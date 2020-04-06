Haven Gold Daily Breakout – é um Consultor Especialista (EA) totalmente automatizado, criado para negociar uma das estratégias mais populares e compreensíveis dos mercados financeiros: o rompimento do range diário. Ele foi especialmente otimizado para o ouro (XAUUSD) para usar sua alta volatilidade para obter lucro, enquanto controla rigorosamente os riscos e elimina decisões emocionais.

Princípio de negociação: uma estratégia transparente e comprovada

Diferente de sistemas "caixa-preta", a lógica do Haven Gold Daily Breakout é simples, eficaz e completamente transparente. O Consultor Especialista не utiliza indicadores complexos ou sinais ambíguos. Sua operação é baseada na análise clássica da ação do preço (price action).

Definição do range de negociação: No início de cada novo dia de negociação, o EA define automaticamente a máxima (High) e a mínima (Low) do dia anterior. Estes níveis são conhecidos no trading como PDH (Previous Day High) e PDL (Previous Day Low). Aguardando o rompimento: Estes dois níveis tornam-se os pontos-chave para entrar no mercado. O EA espera pacientemente que o preço rompa com confiança um desses níveis, sinalizando um forte impulso direcional. Rompimento para cima (preço se consolida acima da máxima do dia anterior) → abre-se uma ordem de COMPRA (BUY) .

(preço se consolida acima da máxima do dia anterior) → abre-se uma ordem de . Rompimento para baixo (preço se consolida abaixo da mínima do dia anterior) → abre-se uma ordem de VENDA (SELL). Disciplina e controle: uma entrada por dia. Imediatamente após o primeiro rompimento e a abertura da ordem, o EA para de procurar novos sinais até o próximo dia de negociação. Este filtro rigoroso exclui entradas caóticas e protege seu depósito de negociações excessivas em períodos de incerteza do mercado.

Principais vantagens e funcionalidades

Estratégia de negociação transparente: Chega de "algoritmos secretos". Você sabe exatamente por qual princípio o EA negocia, o que permite que você confie em suas decisões.

Chega de "algoritmos secretos". Você sabe exatamente por qual princípio o EA negocia, o que permite que você confie em suas decisões. Foco no ouro (XAUUSD): O EA é especialmente otimizado para a negociação de ouro, considerando sua volatilidade única e o caráter do movimento de preços.

O EA é especialmente otimizado para a negociação de ouro, considerando sua volatilidade única e o caráter do movimento de preços. Gestão de capital segura: Haven Gold Daily Breakout não utiliza métodos perigosos como martingale, grade de ordens (grid) ou preço médio. Cada ordem é protegida por um Stop Loss desde o momento da sua abertura.

Haven Gold Daily Breakout não utiliza métodos perigosos como martingale, grade de ordens (grid) ou preço médio. Cada ordem é protegida por um Stop Loss desde o momento da sua abertura. Adaptabilidade ao mercado (Stop Loss ATR): Graças à capacidade de usar um Stop Loss dinâmico baseado na volatilidade (ATR), o EA se adapta de forma flexível às condições atuais do mercado.

Graças à capacidade de usar um Stop Loss dinâmico baseado na volatilidade (ATR), o EA se adapta de forma flexível às condições atuais do mercado. Flexibilidade nas configurações de risco: Você pode escolher entre calcular o lote como uma porcentagem do depósito ou usar um lote fixo para controle total.

Você pode escolher entre calcular o lote como uma porcentagem do depósito ou usar um lote fixo para controle total. Gestão avançada de ordens: O Trailing Stop integrado (Breakeven+) ajuda a proteger os lucros obtidos e move a posição para o ponto de equilíbrio (breakeven) o mais rápido possível.

O Trailing Stop integrado (Breakeven+) ajuda a proteger os lucros obtidos e move a posição para o ponto de equilíbrio (breakeven) o mais rápido possível. Interface intuitiva: O painel de informações no gráfico exibe todos os principais parâmetros de funcionamento do EA e o status da conta em tempo real.

O painel de informações no gráfico exibe todos os principais parâmetros de funcionamento do EA e o status da conta em tempo real. Notificações Push e por Telegram: Receba notificações instantâneas sobre operações de negociação, bem como relatórios semanais и mensais.

Características da estratégia e gestão de risco (Leitura obrigatória!) Aviso: A estratégia do EA visa alcançar uma alta porcentagem de operações lucrativas (taxa de vitória), o que é alcançado através do uso de um Stop Loss relativamente grande. Isso significa que as operações perdedoras, embora raras, podem ter um tamanho considerável. Por favor, note: Aspecto psicológico: Se perdas únicas e significativas são psicologicamente desconfortáveis para você, este Consultor Especialista pode não ser adequado.

Se perdas únicas e significativas são psicologicamente desconfortáveis para você, este Consultor Especialista pode não ser adequado. Recomendações de risco: Comece pequeno: É altamente recomendável começar com configurações de risco mínimas (por exemplo, um RiskPercent baixo) em uma conta demo ou em uma conta real pequena. Considere alternativas: Se esta abordagem de risco não for adequada para você, por favor, confira nossos outros produtos.



Recomendações e parâmetros

Par de negociação: XAUUSD (Ouro)

XAUUSD (Ouro) Timeframe: Qualquer um, H1 é recomendado. A lógica do EA é baseada em dados de D1 e M1, portanto, o timeframe no gráfico não afeta suas decisões de negociação.

Qualquer um, é recomendado. A lógica do EA é baseada em dados de D1 e M1, portanto, o timeframe no gráfico não afeta suas decisões de negociação. Depósito mínimo: a partir de 200 USD

Importante: Antes de usar em uma conta real, por favor, teste exaustivamente o Consultor Especialista em uma conta demo com diferentes configurações. O desempenho passado не garante resultados futuros. Negociar nos mercados financeiros envolve um alto nível de risco.