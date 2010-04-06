Description de l’Expert Advisor : Candle Cross DCR

Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu’une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées.

Cet EA est hautement personnalisable et convient aux stratégies de scalping comme de suivi de tendance. Il combine des déclencheurs basés sur l’action du prix avec des filtres techniques multi-timeframe pour améliorer la précision et l’adéquation au contexte du marché.

Logique principale de la stratégie

Un signal de trading est généré lorsqu’une bougie clôture de l’autre côté de l’EMA

Achat si la bougie clôture au-dessus de l’EMA et que la précédente était en dessous

Vente si la bougie clôture en dessous de l’EMA et que la précédente était au-dessus

Filtre optionnel DCR

Chaque indicateur (DeMarker, CCI, RSI) peut être activé ou désactivé indépendamment

Lorsque les filtres sont activés, tous doivent confirmer la même direction pour qu’une entrée soit exécutée

DeMarker : achat si la valeur est inférieure à un seuil (survente), vente si elle est supérieure à un seuil (surachat)

CCI : achat si le CCI est inférieur à un niveau défini, vente s’il est supérieur

RSI : achat si le RSI dépasse un seuil minimal, vente s’il passe sous un seuil maximal

Paramètres configurables et fonctionnalités

Contrôle des opérations

Activation ou désactivation des ordres long et short

Option pour n’opérer que si le swap journalier est positif

Limitation du nombre maximal de positions ouvertes simultanément

Gestion des lots

Utilisation d’un lot fixe ou calcul automatique en fonction du solde du compte et de l’effet de levier

Paramètres techniques

Période de l’EMA pour la détection de croisement de bougie

Filtres DeMarker, CCI, RSI : activation indépendante, choix des unités de temps, définition des seuils et sélection du type de prix (ex. clôture)

Gestion du risque

Définition de stop loss et take profit en pips

Support multi-timeframe

Chaque filtre peut fonctionner sur une unité de temps indépendante, permettant des entrées sur des périodes courtes (ex. M5) validées par des confirmations sur des périodes plus longues (ex. H1)

Idéal pour les traders qui

Préfèrent des entrées basées sur l’action des prix confirmées par des indicateurs

Cherchent un compromis entre simplicité et fiabilité des signaux

Utilisent l’analyse multi-timeframe

Veulent une stratégie logique, flexible et claire



