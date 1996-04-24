AI Trade Analyzer
- ユーティリティ
- Sergey Batudayev
- バージョン: 2.8
- アップデート済み: 21 12月 2025
- アクティベーション: 5
AI トレード アナライザーは、インジケーター形式で実装されたインテリジェントな市場分析ツールです。このプログラムはチャート上のシグナルを視覚化し、テクニカル指標とニュースの背景に基づいてトレーダーが市場の状況を評価するのを支援します。
主な機能:
1. テクニカル分析：
-
人気の指標のサポート: EMA (ショート/ロング)、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、ストキャスティクス、ATR、ボリンジャー バンド、ピボット ポイント、フィボナッチ。
-
トレンド、相違、主要レベルを特定します。
2. ニュースの背景を扱う:
-
指定されたパラメータ (時間枠、日付) に従って経済イベントを受信します。
-
マクロ経済データが市場に及ぼす可能性のある影響を考慮に入れる。
3. 自動化とカスタマイズ性：
-
潜在的なエントリ ポイント、SL、TP を計算して分析結論を形成します。
-
確立されたパラメータに従って情報を解釈する能力を使用して市場の状況を評価します。
4. 多言語サポート：
-
結果はロシア語、英語、ドイツ語、インドネシア語で表示できます。
5. 柔軟なインターフェース：
-
ユーザーは、コントロール キー (キーボードの矢印) を使用して分析ブロック ウィンドウの位置とサイズを変更し、表示を自分の好みに合わせて調整できます。
重要：
-
インジケーターを機能させるには、パラメータに外部 API (OpenAI API やニュース サービスなど) へのアクセス キーを入力する必要があります。
-
この商品は取引を開始しません。これは補助的な分析ツールです。
-
すべてのパラメータとインターフェースは完全に英語です。
-
すべての計算はターミナル内で実行されます。 API は、MetaTrader 端末設定でユーザーの同意を得て WebRequest 経由で使用されます。
- オープンAI API – データ分析用（APIキーを登録する必要があります）
- 利益API – ニュース分析用（1日100件の無料リクエスト）
APIを開いて接続するのは難しくありません。設定手順はここにあります。- https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099
AI トレード アナライザーは、データに対する包括的なアプローチに基づいて市場状況の高度な分析を取得する必要があるトレーダーに適しています。