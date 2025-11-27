Haven Bar Replay
- Göstergeler
- Maksim Tarutin
- Sürüm: 1.0
Haven Bar Replay — Kişisel İşlem Simülatörünüz
Karşınızda Haven Bar Replay – manuel ticaret ve strateji testi için profesyonel bir simülatör. Bu araç, MT5 grafiğinizi bir tarihsel oynatıcıya dönüştürerek, aylarca süren piyasa hareketlerini sadece birkaç dakika içinde yaşamanızı sağlar.
Diğer ürünlerime göz atın -> BURAYA TIKLAYIN.
Kârlı işlem yapmayı öğrenmek istiyor ancak kurulumların (setup) oluşması için saatlerce beklemek istemiyor musunuz? Bu araç sizin için tasarlandı. Gözünüzü eğitin, hipotezlerinizi test edin ve canlı piyasadaymış gibi geçmiş veriler üzerinde becerilerinizi geliştirin.
Haven Bar Replay neden her yatırımcı için gereklidir?
-
"Grafiğin Sağ Tarafı" Etkisi
Gösterge, "geleceği" (gerçek mumları) tamamen gizler ve yalnızca simüle edilenleri bırakır. Gelecekte ne olacağını görmeden, dürüstçe karar verirsiniz.
-
Tam Zaman Kontrolü
Sıkıcı yatay piyasa dönemlerini hızlıca geçin ve önemli haberler sırasında zamanı yavaşlatın. Fiyat akışının hızını tamamen siz kontrol edersiniz.
-
Akıllı Navigasyon
Sadece işaretçiyi sürükleyerek veya fareyle çift tıklayarak geçmişteki herhangi bir noktaya anında gidin.
-
Pürüzsüz Kaydırma (Smooth Scrolling)
Grafik, fiyatı takip ederek otomatik olarak kayar, ani sıçramalar olmadan rahat bir görsel kontrol sağlar.
Kılavuz: Simülatörle nasıl çalışılır
-
Herhangi bir grafik ve zaman dilimini (timeframe) açın.
-
Haven Bar Replay göstergesini ekleyin.
-
Grafikte bir Dikey Çizgi (İşaretçi) ve bir Kontrol Paneli görünecektir.
-
İşaretçiyi, teste başlamak istediğiniz tarihe kadar sola sürükleyin.
-
Paneldeki Play (Oynat) düğmesine basın veya kısayol tuşlarını kullanın. Grafik mum mum çizilmeye başlayacaktır.
Kontroller ve Kısayol Tuşları (Hotkeys)
Maksimum hız ve kolaylık için klavye kontrolü ekledik. Sürekli fareyle tıklamanıza gerek yok.
|Eylem
|Tuş / Yöntem
|Açıklama
|Oynat / Duraklat
|CTRL
|Otomatik oynatmayı başlatır ve durdurur.
|Bir Adım İleri
|X
|Tam olarak 1 mum ileri gider (mum çubuğu analizi için).
|Bir Adım Geri
|Z
|1 mum geri gider (bir anı kaçırırsanız).
|Işınlanma
|Çift Tıklama
|Simülatörü anında oraya taşımak için grafiğin herhangi bir yerine çift tıklayın.
|Geri Sarma / Taşıma
|Sürükle ve Bırak
|Dikey işaretçi çizgisini farenizle herhangi bir noktaya sürükleyin.
Gösterge Ayarları
-
InpDefSpeed – Varsayılan oynatma hızı (milisaniye cinsinden). Sayı ne kadar küçükse, grafik o kadar hızlı hareket eder.
-
InpHideReal – Gerçek grafiği gizle. (Sağ taraftaki geçmişi görmemek için true olarak ayarlanması önerilir).
-
Visual Settings – Grafik temanıza uyması için Boğa/Ayı mumları ve işaretçi çizgisi için renk ayarları.
Haven Bar Replay ile geçmiş verileri tecrübeye dönüştürün. Başarılı işlemler!