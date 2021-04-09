AI Trade Analyzer
- Utilità
- Sergey Batudayev
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
AI Trade Analyzer è uno strumento intelligente di analisi di mercato implementato nel formato indicatore. Il programma visualizza i segnali sul grafico e aiuta il trader a valutare la situazione del mercato sulla base di indicatori tecnici e notizie di fondo.
Funzioni principali:
1. Analisi tecnica:
-
Supporto per gli indicatori più diffusi: EMA (corto/lungo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stocastico, ATR, Bande di Bollinger, Punti Pivot, Fibonacci.
-
Identificazione di tendenze, divergenze e livelli chiave.
2. Lavorare con il background delle notizie:
-
Ricezione di eventi economici in base a parametri specificati (intervallo di tempo, data).
-
Tenendo conto del possibile impatto dei dati macroeconomici sul mercato.
3. Automazione e personalizzazione:
-
Formazione di conclusioni analitiche con calcolo dei potenziali punti di ingresso, SL e TP.
-
Valutare le condizioni di mercato con la capacità di interpretare le informazioni secondo parametri stabiliti.
4. Supporto multilingue:
-
I risultati possono essere visualizzati in russo e in inglese.
5. Interfaccia flessibile:
-
L'utente può modificare la posizione e la dimensione della finestra del blocco analitico utilizzando i tasti di controllo (frecce sulla tastiera), adattando la visualizzazione alle proprie preferenze.
Importante:
-
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario immettere nei parametri le chiavi di accesso alle API esterne (ad esempio, API OpenAI e servizio di notizie).
-
Il prodotto non apre negoziazioni. Questo è uno strumento di analisi ausiliario.
-
Tutti i parametri e l'interfaccia sono completamente in inglese.
-
Tutti i calcoli vengono eseguiti all'interno del terminale. L'API viene utilizzata tramite WebRequest con il consenso dell'utente nelle impostazioni del terminale MetaTrader.
- API OpenAI – per l’analisi dei dati (è necessario registrare la chiave API)
- API di profitto – per l’analisi delle notizie (100 richieste gratuite al giorno)
L'apertura e la connessione dell'API non sono difficili: le istruzioni per la configurazione sono disponibili qui - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099
AI Trade Analyzer è adatto ai trader che necessitano di analisi avanzate della situazione del mercato basate su un approccio completo ai dati.