AI Trade Analyzer
- Утилиты
- Sergey Batudayev
- Версия: 2.8
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 5
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона.
Поддерживаемые модели:
Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1 и GPT-3.5-turbo.
- Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций.
- GPT-4o — сбалансированный вариант с высокой скоростью и качеством вывода.
- GPT-4o-mini — лёгкая версия для ускоренной работы и снижения нагрузки на систему.
- O1 специализируется на логических рассуждениях и пошаговом анализе.
- GPT-3.5-turbo — оптимальное решение для быстрой генерации базовых текстов и анализа стандартных сценариев.
Основные функции:
1. Технический анализ:
-
Поддержка популярных индикаторов: EMA (short/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.
-
Определение трендов, дивергенций и ключевых уровней.
2. Работа с новостным фоном:
-
Получение экономических событий по заданным параметрам (таймфрейм, дата).
-
Учет возможного влияния макроэкономических данных на рынок.
3. Автоматизация и настраиваемость:
-
Формирование аналитических выводов с расчетом потенциальных точек входа, SL и TP.
-
Оценка рыночных условий с возможностью интерпретации информации по установленным параметрам.
4. Многоязычная поддержка:
-
Вывод результатов возможен на русском, английском, немецком, индонезийском языках.
5. Гибкий интерфейс:
-
Пользователь может изменять положение и размеры окна аналитического блока с помощью клавиш управления (стрелки на клавиатуре), адаптируя отображение под свои предпочтения.
Важно:
-
Для работы индикатора требуется ввести ключи доступа к внешним API в параметрах (например, OpenAI API и сервис новостей).
-
Продукт не открывает сделки. Это вспомогательный инструмент анализа.
-
Все параметры и интерфейс полностью на английском языке.
-
Все вычисления производятся внутри терминала. Использование API выполняется через WebRequest с согласия пользователя в настройках терминала MetaTrader.
- OpenAI API – для анализа данных (необходимо оформить и пополнить свой API-ключ)
- Profit API – для анализа новостей (100 бесплатных запросов в день)
Открытие и подключение АПИ не сложное - инструкция по настройки здесь - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765095.
AI Trade Analyzer подходит для трейдеров, которым важно получать расширенную аналитику рыночной ситуации на основе комплексного подхода к данным.