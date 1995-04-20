Crypto_Forex MT4用インジケーター「RSI SPEED」は、優れた予測ツールで、リペイント機能はありません。





- このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。RSI SPEEDはRSI自体の1次導関数です。

- RSI SPEEDは、主要トレンドの方向にスキャルピングエントリーするのに適しています。

- 適切なトレンドインジケーター（例えばHTF MA（画像参照）など）と組み合わせて使用​​してください。

- RSI SPEEDインジケーターは、R​​SI自体がどれだけ速く方向転換するかを示します。非常に敏感です。

- モメンタムトレード戦略にはRSI SPEEDインジケーターの使用をお勧めします。RSI SPEEDインジケーターの値が0未満の場合は価格モメンタムが下降し、RSI SPEEDインジケーターの値が0を超える場合は価格モメンタムが上昇します。

- インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。