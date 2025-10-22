Haven Range Dynamics - Önemli Piyasa Seviyelerini Görselleştirin

Haven Range Dynamics'i sunuyoruz – grafiğinizde kilit destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen bir gösterge. Belirli bir dönemdeki En Yüksek (High) ve En Düşük (Low) değerlere dayanarak işlem aralığını tanımlar ve size iyi düşünülmüş işlem kararları vermek için zaman kazandırır.

Diğer ürünler -> BURADA.

Bu araç, kanıtlanmış bir matematiksel modele dayalı olarak 8 dinamik seviye oluşturur. Bu seviyeler, potansiyel geri dönüş, kırılma veya konsolidasyon noktalarını belirlemek için güçlü kılavuzlar olarak hizmet eder.

Ana Özellikler

Otomatik Seviye Izgarası: Gösterge, aralığın En Yüksek ve En Düşük seviyelerini bulur ve bunlara dayalı olarak çok seviyeli bir destek ve direnç ızgarası oluşturur.

Görsel Özelleştirme: Çalışma alanınızla mükemmel bir entegrasyon için çizgilerin renklerini ve stillerini tamamen özelleştirin.

Anlık Uyarılar: Herhangi bir seviye aşıldığında bildirimler (Alarm, Anlık Bildirim, Ses) alarak hiçbir işlem fırsatını kaçırmayın.

Benzersiz "Geçmiş Modu": Herhangi bir muma çift tıklayarak seviyeleri yeniden oluşturun ve geçmişte o anda nasıl göründüklerini inceleyin. Geriye dönük test (backtesting) ve strateji analizi için mükemmeldir.

Ana Ayarlar

Ana ayarlar arasında InpTotalPeriod (hesaplama periyodu), InpShift (kenardan uzaklık) ve InpHistoryMode (geçmiş modu) bulunur, bu da göstergeyi herhangi bir zaman dilimine ve işlem tarzına hızla uyarlamanıza olanak tanır.

Bu Gösterge Kimler İçin?

Bu gösterge, piyasa yapısını öğrenen yeni başlayanlar için olduğu kadar, analizlerini otomatikleştirmek ve işlem kurulumlarını doğrulamak isteyen deneyimli yatırımcılar için de idealdir. Yatay piyasa (range trading), kırılma (breakout) stratejileri veya scalping için vazgeçilmezdir.

Haven Range Dynamics ile teknik analiziniz yeni bir seviyeye ulaşacak. Piyasayı net bir şekilde görün ve daha doğru işlem kararları verin! Herhangi bir soru veya öneriniz için lütfen özel mesaj yoluyla bana ulaşın.