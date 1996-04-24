AI Trade Analyzer

AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона.

Поддерживаемые модели:
Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1 и GPT-3.5-turbo.

  • Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций.
  • GPT-4o — сбалансированный вариант с высокой скоростью и качеством вывода.
  • GPT-4o-mini — лёгкая версия для ускоренной работы и снижения нагрузки на систему.
  • O1 специализируется на логических рассуждениях и пошаговом анализе.
  • GPT-3.5-turbo — оптимальное решение для быстрой генерации базовых текстов и анализа стандартных сценариев.

Основные функции:

1. Технический анализ:

  • Поддержка популярных индикаторов: EMA (short/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.

  • Определение трендов, дивергенций и ключевых уровней.

2. Работа с новостным фоном:

  • Получение экономических событий по заданным параметрам (таймфрейм, дата).

  • Учет возможного влияния макроэкономических данных на рынок.

3. Автоматизация и настраиваемость:

  • Формирование аналитических выводов с расчетом потенциальных точек входа, SL и TP.

  • Оценка рыночных условий с возможностью интерпретации информации по установленным параметрам.

4. Многоязычная поддержка:

  • Вывод результатов возможен на русском, английском, немецком, индонезийском языках.

5. Гибкий интерфейс:

  • Пользователь может изменять положение и размеры окна аналитического блока с помощью клавиш управления (стрелки на клавиатуре), адаптируя отображение под свои предпочтения.

Важно:

  • Для работы индикатора требуется ввести ключи доступа к внешним API в параметрах (например, OpenAI API и сервис новостей).

  • Продукт не открывает сделки. Это вспомогательный инструмент анализа.

  • Все параметры и интерфейс полностью на английском языке.

  • Все вычисления производятся внутри терминала. Использование API выполняется через WebRequest с согласия пользователя в настройках терминала MetaTrader.

Необходимые подключения

  • OpenAI API – для анализа данных (необходимо оформить и пополнить свой API-ключ)
  • Profit API – для анализа новостей (100 бесплатных запросов в день)

Открытие и подключение АПИ не сложное - инструкция по настройки здесь - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765095.

AI Trade Analyzer подходит для трейдеров, которым важно получать расширенную аналитику рыночной ситуации на основе комплексного подхода к данным.


