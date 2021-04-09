AI Trade Analyzer

AI Trade Analyzer è uno strumento intelligente di analisi di mercato implementato nel formato indicatore. Il programma visualizza i segnali sul grafico e aiuta il trader a valutare la situazione del mercato sulla base di indicatori tecnici e notizie di fondo.

Funzioni principali:

1. Analisi tecnica:

  • Supporto per gli indicatori più diffusi: EMA (corto/lungo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stocastico, ATR, Bande di Bollinger, Punti Pivot, Fibonacci.

  • Identificazione di tendenze, divergenze e livelli chiave.

2. Lavorare con il background delle notizie:

  • Ricezione di eventi economici in base a parametri specificati (intervallo di tempo, data).

  • Tenendo conto del possibile impatto dei dati macroeconomici sul mercato.

3. Automazione e personalizzazione:

  • Formazione di conclusioni analitiche con calcolo dei potenziali punti di ingresso, SL e TP.

  • Valutare le condizioni di mercato con la capacità di interpretare le informazioni secondo parametri stabiliti.

4. Supporto multilingue:

  • I risultati possono essere visualizzati in russo e in inglese.

5. Interfaccia flessibile:

  • L'utente può modificare la posizione e la dimensione della finestra del blocco analitico utilizzando i tasti di controllo (frecce sulla tastiera), adattando la visualizzazione alle proprie preferenze.

Importante:

  • Affinché l'indicatore funzioni, è necessario immettere nei parametri le chiavi di accesso alle API esterne (ad esempio, API OpenAI e servizio di notizie).

  • Il prodotto non apre negoziazioni. Questo è uno strumento di analisi ausiliario.

  • Tutti i parametri e l'interfaccia sono completamente in inglese.

  • Tutti i calcoli vengono eseguiti all'interno del terminale. L'API viene utilizzata tramite WebRequest con il consenso dell'utente nelle impostazioni del terminale MetaTrader.

Collegamenti necessari
  • API OpenAI   – per l’analisi dei dati (è necessario registrare la chiave API)
  • API di profitto   – per l’analisi delle notizie (100 richieste gratuite al giorno)

L'apertura e la connessione dell'API non sono difficili: le istruzioni per la configurazione sono disponibili qui - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099

AI Trade Analyzer è adatto ai trader che necessitano di analisi avanzate della situazione del mercato basate su un approccio completo ai dati.


