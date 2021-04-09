AI Trade Analyzer est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité.

Fonctions principales :

1. Analyse technique :

Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci.

Identifier les tendances, les divergences et les niveaux clés.

2. Travailler avec un contexte d’actualité :

Réception d'événements économiques selon des paramètres spécifiés (délai, date).

En tenant compte de l’impact possible des données macroéconomiques sur le marché.

3. Automatisation et personnalisation :

Formation de conclusions analytiques avec calcul des points d'entrée potentiels, SL et TP.

Évaluer les conditions du marché avec la capacité d’interpréter les informations selon des paramètres établis.

4. Support multilingue :

Les résultats peuvent être affichés en russe et en anglais.

5. Interface flexible :

L'utilisateur peut modifier la position et la taille de la fenêtre du bloc analytique à l'aide des touches de contrôle (flèches du clavier), adaptant l'affichage à ses préférences.

Important:

Pour que l'indicateur fonctionne, vous devez saisir les clés d'accès aux API externes dans les paramètres (par exemple, l'API OpenAI et le service d'actualités).

Le produit n'ouvre pas de transactions. Il s’agit d’un outil d’analyse auxiliaire.

Tous les paramètres et l'interface sont entièrement en anglais.

Tous les calculs sont effectués à l'intérieur du terminal. L'API est utilisée via WebRequest avec le consentement de l'utilisateur dans les paramètres du terminal MetaTrader.

Connexions nécessaires API OpenAI – pour l’analyse des données (vous devez enregistrer votre clé API)

– pour l’analyse des données (vous devez enregistrer votre clé API) API de profit – pour l’analyse de l’actualité (100 demandes gratuites par jour) L'ouverture et la connexion de l'API ne sont pas difficiles - les instructions de configuration sont ici - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099



AI Trade Analyzer convient aux traders qui ont besoin d'obtenir des analyses avancées de la situation du marché basées sur une approche globale des données.



