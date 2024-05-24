TradeMirror Pro MT5

5

TradeMirror, MT4/MT5 platformları için geliştirilmiş, gerçek zamanlı işlem senkronizasyonu destekleyen yerel bir emir kopyalama aracıdır.

Ürün Avantajları

Finansal yazılımlar için güvenlik, istikrar ve gizlilik standartlarına uygun olarak üç temel alanda iyileştirme yapılmıştır:

  • Kullanıcı dostu arayüz ile kolay kullanım
  • Finansal senaryolarda hassas veri izolasyonu için gelişmiş gizlilik koruması
  • Milisanlık emir senkronizasyonu ile gecikmesiz sinyal dağıtımı
  • MT4/MT5 tam uyumluluğu ile farklı işlem ortamlarına sorunsuz adaptasyon
  • Akıllı sistem izleme ve e-posta bildirimleri ile işlem güvenliği

Temel Özellikler

Ürünün profesyonel kopyalama özellikleri:

  • Çoklu hesap paralel bağlantı
  • Gerçek zamanlı e-posta uyarıları
  • Özelleştirilebilir lot boyutu ayarı
  • Sinyal filtreleme mekanizması
  • Ters kopyalama modu
  • Kar al/Zarar durdurma yenileme

Ücretsiz Demo Süreci

Satın almadan önce tüm özellikleri test edebilirsiniz:

  1. Sayfadaki "Ücretsiz Demo" butonuna tıklayın
  2. "MetaTrader 4/5 yüklü" seçeneğini onaylayın
  3. Tarayıcının MT4/MT5 istemcisini açmasına izin verin
  4. Platformda "Uzman Danışman/Piyasa/TradeMirror" bölümüne gidip test modunu etkinleştirin
  5. "Geçmiş veri görüntüleme"yi aktif edin (arayüz görüntüsü için)
  6. "Başlat" butonuna tıklayın
  7. TradeMirror arayüzünü grafik penceresinde görebilirsiniz

Kullanım Kılavuzu ve Öneriler

Daha iyi bir deneyim için önerilerimiz:

  1. MQL5 yeni kullanıcıları "MQL5 Market EA Satın Alma ve Kullanma Rehberi"ni inceleyebilir
  2. Gerçek işleme geçmeden önce demo hesapta test yapın
  3. "Uzman Danışman" izinlerini daima açık tutun
  4. Kopyalama durumunu takip etmek için e-posta bildirimlerini etkinleştirin

Diğer sorularınız için ürün yorumları veya direkt mesaj yoluyla teknik destek ekibimize ulaşabilirsiniz.

Resmi İndirme Bağlantıları

  1. TradeMirror Pro MT4 Sürümü
  2. TradeMirror Pro MT5 Sürümü
Brewed_Viewer
89
Brewed_Viewer 2025.08.16 03:18 
 

There are a few dodgy program out there that you have to pay for ... this is free and in a lot of ways much better than some that I have paid for in the past. Thanks guys!

Aldo Doberti
573
Aldo Doberti 2025.07.31 07:08 
 

Perfecto y Simple. Buen Trabajo

Matthias Hubert Patrick Snidaro
510
Matthias Hubert Patrick Snidaro 2025.06.16 14:10 
 

rapide, simple efficace et gratuit. Merci :)

