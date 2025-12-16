SNeox AI
- Uzman Danışmanlar
- Anastasiya Morozova
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
SNeox AI, Forex piyasasında istikrarlı uzun vadeli işlemler için tasarlanmış otomatik bir çoklu para birimi işlem robotudur.
Bu danışman, piyasa fiyatlarını ve oynaklığını analiz etmek için kanıtlanmış algoritmalar kullanılarak geliştirilmiştir ve kontrollü risklerle dikkatli işlem yapmaya odaklanmıştır.
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/156561
Alım satım araçları:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
Robot, aynı anda birden fazla döviz çifti üzerinde işlem yapabilme özelliğine sahip olup, alım satım işlemlerinde çeşitlilik sağlamaktadır.
Çalışma prensipleri:
-
Martingale eksikliği
-
Ortalama alma eksikliği
-
Kilitleme eksikliği
-
Sıralama ızgaralarının eksikliği
Tüm işlemler, agresif sermaye yönetimi yöntemleri kullanılmadan, mevcut piyasa koşullarını analiz eden özel bir algoritmaに基づいて açılır.
Danışman özellikleri:
-
Doğru fiyat ve piyasa oynaklığı analizi
-
Yüksek işlem hızı için optimize edilmiştir.
-
Düşüşleri en aza indirmeye odaklanmış.
-
Kolay kurulum, sürekli izlemeye gerek yok.
-
"Kur ve unut" formatı için uygundur.
Şunlar için önerilir:
-
Uzun vadeli otomatik alım satım işlemleri
-
Gerçek ve demo hesaplarda kullanılabilir.
-
Piyasa işlemleriyle ilgili hesaplar üzerinde çalışmak.