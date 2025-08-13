Scalp Unscalp MT4
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.6
- Mise à jour: 26 septembre 2025
- Activations: 10
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises.
- Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement
- Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel
- Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots
Recommandé
- Graphique : EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
- Unité de temps : H1
Paramètres
- Méthode de calcul de la taille de lot - Choisir lot automatique ou lot fixe
- Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
- Lots automatiques - 0.01 lot pour ce montant de devise du compte
- Spread maximum - Définir le spread maximum autorisé pour ouvrir des positions
- Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre courtier
- Désactiver la tenue de position le week-end - Activé ou désactivé
- Stop loss personnalisé - Entrée du stop loss
- Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
- Commentaire - Commentaire de l'ordre
Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.