex göstergesidir. Adının gösterdiği gibi bu bir trend göstergesi ama neredeyse tüm forex stratejileri (her biri) ticaret için birleştirilmiştir, göstergede ayarları, bantları ve satırları manipüle eder. Her forex stratejisi trilyonluk eğilimi kullanarak ticaret edilebilir. Koşullar oluşturan mumlar bir satın alma sinyali okunuşu vermek için trilliant üst bantı ve
ADX Histogram Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
ADX Histogram Indicator for MetaTrader 5 This indicator is a trend analysis utility available in MetaTrader 5, designed to assist traders in detecting market direction and evaluating trend strength with precision. When the ADX line is sloping up or down, it signals a trending condition. A flat, sideways ADX line usually indicates a lack of momentum or market consolidation. This tool works effectively across different financial markets and supports all forex pairs. «Indicator Installation & User
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Göstergeler
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Göstergeler
Tops & Bottoms Indicator FREE   Tops abd Bottoms:   An effective indicator for your trades The tops and bottoms indicator helps you to find  ascending and descending channel formations with indications of ascending and/or descending tops and bottoms. In addition, it  show possibles  opportunities with a small yellow circle when the indicator encounters an impulse formation. This indicator provide to you  more security and speed in making entry decisions. Also test our FREE advisor indicator:  
FREE
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
Göstergeler
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
Renko System
Marco Montemari
Göstergeler
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Avi vertex
Alexey Viktorov
3.56 (9)
Göstergeler
The indicator displays trend slowdown or possible end of trend and price reversal. The indicator has no parameters. When red bars appear and when they become shorter, we can talk about the approaching end of the downtrend. When green bars become shorter, we can expect the approaching end of the uptrend.
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
RCCMA Custom Moving Average for RCC
Yutaka Okamoto
Göstergeler
RCCMA is a general moving average indicator that works with ReviewCandleChart. Original is "Custom Moving Average" provided by MetaQuotes Software Corp. Based on that source code, I corresponded to ReviewCandleChart . Advantages When ReviewCandleChart is ON, no line will be displayed on the right side from the vertical reference line. When ReviewCandleChart is ON and you press a key such as "Z" or "X" Following that, the MA is drawn. When ReviewCandleChart is OFF, the same drawing as the origin
FREE
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.66 (35)
Göstergeler
The indicator is intended for recognition and marking 1-2-3 buy and sell patterns on a chart. The indicator will help a trade to determine the starting and signal fractals, and to specify the possible entry points on all timeframes in МetaTrader 5. Fibonacci lines are drawn on the chart to indicate supposed targets of moving on the basis of the wave theory. The 1-2-3 formations appear to be especially important as divergences (convergences) are formed on price tops and bottoms. The indicator has
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Göstergeler
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Göstergeler
Introdução O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX). Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis. Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida. Principais características Filtro ba
Will Spread
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Göstergeler
The Larry Wiliams' indicator named WillSpread considers the influence of the secondary Asset (Symbol) on the current Asset (trading). Indicator essence is to transform the correlation between assets in accumulated history data, providing an opportunity to detect various peculiarities and patterns in price dynamics which are invisible to the naked eye. Based on this information, traders can assume further price movement and adjust their strategy accordingly. As exposed on his Book, Larry says: "a
Ichimoku Signals Pro
Shahabeddin Baset
Göstergeler
Features All Ichimoku Signals (Selectable) : Display all reliable signals generated by the Ichimoku indicator. You can choose which signals to view based on your preferences. Filter by Signal Strength : Sort signals by their strength—whether they are weak, neutral, or strong. Live Notifications : Receive real-time notifications for Ichimoku signals. Transparent Cloud : Visualize the Ichimoku cloud in a transparent manner. Available Signals Tenkensen-Kijunsen Cross Price-Kijunsen Cross Price-C
