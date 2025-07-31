Haven Gold Daily Breakout ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit einer der beliebtesten und verständlichsten Strategien an den Finanzmärkten entwickelt wurde: dem Ausbruch aus der Tages-Range. Er ist speziell für Gold (XAUUSD) optimiert, um dessen hohe Volatilität zur Gewinnerzielung zu nutzen, während die Risiken streng kontrolliert und emotionale Entscheidungen ausgeschlossen werden.

Handelsprinzip: eine transparente und bewährte Strategie

Im Gegensatz zu „Black Boxes“ ist die Logik von Haven Gold Daily Breakout einfach, effektiv und vollständig transparent. Der Expert Advisor verwendet keine komplexen Indikatoren oder mehrdeutigen Signale. Seine Arbeit basiert auf der klassischen Analyse der Preisbewegung (Price Action).

Bestimmung der Handelsspanne: Zu Beginn jedes neuen Handelstages bestimmt der EA automatisch das Hoch (High) und das Tief (Low) des Vortages. Diese Niveaus sind im Handel als PDH (Previous Day High) und PDL (Previous Day Low) bekannt. Warten auf den Ausbruch: Diese beiden Niveaus werden zu den Schlüsseleinstiegspunkten in den Markt. Der EA wartet geduldig darauf, dass der Preis eines dieser Niveaus selbstbewusst durchbricht, was einen starken gerichteten Impuls signalisiert. Ein Ausbruch nach oben (Preis etabliert sich über dem Hoch des Vortages) → ein KAUF (BUY) -Trade wird eröffnet.

(Preis etabliert sich über dem Hoch des Vortages) → ein -Trade wird eröffnet. Ein Ausbruch nach unten (Preis etabliert sich unter dem Tief des Vortages) → ein VERKAUF (SELL)-Trade wird eröffnet. Disziplin und Kontrolle: ein Einstieg pro Tag. Unmittelbar nach dem ersten Ausbruch und der Eröffnung eines Trades stellt der EA die Suche nach neuen Signalen bis zum nächsten Handelstag ein. Dieser strenge Filter schließt chaotische Einstiege aus und schützt Ihr Depot vor übermäßigem Handel in Zeiten der Marktunsicherheit.

Hauptvorteile und Funktionen

Transparente Handelsstrategie: Keine "geheimen Algorithmen" mehr. Sie wissen genau, nach welchem Prinzip der EA handelt, was es Ihnen ermöglicht, seinen Entscheidungen zu vertrauen.

Keine "geheimen Algorithmen" mehr. Sie wissen genau, nach welchem Prinzip der EA handelt, was es Ihnen ermöglicht, seinen Entscheidungen zu vertrauen. Fokus auf Gold (XAUUSD): Der EA ist speziell für den Goldhandel optimiert und berücksichtigt dessen einzigartige Volatilität und Preisbewegungscharakteristik.

Sicheres Kapitalmanagement: Haven Gold Daily Breakout verwendet keine gefährlichen Methoden wie Martingal, Grid-Handel oder Mittelwertbildung. Jeder Trade ist von Anfang an durch einen Stop-Loss geschützt.

Haven Gold Daily Breakout verwendet keine gefährlichen Methoden wie Martingal, Grid-Handel oder Mittelwertbildung. Jeder Trade ist von Anfang an durch einen Stop-Loss geschützt. Marktanpassungsfähigkeit (ATR Stop-Loss): Dank der Möglichkeit, einen dynamischen Stop-Loss basierend auf der Volatilität (ATR) zu verwenden, passt sich der EA flexibel an die aktuellen Marktbedingungen an.

Marktanpassungsfähigkeit (ATR Stop-Loss): Dank der Möglichkeit, einen dynamischen Stop-Loss basierend auf der Volatilität (ATR) zu verwenden, passt sich der EA flexibel an die aktuellen Marktbedingungen an.

Sie können zwischen der Berechnung der Lotgröße als Prozentsatz des Kapitals oder der Verwendung eines festen Lots zur vollständigen Kontrolle wählen. Fortschrittliches Trade-Management: Der integrierte Trailing-Stop (Breakeven+) hilft, erzielte Gewinne zu sichern und die Position so schnell wie möglich auf den Einstandspreis zu setzen.

Intuitive Benutzeroberfläche: Das Informationspanel auf dem Chart zeigt alle wichtigen Betriebsparameter des EA und den Kontostand in Echtzeit an.

Das Informationspanel auf dem Chart zeigt alle wichtigen Betriebsparameter des EA und den Kontostand in Echtzeit an. Push- und Telegram-Benachrichtigungen: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über Handelsoperationen sowie wöchentliche und monatliche Berichte.

Besonderheiten der Strategie und Risikomanagement (Unbedingt lesen!) Warnung: Die Strategie des EA zielt darauf ab, einen hohen Prozentsatz an gewinnbringenden Trades (Winrate) zu erzielen, was durch die Verwendung eines relativ großen Stop-Loss erreicht wird. Das bedeutet, dass seltene Verlusttrades erheblich sein können. Bitte beachten Sie: Psychologischer Aspekt: Wenn erhebliche Einzelverluste für Sie psychologisch unangenehm sind, ist dieser Expert Advisor möglicherweise nicht für Sie geeignet.

Wenn erhebliche Einzelverluste für Sie psychologisch unangenehm sind, ist dieser Expert Advisor möglicherweise nicht für Sie geeignet. Risikoempfehlungen: Fangen Sie klein an: Es wird dringend empfohlen, mit minimalen Risikoeinstellungen (z. B. einem niedrigen RiskPercent) auf einem Demokonto oder einem kleinen Echtgeldkonto zu beginnen. Prüfen Sie Alternativen: Wenn dieser Risikoansatz nicht zu Ihnen passt, sehen Sie sich bitte unsere anderen Produkte an.



Empfehlungen und Parameter

Handelspaar: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: Beliebig, H1 wird empfohlen. Die Logik des EA basiert auf D1- und M1-Daten, daher beeinflusst der Zeitrahmen auf dem Chart seine Handelsentscheidungen nicht.

Beliebig, wird empfohlen. Die Logik des EA basiert auf D1- und M1-Daten, daher beeinflusst der Zeitrahmen auf dem Chart seine Handelsentscheidungen nicht. Mindesteinzahlung: ab 200 USD

Wichtig: Bevor Sie den Expert Advisor auf einem echten Konto verwenden, testen Sie ihn bitte gründlich auf einem Demokonto mit verschiedenen Einstellungen. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem hohen Risiko verbunden.