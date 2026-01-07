Haven VWAP Oscillator
Haven VWAP Oscillator - Profesyonel Geri Dönüş Bulucu
Karşınızda Haven VWAP Oscillator – Hacim gücünü (VWAP) ve istatistiksel hassasiyeti (Z-Score) birleştiren gelişmiş bir analiz aracıdır. Temel görevi, akıllı trend mantığı kullanarak hatalı sinyalleri filtrelemek ve matematiksel olarak doğrulanmış piyasa dönüş noktalarını bulmaktır.
Kalabalığa karşı işlem yapmak hassasiyet gerektirir. Çoğu osilatör çok erken sinyal verir. Haven VWAP Oscillator mükemmel anı bekler: Fiyat sadece sapma göstermekle kalmayıp, hacimle onaylanan istatistiksel bir uç noktaya (Z-Score) ulaştığında sinyal verir.
Temel Fikir – Akıllı Matematik
VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat) – İndikatörün kalbidir. İşlem hacmi dikkate alındığında varlığın "adil" fiyatıdır. İndikatör, mevcut fiyatın "Akıllı Para"nın (Smart Money) konumlandığı yerden ne kadar saptığını gösterir.
Z-Score (Z-Skoru) – Hareketin anormalliğini ölçen istatistiksel bir algoritmadır. Mevcut fiyat sıçramasının rastgele bir gürültü mü yoksa gerçek bir giriş fırsatı mı olduğunu belirler.
İndikatör sinyalleri (oklar) yalnızca kapanmış mumlarda (closed bars) belirir ve asla yeniden boyama yapmaz (Non-Repainting)!
Haven VWAP Oscillator'ı benzersiz kılan nedir?
Standart araçların aksine, bu indikatör sermayenizi korumak için çift sinyal filtrelemesi kullanır:
Mantıksal Trend Filtresi
İndikatör mantıksız sinyaller vermez. SELL (Satış) yalnızca fiyat VWAP çizgisinin ÜZERİNDEYSE mümkündür (Osilatör > 0). BUY (Alış) yalnızca fiyat VWAP çizgisinin ALTINDAYSA mümkündür (Osilatör < 0). Bu, piyasanın temel mantığına aykırı sinyalleri ortadan kaldırır.
Uç Noktaların Görselleştirilmesi
Histogram, piyasa gerilimine göre renk değiştirir. Normal bölgeler sakin tonlardadır, ancak Z-Score seviyesi (varsayılan 2.0) aşıldığında, çubuklar parlak yeşil veya parlak kırmızı olur ve yüksek geri çekilme (pullback) olasılığını işaret eder.
Sinyal Güvenilirliği
Oklar, kapanmış mumun analizine dayanarak kesinlikle yeni bir mumun açılışında belirir. Bu, sinyalin sabitlendiğini ve fiyat hareketiyle kaybolmayacağını garanti eder.
Haven VWAP Oscillator'ın Tüm Özellikleri:
Klasik VWAP, sapmalar (Deviations) ve uyarlanabilir Z-Score kombinasyonu.
Akıllı giriş okları: Fiyatın ortalamaya göre konumunu dikkate alır (sahte kırılım filtresi).
Histogram üzerinde aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin renkli gösterimi.
Esnek bildirim sistemi: Yön (BUY/SELL) ve sinyal gücünü içeren Pop-up Alarmlar ve cep telefonuna Push bildirimleri.
Tam görsel özelleştirme: Histogram renkleri, ok kodları ve boyutları, mumdan uzaklık ayarı.
PC kaynak optimizasyonu ve süper hızlı performans için InpMaxBars parametresi (geçmiş hesaplama limiti).
İndikatör yeniden boyama yapmaz (Non-Repainting).
Ana Ayarlar:
VWAP Settings – Temel hesaplama için periyot ve sapma seviyeleri (Deviations) ayarı.
Z-Score Settings – En önemli blok. InpZScorePeriod analiz penceresini ayarlar, InpZScoreLevel (genellikle 2.0 - 3.0) sinyal hassasiyetini belirler.
InpEnableZScore – Z-Score modunu aç/kapat (normal bir VWAP osilatörü olarak da kullanılabilir).
Arrow Settings – Grafikteki okların görünümünü özelleştirme (simge kodları, boyut, mumdan uzaklık).
Alert Settings – Alarmları ve Push bildirimlerini etkinleştirme.
InpMaxBars – Geçmiş hesaplama derinliği (Yüksek performans için varsayılan 3000 mum).
Bu indikatör kimler içindir?
Geri Dönüş (Reversal) Yatırımcıları için: Tepe ve dip noktalarını matematiksel hassasiyetle yakalayın.
Scalperlar (Al-Satçılar) için: Normal dağılım sınırlarının dışına çıkıldığında M1-M5 grafiklerinde hızlı sinyaller alın.
Hacim Yatırımcıları için: "Adil" fiyatı gösteren VSA analizine mükemmel bir ek.
Algoritmik Yatırımcılar için: Uzman Danışman (EA) oluşturmak için net tampon (buffer) mantığı.
Haven VWAP Oscillator ile işlemlerinize istatistiksel bir avantaj katın!