Panic Meter limited
Dmitriy Gurenko
Göstergeler
The indicator measures the frequency of incoming ticks to analyze the market activity. Bullish and bearish ticks are analyzed separately, informing about the currently predominant market sentiment. According to observations, an increase in the frequency of ticks (panic) indicates the beginning of strong price changes, and an increase in the frequency of ticks in a particular direction not only accompanies a price change in this direction, but also often anticipates it. The indicator is indispens
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Göstergeler
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
POC level MT5
Mikhail Nazarenko
Göstergeler
The indicator automatically calculates       and displays the level of the maximum       real   volume Point Of Control (POC) of the Market Profile for the   array of candles   highlighted by a rectangular area. This will significantly increase the accuracy of your position entries when trading POC bounces and reversals. Attention when testing the demo version!   In the MT5 strategy tester , there is no possibility of dragging a rectangle and this is a problem of limitations of the MT5 strategy
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (5)
Göstergeler
The indicator draws a normal chart by coloring it in colors based on prices calculated by the Heiken Ashi indicator algorithm. That is, the shape of the candles does not change. In fact, this is the same Heiken Ashi that does not distort the price chart. Then there will be a drawing of a cat, because there is nothing more to write about the indicator. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Göstergeler
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
Yazarın diğer ürünleri
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
Gösterge   Haven FVG   , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar. Diğer ürünler ->  BURADA Ana Özellikler: Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi   (Bullish FVG Color). Satış FVG rengi   (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı. FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzat
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Göstergeler
Haven Volume Profile, ticaret hacminin dağılımına dayalı olarak önemli fiyat seviyelerini belirlemeye yardımcı olan çok fonksiyonlu bir hacim profili analiz göstergesidir. Piyasayı daha iyi anlamak ve önemli giriş ve çıkış noktalarını belirlemek isteyen profesyonel yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer Ürünler ->  BURADAN Temel Özellikler: Point of Control (POC) Hesaplama - en yüksek ticaret aktivitesinin gerçekleştiği seviye, en likit seviyeleri belirlemeye yardımcı olur Value Area (yüksek ak
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
"Haven Key Levels PDH PDL"   göstergesi, yatırımcıların grafikteki kilit seviyeleri görselleştirmesine yardımcı olur. Aşağıdaki seviyeleri otomatik olarak işaretler: DO (Daily Open)   — Günlük Açılış seviyesi. NYM (New York Midnight)   — New York Gece Yarısı seviyesi. PDH (Previous Day High)   — Önceki Günün En Yüksek seviyesi. PDL (Previous Day Low)   — Önceki Günün En Düşük seviyesi. WO (Weekly Open)   — Haftalık Açılış seviyesi. MO (Monthly Open)   — Aylık Açılış seviyesi. PWH (Previous Week
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Göstergeler
Haven Stop Loss Hunter Indicator Anahtar seviyeleri analiz etmek için hassas bir araç. Fiyat dinamiklerini daha iyi anlamak ve ticaret kararlarını geliştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer ürünler ->  BURADA Temel Özellikler: Önemli fiyat uçlarını hızlı bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Potansiyel kırılım (sweep) seviyelerinin tespiti Fiyatın belirli bir seviyeyi kırmaya çalıştığı ancak başaramadığı anları tespit eder, olası bir trend dönüşü veya devamı hakkında sinyal
FREE
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Göstergeler
"Haven Candle Timer Countdown" göstergesi, farklı zaman dilimlerinin zaman çerçevelerini kontrol etmenize yardımcı olacak basit ve kullanışlı bir araçtır. Mevcut sunucu saatini ve seçilen üç zaman dilimindeki mumların bitişine kadar olan geri sayımı aynı anda gösterir. Bu araç, birden fazla zaman diliminde mevcut mumun bitişine ne kadar süre kaldığını tam olarak bilmesi gereken trader'lar için özellikle faydalıdır ve böylece zamanında karar vermelerini sağlar. Bu göstergenin kullanımı, analiz sü
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Göstergeler
