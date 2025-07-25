Emilian II MT4

La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j’ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J’ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d’autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients.

Si vous l’achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu’un support technique.

Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le prix augmentera dans le futur.

Emilian II est un Expert Advisor automatisé conçu pour le trading multi-timeframe flexible, combinant les croisements de moyennes mobiles avec des filtres optionnels basés sur des indicateurs techniques. Il est idéal pour les traders qui souhaitent aligner leurs entrées avec des confirmations de timeframes supérieurs et contrôler précisément la logique d’entrée en utilisant des indicateurs classiques comme le RSI, le CCI, le DeMarker, le volume, l’ADX, le MACD et les fractales.

Aperçu de la logique de stratégie

La logique principale d’Emilian II repose sur les éléments suivants :

Croisement EMA

Un signal de trading est généré lorsque l’EMA rapide croise au-dessus ou en dessous de l’EMA lente.

Filtres optionnels

Avant d’exécuter un trade, le signal peut être filtré à l’aide de :

Indice de force relative (RSI)

Indice de canal des matières premières (CCI)

DeMarker

Volume

Indice directionnel moyen (ADX)

MACD

Fractales

Ces filtres servent à vérifier les conditions de marché telles que la force de la tendance, la confirmation du momentum, les retournements, les zones de surachat ou de survente, ou encore les volumes anormaux. Chaque filtre peut être activé ou désactivé individuellement.

Fonctionnalités principales

Types de trades

Activer ou désactiver les positions longues (achat) ou courtes (vente)

Option pour ne trader que lorsque le swap journalier est positif

Permettre ou interdire plusieurs positions dans la même direction

Limiter le nombre maximum de positions ouvertes

Calcul des lots

Utiliser une taille de lot fixe ou la calculer dynamiquement selon le solde du compte et l’effet de levier

Contrôles temporels

Définir une fenêtre de trading avec une heure de début et de fin

Activer ou désactiver le trading selon les jours de la semaine

Stratégie de moyennes mobiles

Périodes personnalisables pour l’EMA rapide et l’EMA lente

Choix du type de moyenne : EMA, SMA, SMMA ou LWMA

Définir un timeframe spécifique pour générer les signaux EMA

Stop Loss et Take Profit

Utiliser un SL/TP dynamique basé sur l’ATR (StopLoss = ATR × multiplicateur)

Ou définir un SL/TP fixe en pips

Passer d’un mode ATR à un mode en pips selon les préférences

Options de filtres avancés

Chaque filtre peut avoir son propre timeframe

Paramètres personnalisés tels que la période, le seuil et le type de prix appliqué

Chacun peut être activé ou désactivé indépendamment

Filtre RSI

Bloque les trades si le RSI n’est pas dans la plage définie

Filtre CCI

Bloque les trades hors des limites de surachat ou de survente

Filtre DeMarker

Bloque les trades si la valeur du DeMarker est hors de la plage configurée

Filtre de volume

Les trades ne sont autorisés que si le volume dépasse un seuil défini

Filtre ADX

Confirme la tendance uniquement si l’ADX est supérieur à une valeur minimale

Filtre MACD

Confirme le momentum selon la direction du croisement MACD et la distance minimale avec la ligne de signal

Filtre fractal

N’autorise les entrées que si un fractal confirmé (haut ou bas) est présent

Alignement multi-timeframe

Chaque composant stratégique (EMA, RSI, CCI, MACD, ADX, etc.) peut utiliser un timeframe indépendant

Par exemple : un signal EMA sur 5 minutes peut être validé par un MACD ou un ADX sur 1 heure

Numéro magique

Identifiant unique pour distinguer les positions de cet EA de celles d’autres EA

Cas d’utilisation idéal

Emilian II convient aux traders qui utilisent des confirmations multi-timeframe

Préférant une stratégie basée sur des règles techniques claires

Souhaitant un contrôle total sur le timing des entrées, les filtres et la logique

Ayant besoin d’une confirmation de volume ou de tendance avant d’entrer sur des marchés sensibles

Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter.







