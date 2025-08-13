Scalp Unscalp MT4

Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises.

Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD

  • Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement
  • Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel
  • Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots

Recommandé

  • Graphique : EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
  • Unité de temps : H1

Paramètres

  • Méthode de calcul de la taille de lot - Choisir lot automatique ou lot fixe
  • Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
  • Lots automatiques - 0.01 lot pour ce montant de devise du compte
  • Spread maximum - Définir le spread maximum autorisé pour ouvrir des positions
  • Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre courtier
  • Désactiver la tenue de position le week-end - Activé ou désactivé
  • Stop loss personnalisé - Entrée du stop loss
  • Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
  • Commentaire - Commentaire de l'ordre
Avis 5
Peterson Veiga Campos
789
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:18 
 

Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.

dingxd
19
dingxd 2025.09.19 02:31 
 

已经买了，模拟账号实时测试中，同时加到两个货币对GBPUSD/AUDUSD，一晚上了还没下单。根据之前的回测有可能要好几天才下单，等吧！

shino1486
232
shino1486 2025.09.02 12:00 
 

It has been 10 days since starting live trading. It's simple. After entry, profits are often taken using trailing stops, with an average of about two entries per day. When holding unrealised losses, It cannot exit until the position recovers, so I set and use a stop loss at 30 pips. Other unclear points, likely due to the lack of documentation, include whether the same magic number should be used for all four currency pairs (I changed it manually) and the need to adjust the auto-lot value for Japanese yen accounts. I've noted this down for anyone considering purchasing it. I believe it's an excellent product that made me realise there's no need to buy an EA costing over $1000.

Répondre à l'avis