Haven Average Daily Range , ortalama günlük aralığı (ADR) hesaplayan ve görüntüleyen, yatırımcılara volatiliteyi ve potansiyel günlük fiyat hareketlerini değerlendirmek için vazgeçilmez bir araç sunan güçlü ve esnek bir göstergedir. En son güncelleme ile gösterge, geçmiş verileri doğrudan grafik üzerinde analiz etme yeteneği ekleyerek daha da işlevsel hale geldi! Diğer ürünlerime göz atın ->  BURADAN Ana Özellikler: Geçmiş ADR Seviyeleri: Derinlemesine analiz ve görsel geriye dönük test (backtes
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Göstergeler
Bu göstergenin amacı, fiyat grafiğinde fraktalleri görüntüleyerek, trader'ların önemli yerel zirveleri ve dipleri tanımlamalarına yardımcı olmaktır. Fraktaller, klasik tanıma uyan özel noktalardır: Yerel bir zirve, merkezi mumun her iki taraftaki iki mumu geçtiği durumlarda oluşur ve yerel bir dip, merkezi mumun her iki taraftaki iki mumu geçtiği durumlarda oluşur. Diğer Ürünler ->  BURADA Ana Özellikler ve Avantajlar : Esnek Görüntüleme — Göstergeler, üst ve alt fraktalleri farklı sembollerle g
FREE
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Göstergeler
Haven CBDR , ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR) fiyat aralığını grafikte gösteren kullanımı kolay bir göstergedir. Program, CBDR fiyat aralığını vurgulayan dikdörtgenler çizer ve ayrıca destek ve direnç seviyelerini değerlendirmek için standart sapma çizgilerini gösterir. Ürün, CBDR zaman aralığını, görüntülenecek takvim günleri sayısını, renkleri ve grafik öğeleri stillerini yapılandırmanıza olanak tanır ve grafik temasına göre renk şemasını otomatik olarak ayarlar. Ayrıca, gösterge, günlü
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Göstergeler
Haven Market Structure PRO - Profesyonel Piyasa Analistiniz Karşınızda  Haven Market Structure PRO  – bu sadece bir indikatör değil, Fiyat Hareketi (Price Action) ve Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts) gibi temel kavramlara dayanan, fiyat hareketi analizini otomatikleştiren eksiksiz bir sistemdir. Bu PRO sürümü, grafik üzerinde maksimum kontrol sahibi olmak ve piyasanın tam resmini görmek isteyen yatırımcılar için oluşturulmuştur. Diğer ürünler ->  BURADA Piyasa yapısını anlamak, kâr
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Trend Tracker PRO  her türlü finansal piyasada trendi doğru bir şekilde belirlemek için profesyonel bir göstergedir. Fiyat hareketlerini takip eder ve trader'ların net sinyallere dayanarak bilinçli ticaret kararları almalarına yardımcı olur. Diğer ürünler ->  BURADA Temel Özellikler: Açık Trend Görselleştirmesi - trend çizgisinin renkli görüntülenmesi, sezgisel bir sistemle: yükselen trend için mavi, düşen trend için kırmızı Açık Ticaret Sinyalleri - trend değiştiğinde giriş noktalarını gö
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Göstergeler
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Yardımcı programlar
"Risk Control" Danışmanı "Risk Control", MetaTrader 5 için, belirtilen risk parametreleri ve risk-ödül oranı (RR) bazında pozisyonların kısmi olarak kapatılması sürecini otomatikleştiren gelişmiş bir pozisyon yöneticisidir. Danışman, yatırımcıların açık pozisyonları etkin bir şekilde yönetmelerine, riskleri en aza indirmelerine ve potansiyel karları en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Diğer ürünler -> BURADA Temel özellikler: - Belirtilen parametrelere göre pozisyonların otomatik kısmi
FREE
Haven Gold Daily Breakout
Maksim Tarutin
Uzman Danışmanlar
Haven Gold Daily Breakout , finans piyasalarındaki en popüler ve anlaşılır stratejilerden biri olan günlük aralık kırılımı ile işlem yapmak için oluşturulmuş tam otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Riskleri sıkı bir şekilde kontrol ederken ve duygusal kararları ortadan kaldırırken, yüksek volatilitesinden kâr elde etmek amacıyla özel olarak Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir. Diğer ürünlerim -> BURADA || Danışman Takibi -> GÖRÜNTÜLE İşlem Prensibi: Şeffaf ve Kanıtlanmış Bir Strateji "Kara
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven RSI Candlestick , Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) geleneksel çizgi grafiğini sezgisel bir mum grafiği formatına dönüştüren yenilikçi bir teknik göstergedir. Bu araç, teknik analize dayanan ve piyasa momentumunu ve potansiyel geri dönüş noktalarını daha hızlı ve daha derinlemesine yorumlamayı amaçlayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer ürünler -> BURADA . Temel Özellikler: RSI'ın Mum Olarak Görselleştirilmesi: Temel özellik budur. Artık momentum değişikliği sinyallerini daha erken tesp
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt