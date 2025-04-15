Haven Risk Control MT5

"Risk Control" Danışmanı

"Risk Control", MetaTrader 5 için, belirtilen risk parametreleri ve risk-ödül oranı (RR) bazında pozisyonların kısmi olarak kapatılması sürecini otomatikleştiren gelişmiş bir pozisyon yöneticisidir. Danışman, yatırımcıların açık pozisyonları etkin bir şekilde yönetmelerine, riskleri en aza indirmelerine ve potansiyel karları en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

Temel özellikler:
- Belirtilen parametrelere göre pozisyonların otomatik kısmi olarak kapatılması;
- Risk seviyesinin ve risk-ödül oranının (RR) esnek ayarlanması;
- Parametrelerin kolay настройка’sı için sezgisel kullanıcı arayüzü;
- Danışman panelini tek tıklamayla gizleme/görüntüleme özelliği;
- Grafik üzerinde kısmi kapatma seviyelerinin görsel gösterimi;

- Spread seviyelerinin görsel gösterimi ve bir pozisyona girerken bunun dikkate alınması.

Daha detaylı talimatlar:
https://maks-haven.notion.site/Trade-Manager-for-Metatrader-5-c43cd84a0a174f23ac3829110b255110

Programın çalışması için kısayol tuşları:
"1" - Sanal giriş seviyesini (açılış fiyatı) ayarlama. Çizgi, tuşa basıldığı anda imlecin bulunduğu yere yerleştirilir.
"2" - Sanal stop loss seviyesini ayarlama
"3" - Sanal take profit seviyesini ayarlama
"Space" (boşluk çubuğu) - Önceden ayarlanmış sanal hatlara göre sunucuya bir işlem emri gönderme
"Esc" - İşlemi iptal et ve grafikten tüm sanal çizgileri kaldır

"5" - 2 düğmeli bir "toplam kar" çizgisi oluşturur. Düğmeler, bu çizgiye göre mevcut tüm açık pozisyonlar için stop loss veya take profit seviyelerini ayarlar. Ek olarak, düğme penceresinde, "toplam kar" çizgisinin bulunduğu fiyat seviyesindeki potansiyel kar veya zararı gösterir.


Kısmi pozisyon kapatmada danışman yardımı:
"Risk Control", açık pozisyonları izler ve belirtilen risk parametreleri ve risk-ödül oranı (RR) temelinde otomatik olarak kısmi kapatmalar gerçekleştirir. Mevcut kar, başlangıç riskine göre belirli bir RR seviyesine ulaştığında, danışman pozisyonun bir kısmını kapatır, karı korur ve genel riski azaltır. Kısmi kapatma seviyeleri, ilgili RR değerlerini ve kapatma yüzdesini gösteren yatay çizgiler ve etiketler kullanılarak grafik üzerinde görüntülenir.
Kullanıcı, bir pozisyona girdikten sonra kısmi sabitleme seviyesini taşıyamaz veya değiştiremez. Bu, bir yatırımcının bir pozisyona girdikten sonra aldığı karar sayısını azaltmak ve ayrıca sistematiğe ulaşmaya yardımcı olmak için yapılmıştır.

Ayarlar ve parametreler:
- Bakiye yüzdesi olarak işlem başına risk;
- Sabit lot veya para yatırma birimi cinsinden işlem başına risk (programın sonraki sürümlerinde);
- Pozisyonlar için standart RR çarpanı;
- Kısmi kapatma için RR çarpanı;
- Kısmi kapatma için pozisyon hacminin yüzdesi;
- Panelin ve kısmi kapatma çizgilerinin görüntüleme ayarları;
- Danışmanın Magic Number'ı (teknik parametre, diğer danışmanlarla çakışma olması durumunda gereklidir).

Dikkat! Bu sürümde, tüm danışman parametreleri (risk yüzdesi, kısmi sabitleme vb.) "Giriş parametreleri" penceresindeki danışman özelliklerinde ayarlanır, ekran görüntüsüne bakın.

Notlar:
- Piyasa fiyatının altında bir giriş seviyesi (açılış fiyatı) belirlendiğinde, otomatik olarak Buy Limit modu, piyasa fiyatının üzerinde - Buy Stop modu etkinleştirilir. Kısa pozisyonlar için de benzer şekilde.
- Yalnızca bir stop loss seviyesi belirlendiğinde, giriş fiyatı (açılış fiyatı), pozisyonun yönüne bağlı olarak otomatik olarak ASK veya BID fiyatına bağlanır ve BUY/SELL MARKET modu ayarlanır.
- Take profit, danışman ayarlarındaki parametrelere göre otomatik olarak R çarpanına ayarlanır (istenirse, "3" düğmesiyle kendi take profit seviyenizi ayarlayabilirsiniz)
- Danışman, spread seviyesini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak izler ve buna göre emirler verir, ilgili kesikli çizgiler grafikte gösterilir
- Her sanal stop loss ve take profit çizgisinin altında, danışman, para yatırma birimi cinsinden potansiyel kar veya zararı ve ayrıca pip cinsinden mesafeyi gösterir.
- Emir türü (Type Order), lot, potansiyel karlar veya zararlar ve mevcut R çarpanı ile ilgili tüm bilgiler, grafiğin altında bulunan bilgi paneline kopyalanır.
- Kullanıcı tanımlı standart R çarpanı değeri ve hesap bakiyesinin risk yüzdesi, danışman panelinin sağ alt köşesinde gösterilir. Mevcut sürümdeki bu ayarlar, "Giriş parametreleri" penceresindeki danışman ayarlarında ayarlanır.

