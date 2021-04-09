AI Trade Analyzer
- Utilitaires
- Sergey Batudayev
- Version: 2.0
- Activations: 5
AI Trade Analyzer est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité.
Fonctions principales :
1. Analyse technique :
-
Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci.
-
Identifier les tendances, les divergences et les niveaux clés.
2. Travailler avec un contexte d’actualité :
-
Réception d'événements économiques selon des paramètres spécifiés (délai, date).
-
En tenant compte de l’impact possible des données macroéconomiques sur le marché.
3. Automatisation et personnalisation :
-
Formation de conclusions analytiques avec calcul des points d'entrée potentiels, SL et TP.
-
Évaluer les conditions du marché avec la capacité d’interpréter les informations selon des paramètres établis.
4. Support multilingue :
-
Les résultats peuvent être affichés en russe et en anglais.
5. Interface flexible :
-
L'utilisateur peut modifier la position et la taille de la fenêtre du bloc analytique à l'aide des touches de contrôle (flèches du clavier), adaptant l'affichage à ses préférences.
Important:
-
Pour que l'indicateur fonctionne, vous devez saisir les clés d'accès aux API externes dans les paramètres (par exemple, l'API OpenAI et le service d'actualités).
-
Le produit n'ouvre pas de transactions. Il s’agit d’un outil d’analyse auxiliaire.
-
Tous les paramètres et l'interface sont entièrement en anglais.
-
Tous les calculs sont effectués à l'intérieur du terminal. L'API est utilisée via WebRequest avec le consentement de l'utilisateur dans les paramètres du terminal MetaTrader.
- API OpenAI – pour l’analyse des données (vous devez enregistrer votre clé API)
- API de profit – pour l’analyse de l’actualité (100 demandes gratuites par jour)
L'ouverture et la connexion de l'API ne sont pas difficiles - les instructions de configuration sont ici - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099
AI Trade Analyzer convient aux traders qui ont besoin d'obtenir des analyses avancées de la situation du marché basées sur une approche globale des données.