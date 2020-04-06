Haven Gold Daily Breakout – es un Asesor Experto totalmente automatizado, creado para operar con una de las estrategias más populares y comprensibles de los mercados financieros: la ruptura del rango diario. Está especialmente optimizado para el oro (XAUUSD) para aprovechar su alta volatilidad y obtener beneficios, controlando estrictamente los riesgos y eliminando las decisiones emocionales.

Principio de trading: una estrategia transparente y probada

A diferencia de las "cajas negras", la lógica de Haven Gold Daily Breakout es simple, efectiva y completamente transparente. El Asesor Experto no utiliza indicadores complejos ni señales ambiguas. Su funcionamiento se basa en el análisis clásico de la acción del precio.

Definición del rango de trading: Al comienzo de cada nuevo día de trading, el asesor determina automáticamente el máximo (High) y el mínimo (Low) del día anterior. Estos niveles se conocen como PDH (Previous Day High) y PDL (Previous Day Low). Espera de la ruptura: Estos dos niveles se convierten en los puntos clave para entrar al mercado. El asesor espera pacientemente a que el precio rompa con confianza uno de estos niveles, lo que indica un fuerte impulso direccional. Ruptura hacia arriba (el precio se consolida por encima del High del día anterior) → se abre una operación de COMPRA (BUY) .

(el precio se consolida por encima del High del día anterior) → se abre una operación de . Ruptura hacia abajo (el precio se consolida por debajo del Low del día anterior) → se abre una operación de VENTA (SELL). Disciplina y control: una entrada por día. Justo después de la primera ruptura y la apertura de la operación, el asesor deja de buscar nuevas señales hasta el siguiente día de trading. Este estricto filtro excluye las entradas caóticas y protege su depósito del exceso de operaciones en períodos de incertidumbre del mercado.

Ventajas y características clave

Estrategia de trading transparente: No más "algoritmos secretos". Usted sabe exactamente bajo qué principio opera el asesor, lo que le permite confiar en sus decisiones.

No más "algoritmos secretos". Usted sabe exactamente bajo qué principio opera el asesor, lo que le permite confiar en sus decisiones. Enfoque en el oro (XAUUSD): El asesor está especialmente optimizado para operar con oro, teniendo en cuenta su volatilidad única y el carácter del movimiento del precio.

El asesor está especialmente optimizado para operar con oro, teniendo en cuenta su volatilidad única y el carácter del movimiento del precio. Gestión de capital segura: Haven Gold Daily Breakout no utiliza métodos peligrosos como martingala, cuadrícula de órdenes (grid) o promediación. Cada operación está protegida por un Stop Loss desde el momento de su apertura.

Haven Gold Daily Breakout no utiliza métodos peligrosos como martingala, cuadrícula de órdenes (grid) o promediación. Cada operación está protegida por un Stop Loss desde el momento de su apertura. Adaptabilidad al mercado (Stop Loss ATR): Gracias a la posibilidad de utilizar un Stop Loss dinámico basado en la volatilidad (ATR), el asesor se adapta flexiblemente a las condiciones actuales del mercado.

Gracias a la posibilidad de utilizar un Stop Loss dinámico basado en la volatilidad (ATR), el asesor se adapta flexiblemente a las condiciones actuales del mercado. Flexibilidad en la configuración de riesgo: Puede elegir entre calcular el lote como un porcentaje del depósito o utilizar un lote fijo para un control total.

Puede elegir entre calcular el lote como un porcentaje del depósito o utilizar un lote fijo para un control total. Gestión avanzada de operaciones: El Trailing Stop incorporado (Breakeven+) ayuda a proteger los beneficios obtenidos y mueve la posición a punto de equilibrio (breakeven) lo más rápido posible.

El Trailing Stop incorporado (Breakeven+) ayuda a proteger los beneficios obtenidos y mueve la posición a punto de equilibrio (breakeven) lo más rápido posible. Interfaz intuitiva: El panel de información en el gráfico muestra todos los parámetros clave de funcionamiento del asesor y el estado de la cuenta en tiempo real.

El panel de información en el gráfico muestra todos los parámetros clave de funcionamiento del asesor y el estado de la cuenta en tiempo real. Notificaciones Push y por Telegram: Reciba notificaciones instantáneas sobre operaciones de trading, así como informes semanales y mensuales.

Características de la estrategia y gestión de riesgos (¡Lectura obligatoria!) Advertencia: La estrategia del asesor está orientada a lograr un alto porcentaje de operaciones rentables (tasa de éxito), lo que se consigue mediante el uso de un Stop Loss relativamente grande. Esto significa que las operaciones perdedoras, aunque poco frecuentes, pueden ser de un tamaño considerable. Por favor, tenga en cuenta: Aspecto psicológico: Si las pérdidas únicas y significativas son psicológicamente incómodas para usted, este Asesor Experto podría no ser adecuado.

Si las pérdidas únicas y significativas son psicológicamente incómodas para usted, este Asesor Experto podría no ser adecuado. Recomendaciones de riesgo: Comience con poco: Se recomienda encarecidamente comenzar con la configuración de riesgo mínima (por ejemplo, un RiskPercent bajo) en una cuenta demo o en una cuenta real pequeña. Explore otras alternativas: Si este enfoque de riesgo no le conviene, por favor, revise nuestros otros productos.



Recomendaciones y parámetros

Par de trading: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Marco de tiempo (Timeframe): Cualquiera, se recomienda H1 . La lógica del asesor se basa en datos de D1 y M1, por lo que el marco de tiempo en el gráfico no afecta sus decisiones de trading.

Cualquiera, se recomienda . La lógica del asesor se basa en datos de D1 y M1, por lo que el marco de tiempo en el gráfico no afecta sus decisiones de trading. Depósito mínimo: desde 200 USD

Importante: Antes de usar en una cuenta real, por favor, pruebe a fondo el Asesor Experto en una cuenta demo con diferentes configuraciones. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Operar en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo.