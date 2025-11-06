Haven Breakout Channels
- Göstergeler
- Maksim Tarutin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Haven Breakout Channels - Kırılma Ticaretinin Anahtarı
Karşınızda Haven Breakout Channels – konsolidasyon bölgelerini (fiyat kanallarını) otomatik olarak tespit etmek ve kırılma anlarını hassas bir şekilde belirlemek için tasarlanmış akıllı bir gösterge. Volatilite analizine dayalı olarak, sizi manuel olarak yatay piyasa bölgelerini aramaktan kurtarır ve en önemli şeye odaklanmanızı sağlar — yeni bir hareketin başlangıcında işleme girmek.
"Konsolidasyon-genişleme" piyasa döngülerini anlamak, birçok başarılı stratejinin temelidir. Haven Breakout Channels, bu aşamaları görselleştirerek "fırtına öncesi sessizliği" vurgular ve fiyat aralıktan çıkmaya hazır olduğunda bir sinyal verir.
Göstergenin Temel Sinyalleri
-
Kanal Oluşumu – gösterge, düşük volatiliteli bir dönemi otomatik olarak belirler ve grafikte bir fiyat kanalı çizer. Bu, gelecekteki bir hareket için potansiyelin biriktiği gözlem bölgenizdir.
-
Kırılma Sinyali (Breakout) – fiyat, kanalın üst sınırının üzerinde (boğa kırılması) veya alt sınırının altında (ayı kırılması) güvenli bir şekilde kapandığında, gösterge ok şeklinde net bir sinyal verir. Bu, piyasaya giriş tetiğinizdir.
Haven Breakout Channels'ı Benzersiz Kılan Nedir?
Bu gösterge, sadece başka bir "hazır" araç değildir. Profesyonel analiz için gelişmiş özellikler içerir:
-
Volatiliteye Dayalı Otomatik Kanallar
Gösterge, basit yüksek ve düşük seviyeleri kullanmaz. Algoritması, gerçek birikim bölgelerini bulmak için piyasa volatilitesini analiz eder. Kanal, daha iyi algılama için üç bölge (üst, orta ve alt) olarak görselleştirilir.
-
Dahili Hacim Delta Göstergesi (Volume Delta Gauge)
Bu özel bir özelliktir! Mevcut fiyatın sağında, oluşturulan kanal içindeki alım ve satım baskısının oranını gösteren görsel bir gösterge belirir. Bu, kırılmanın hangi yönde gerçekleşeceğini tahmin etmenize yardımcı olarak size ek bir avantaj sağlar.
-
Esnek Kırılma Mantığı
Gerçek bir kırılmanın ne olduğunu seçebilirsiniz: kanal sınırının ötesinde basit bir fiyat kapanışı veya yanlış sinyalleri filtrelemeye yardımcı olan "güçlü bir kapanış" (açılış ve kapanış fiyat pozisyonlarının analizi).
Haven Breakout Channels'ın Tüm Özellikleri:
-
Volatilite analizine dayalı fiyat kanallarının otomatik olarak belirlenmesi.
-
Oklar şeklinde net ve görsel alım ( Bullish Breakout) ve satım ( Bearish Breakout) sinyalleri.
-
Kanal içindeki duyarlılığı değerlendirmek için benzersiz Hacim Delta Göstergesi.
-
Kanalın üç özelleştirilebilir renk bölgesinde görselleştirilmesi.
-
Gelişmiş Bildirim Sistemi: Yeni bir kanal oluşumu ve kırılması hakkında Uyarılar (terminalde) ve Anlık Bildirimler (telefona).
-
Esnek Kırılma Ayarı: standart kapanışa veya "güçlü" bir mum kapanışına göre.
-
Kanal mantığı ayarı: kanalların üst üste gelmesine izin verin veya vermeyin ( Nested Channels).
-
Tamamen özelleştirilebilir görünüm: bölge renkleri, ok boyutları ve hacim göstergesi parametreleri.
-
Herhangi bir döviz çifti ve herhangi bir zaman diliminde çalışmak üzere optimize edilmiştir.
Ana Ayarlar:
-
Allow Nested Channels – iç içe geçmiş kanalların oluşumuna izin ver (true) veya verme (false).
-
Use Strong Closes for Breakout – daha fazla güvenilirlik için kırılmayı tanımlamak üzere "güçlü" bir mum kapanışı kullan (true).
-
Normalization Period – volatilite analizi için fiyat normalleştirme periyodu.
-
Channel Detection Period – kanal tespiti için periyot. Algoritmanın hassasiyetini etkiler.
-
Minimum Channel Duration (bars) – göstergenin bir kanal çizmesi için yatay piyasanın sürmesi gereken minimum mum sayısı.
-
Alert on New Channel Formation – yeni bir kanal oluştuğunda uyarıyı etkinleştir/devre dışı bırak.
-
Alert on Bullish Breakout – boğa kırılmasında uyarıyı etkinleştir/devre dışı bırak.
-
Alert on Bearish Breakout – ayı kırılmasında uyarıyı etkinleştir/devre dışı bırak.
-
Send Push Notifications – mobil cihaza Anlık Bildirim göndermeyi etkinleştir/devre dışı bırak.
-
Upper Zone Color / Middle Zone Color / Lower Zone Color – kanal bölgeleri için renk ayarı.
-
Show Volume Delta Gauge – hacim delta göstergesini grafikte göster/gizle.
-
Gauge Offset (bars from right) – hacim göstergesinin grafiğin sağ kenarından bar cinsinden kaydırılması.
-
Gauge Segments (color gradient) – hacim göstergesinin renk gradyanındaki segment sayısı.
Bu Gösterge Kimler İçin?
-
Kırılma yatırımcıları için: işlem kurulumlarını bulmayı otomatikleştirmek için ideal bir araçtır.
-
Fiyat Hareketi takipçileri için: piyasanın konsolidasyon ve genişleme aşamalarını net bir şekilde belirlemeye yardımcı olur.
-
Yeni başlayanlar için: yatay bir piyasadan sonra güçlü giriş noktaları bulmanın basit ve görsel olarak anlaşılır bir yolunu sunar.
-
Deneyimli yatırımcılar için: sinyalleri doğrulamak ve piyasa bağlamını analiz etmek için herhangi bir ticaret sistemine güçlü bir ek olacaktır.
Piyasanın ne zaman yatay seyirden çıkacağını tahmin etmeyi bırakın. Haven Breakout Channels ile güçlü hareketlerde işlem yapmaya başlayın!