Custom Alerts MT5

Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın

Genel Bakış

Custom Alerts, birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varlık sınıfları için herhangi bir sembol yazmadan, sadece ayarlardan varlık sınıfını seçerek alarmları yapılandırabilirsiniz.

1. Custom Alerts Neden Yatırımcılar İçin Bu Kadar Faydalı?

Tüm Piyasa Takibi Tek Yerden

• Custom Alerts, Forex, Metaller, Kripto Paralar, Endeksler ve broker’ınız destekliyorsa Hisseler dahil olmak üzere çeşitli piyasalardan gelen sinyalleri toplar ve birleştirir.

• Farklı grafikler arasında geçiş yapma derdinden kurtulun — tüm sinyalleri merkezi bir şekilde alın. Stratejinize Uygun Özel Uyarılar

• Alarmları hassas şekilde yapılandırın. Hacim artışları, güç eşiği seviyeleri veya aşırı fiyat hareketleri fark etmeksizin, Custom Alerts önemli sinyalleri kaçırmamanızı sağlar.

• Stein Investments araçlarıyla kusursuz entegrasyon sayesinde daha derin analizler ve daha akıllı işlem stratejileri oluşturun. Zaman Kazandırır ve Etkilidir

• Grafiklerin başında beklemenize gerek yok. Custom Alerts sizin yerinize piyasayı tarar — ekran başında olmasanız bile.

2. Custom Alerts'e Nasıl Başlanır?

Kurulum ve Aktivasyon

• MetaTrader platformunuzu açın ve Custom Alerts'i herhangi bir grafiğe yükleyin.

• Sürekli takip için aracı ayrı bir grafik ya da terminalde (örneğin bir VPS üzerinde) çalıştırmanızı öneririz.

• Gerekli bileşenlerin aktif olduğundan emin olun; çünkü bu gösterge Stein Investments araçlarından veri okur. İzlenecek Enstrümanları Belirleyin

• Sembolleri manuel olarak yazmadan, sadece para birimleri, altın, endeksler veya kripto gibi izlemek istediğiniz varlık sınıfını seçin.

3. Custom Alerts Nasıl Çalışır?

Akıllı Veri Entegrasyonu

• FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power'dan sinyalleri okur — yalnızca lisansını aldığınız ve etkinleştirdiğiniz araçları kullanır.

• Bu bilgileri tüm seçilen varlık sınıfları için net alarmlara dönüştürür. Gerçek Zamanlı Alarm Motoru

• Tüm enstrümanları anlık olarak tarar ve koşullar karşılandığında popup, ses ya da e-posta yoluyla sizi bilgilendirir.

4. Kullanım Senaryoları

Çoklu Piyasa Sinyal Takibi

• Tüm piyasaları tek bir grafikten izleyin.

• EURUSD, Altın, DAX veya BTC gibi birden fazla enstrümanı takip eden yatırımcılar için idealdir. Stratejiye Dayalı Alarmlar

• Güç trendleri, hacim dinamikleri veya birleşik sinyallere göre kendi alarm mantığınızı oluşturun. Her Zaman Bilgili Olun

• Terminalden uzakta olsanız bile uyarı alın — artık hiçbir fırsatı kaçırmayın.

5. Modüler Yapı – Sadece İhtiyacınız Olanı Kullanın

Custom Alerts, ek veri kaynakları gerektirir (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).

• Ancak sadece kullanmak istediğiniz alarm filtrelerine uygun olan göstergelerin lisanslarına ihtiyacınız vardır.

• Örneğin sadece hacmi ya da volatiliteyi izlemek istiyorsanız yalnızca FX Volume veya FX Dynamic’i etkinleştirmeniz yeterlidir.

• Bu esnek lisanslama modeli bütçenizi korurken stratejinize tam uyum sağlar.

Kurulumsuz Kullanımı Tercih Ediyor Musunuz?

Custom Alerts AIO sürümünü deneyin — gerekli tüm göstergeleri dahili olarak barındıran hepsi bir arada bir çözüm.

• Sadece alarm üretimi için optimize edilmiştir (grafik üzerinde gösterim içermez), yükledikten sonra anında çalışır.

• Ek lisans gerekmez — yükleyin ve tüm piyasalarda izlemeye hemen başlayın.

6. Kaynaklar ve Destek

SSS: Tüm mevcut alarm türleri ve yapılandırma seçenekleri, ekran görüntüleri ile birlikte Custom Alerts SSS bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Topluluk: Strateji paylaşımı ve yardım almak için trader grubumuza katılın. Destek: Kurulum, yapılandırma veya optimizasyon konusunda desteğe mi ihtiyacınız var? Ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Piyasa takibinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

Custom Alerts'i bugün kurun ve tek bir grafikten, gerçek zamanlı olarak, tamamen stratejinize göre yapılandırılmış şekilde tüm piyasalarda fark yaratın.

Best regards,

Daniel & Alain