Haven QQE PRO
- Göstergeler
- Maksim Tarutin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Haven QQE PRO - Tüm Zaman Dilimlerinde Trendler için Görsel Rehberiniz
Bir yatırımcının ana görevini çözmek için oluşturulmuş QQE algoritmasına dayalı pratik bir araç olan Haven QQE PRO'yu sunuyoruz: mevcut trendi hızla belirlemek ve yönünde işlem yapmak. İndikatör, aynı anda birden fazla zaman diliminden gelen verileri analiz eder ve piyasada kimin baskın olduğunu (alıcılar mı yoksa satıcılar mı) açıkça gösterir.
Grafikler arasında geçiş yapma ihtiyacını unutun. Karar vermek için gereken tüm bilgiler tek bir yerde toplanmıştır.
Tam olarak hangi sinyalleri alacaksınız?
İndikatör, birlikte çalışan üç tür görsel sinyal sunar:
-
Çoklu Zaman Dilimi Gösterge Paneli
Bu sizin ana kılavuzunuzdur. Grafiğin köşesindeki panel, tüm önemli zaman dilimlerinde (örneğin, M5, M15, H1, H4) trendin durumunu ( Boğa, Ayı, Yatay) gösterir. Genel resmi anında değerlendirmenizi sağlar.
-
Alt Penceredeki Histogram
Mevcut zaman diliminizdeki momentumu gösterir:
- Mavi renk — boğa momentumu, alıcılar daha güçlü.
- Kırmızı renk — ayı momentumu, satıcılar daha güçlü.
- Sarı renk — yatay piyasa. Piyasada kararsızlık var, belirgin bir trend yok.
-
Fiyat Grafiğindeki Oklar
Potansiyel giriş noktalarını gösterir:
- Ana oklar: QQE sinyal çizgileri kesiştiğinde ortaya çıkar. Yerel momentumdaki bir değişikliğin sinyalidir.
- Sıfır kesişim okları: ana QQE çizgisi sıfır seviyesini geçtiğinde ortaya çıkar. Momentumun güçlendiğinin sinyalidir.
Bu nasıl kullanılır? Pratik örnekler
İşte yatırımda indikatörü kullanmanın birkaç temel yolu:
-
Strateji №1: Ana trend yönünde giriş (en güvenlisi)
- Gösterge paneline bakıyoruz: örneğin, H1 ve H4 " Boğa" gösteriyor. Bu bizim ana trendimiz.
- Çalışma zaman diliminde (örneğin M15) bir geri çekilme bekliyoruz. Histogram geçici olarak kırmızıya döner.
- Histogram tekrar maviye döndüğünde ve grafikte bir boğa oku belirdiğinde, bir alış giriş noktası ararız.
-
Strateji №2: Yatay piyasa filtresi
Gösterge paneli çelişkili sinyaller gösteriyorsa (örneğin, H1 "Boğa" ve H4 "Ayı") ve zaman diliminizdeki histogram sık sık sarı ise, bu belirsizliğin açık bir işaretidir. Böyle zamanlarda yanlış sinyallerden kaçınmak için piyasadan uzak durmak daha iyidir.
-
Strateji №3: Momentum gücünü belirleme
Ana sinyali (örneğin, mavi bir histogram ve yukarı ok) aldıktan sonra, ek bir sıfır kesişim okunun ortaya çıkması, boğa hareketinin güç kazandığını teyit eder. Bu, pozisyona ekleme yapmak için kullanılabilir.
Haven QQE PRO'nun Tüm Özellikleri:
-
Özelleştirilebilir zaman dilimlerine sahip çoklu zaman dilimi gösterge paneli (M5, M15, H1, H4, D1 vb.).
-
Mevcut momentumu (Boğa/Ayı/Yatay) hızlı bir şekilde değerlendirmek için renkli histogram.
-
Grafikte iki tür ok sinyali: çizgi kesişimi ve sıfır seviyesi kesişimi.
-
Esnek bildirim sistemi: Uyarılar, telefona Anlık Bildirimler, E-posta.
-
Mevcut grafikte daha yüksek bir zaman diliminden (MTF) veri görüntüleme yeteneği.
-
Renklerin, boyutların ve indikatör parametrelerinin tam olarak özelleştirilmesi.
-
Benzersiz nesne öneki sayesinde diğer indikatörlerle çakışmaz.
Ana Ayarlar:
-
SF (Düzeltme faktörü) – indikatör hassasiyeti.
-
ShowDashboard – bilgi panelini etkinleştir/devre dışı bırak.
-
Timeframes – gösterge paneli için zaman dilimleri listesi (örneğin, "M15,H1,H4").
-
ArrowsOnCrossover / ArrowsOnZeroCross – okların gösterimini yönetin.
-
ColorHistogramSideways – yatay piyasanın sarı renkle vurgulanmasını etkinleştir/devre dışı bırak.
-
Notification Settings – bildirim ayarları.