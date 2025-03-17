Haven Trend Tracker PRO
- Göstergeler
- Maksim Tarutin
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 10 Kasım 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Haven Trend Tracker PRO her türlü finansal piyasada trendi doğru bir şekilde belirlemek için profesyonel bir göstergedir. Fiyat hareketlerini takip eder ve trader'ların net sinyallere dayanarak bilinçli ticaret kararları almalarına yardımcı olur.
Diğer ürünler -> BURADA
Temel Özellikler:
- Açık Trend Görselleştirmesi - trend çizgisinin renkli görüntülenmesi, sezgisel bir sistemle: yükselen trend için mavi, düşen trend için kırmızı
- Açık Ticaret Sinyalleri - trend değiştiğinde giriş noktalarını gösteren oklar
- Çoklu Zaman Dilimi Analizi - stratejik kararlar almak için daha yüksek zaman dilimlerinde trendi izleme imkanı
- Özelleştirilebilir Parametreler - göstergenin her ticaret tarzına uyacak şekilde esnek ayarları
Kullanım Avantajları:
- Yanlış sinyal sayısını önemli ölçüde azaltır
- Daha karlı işlemler için uzun vadeli trendleri belirlemeye yardımcı olur
- Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader'lar için idealdir
- Çeşitli piyasalarda evrensel uygulama:
- Forex piyasası
- Hisse senedi piyasası (hisseler, ETF'ler)
- Vadeli işlem piyasası
- Emtia piyasası
- Kripto para piyasası
- Bond piyasası
- CFD sözleşmeleri
- Endeksler
Göstergeler, trendi belirlemek için net bir sistem sunar, bu da trader'ların fiyatın hakim hareket yönünde piyasaya girmelerine ve trend değişene kadar pozisyonlarını tutmalarına yardımcı olur.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı