AI Trade Analyzer

AI Trade Analyzer est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité.

Fonctions principales :

1. Analyse technique :

  • Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci.

  • Identifier les tendances, les divergences et les niveaux clés.

2. Travailler avec un contexte d’actualité :

  • Réception d'événements économiques selon des paramètres spécifiés (délai, date).

  • En tenant compte de l’impact possible des données macroéconomiques sur le marché.

3. Automatisation et personnalisation :

  • Formation de conclusions analytiques avec calcul des points d'entrée potentiels, SL et TP.

  • Évaluer les conditions du marché avec la capacité d’interpréter les informations selon des paramètres établis.

4. Support multilingue :

  • Les résultats peuvent être affichés en russe et en anglais.

5. Interface flexible :

  • L'utilisateur peut modifier la position et la taille de la fenêtre du bloc analytique à l'aide des touches de contrôle (flèches du clavier), adaptant l'affichage à ses préférences.

Important:

  • Pour que l'indicateur fonctionne, vous devez saisir les clés d'accès aux API externes dans les paramètres (par exemple, l'API OpenAI et le service d'actualités).

  • Le produit n'ouvre pas de transactions. Il s’agit d’un outil d’analyse auxiliaire.

  • Tous les paramètres et l'interface sont entièrement en anglais.

  • Tous les calculs sont effectués à l'intérieur du terminal. L'API est utilisée via WebRequest avec le consentement de l'utilisateur dans les paramètres du terminal MetaTrader.

Connexions nécessaires
  • API OpenAI   – pour l’analyse des données (vous devez enregistrer votre clé API)
  • API de profit   – pour l’analyse de l’actualité (100 demandes gratuites par jour)

L'ouverture et la connexion de l'API ne sont pas difficiles - les instructions de configuration sont ici - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099

AI Trade Analyzer convient aux traders qui ont besoin d'obtenir des analyses avancées de la situation du marché basées sur une approche globale des données.


