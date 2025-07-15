Traicho EA – Trading de tendance avec trois moyennes mobiles exponentielles (EMA)

Traicho EA est un Expert Advisor léger et pratique pour MetaTrader 5, basé sur une stratégie de suivi de tendance simple utilisant trois moyennes mobiles exponentielles (EMA). Il est idéal pour les traders qui recherchent des signaux clairs et une gestion de position simplifiée.

Cet EA convient parfaitement aux traders qui souhaitent une base simple, compréhensible et personnalisable — que ce soit pour une utilisation immédiate ou comme fondation d’une stratégie plus avancée.

Si vous souhaitez essayer des fichiers de configuration prêts à l’emploi (.set) pour différents symboles ou unités de temps, envoyez-moi une demande d’ami et un message — je me ferai un plaisir de les partager avec vous !

Stratégie principale

L’EA ouvre des positions en fonction de la relation entre une EMA rapide, une EMA moyenne et une EMA lente. Vous pouvez choisir entre deux modes :

Mode croisement : entrée lorsque les EMA se croisent dans le bon ordre (réactif).

Mode alignement : entrée uniquement lorsque toutes les EMA sont déjà alignées dans la même direction (plus conservateur).

Ce comportement est contrôlé par le paramètre :

true = entrées basées sur des croisements

false = entrées uniquement si les EMA sont alignées

Paramètres d’entrée

Gestion des positions

LongPositions : activer les positions d’achat

ShortPositions : activer les positions de vente

Horaires de trading

start_time / end_time : définir les heures de trading autorisées

TradeOnMONDAY à TradeOnSUNDAY : activer ou désactiver le trading pour chaque jour de la semaine

Taille des lots

Lots : taille de lot fixe

LotsByLeverage_defaultIsSetedLots : si true, calcule la taille du lot dynamiquement en fonction de l’effet de levier

LeverageToUse : multiplicateur pour le calcul du lot dynamique

Paramètres des EMA

EMA_Fast : période de l’EMA rapide

EMA_Medium : période de l’EMA moyenne

EMA_VerySlow : période de l’EMA lente

Gestion des risques

TakeProfit_in_Pips : niveau de take profit (en pips)

StoppLoss_in_Pips : niveau de stop loss (en pips)

Mode de tendance

Détermine si les signaux sont déclenchés par croisement ou par alignement des EMA

Utilisation recommandée

Cet EA peut être utilisé sur n’importe quel instrument financier, y compris les paires de devises, indices, métaux et cryptomonnaies.

Avec les bons réglages, il peut être optimisé pour le swing trading, le day trading ou le scalping.

Sa simplicité le rend idéal pour les débutants, tout en offrant aux utilisateurs avancés une base solide pour tester ou développer des stratégies EMA.

Dans un monde saturé de systèmes complexes, la simplicité est parfois la clé de la performance durable.

Besoin d’une version personnalisée ?

Si vous avez besoin d’une optimisation pour un actif spécifique, de réglages de filtres ou de fonctionnalités avancées, je peux développer une version sur mesure, adaptée à votre stratégie ou vos idées.

Qu’il s’agisse de logique complexe, d’intégration avec vos propres indicateurs ou de conditions d’entrée spécifiques, n’hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé.



